Cáp Nhĩ Tân 1944 tung loạt poster đầy khái niệm, Dương Mịch chịu sự 'công kích' khán giả vì một lý do?

Mới đây, đoàn phim Cáp Nhĩ Tân 1944 do Dương Mịch và Tần Hạo đóng chính đã tung loạt poster đầy khái niệm của các nhân vật trong phim. Tuy nhiên, Dương Mịch lại chịu sự công kích của khán giả vì một lý do.

Mới đây, vào ngày hội chiêu thương, đoàn phim Cáp Nhĩ Tân 1944 (tên cũ: Thành Không Có Tôi) do Dương Mịch và Tần Hạo đóng chính đã tung loạt poster đầy khái niệm của các nhân vật trong phim.

Được biết, Dương Mịch sẽ thủ vai Quan Tuyết, một vai diễn phản diện. Bên cạnh lời khen ngợi cô nàng khá phù hợp với tạo hình cổ điển, tựa như những mỹ nhân thập niên cũ thì cũng có những lời 'công kích' dành cho cô nàng liên quan đến phiên vị. Theo đó, ở bộ phim này Dương Mịch sẽ đảm nhận vị trí phim 2 đứng sau Tần Hạo. Nhiều khán giả cho rằng từ khi rời Gia Hành, không có người chống lưng nên địa vị của cô nàng ngày càng giảm sút, dù là đỉnh lưu nhưng khi chuyển qua đóng chính kịch phải đóng phiên 2 sau sao nam khác.

Trước những ý kiến trái chiều của cư dân mạng, Dương Mịch đã phải đăng bài lên trang cá nhân: “Có thể lay động được một diễn viên, hẳn là một kịch bản tốt, vai diễn hay, người hợp tác tốt và một ekip tốt. Nhiệm vụ chủ yếu của diễn viên là miêu tả nhân vật, mỗi một nhân vật đều có vị trí riêng và đều có ý nghĩa tồn tại của mình. Thời đại này, nếu là vàng, nhất định sẽ không bị che lấy ánh hào quang, hàng sắp xếp thứ tự tên kia, đều nên nhường chỗ cho nhân vật”. Bên cạnh đó, có ý kiến cho rằng Tần Hạo là một trong những diễn viên phái thực lực của điện ảnh Hoa Ngữ. Anh có vô số tác phẩm thành công và thường xuyên thống trị bảng xếp hạng douban. Chính vì thế, Dương Mịch hợp tác cùng một nam diễn viên như thế thì nhận phiên 2 cũng không có gì khó hiểu.

Dân tình cười ngất trước loạt ảnh tạp chí của Dương Mịch và Phùng Thiệu Phong trong Cung Tỏa Tâm Ngọc Mới đây, cộng đồng mạng được dịp cười ngất trước loạt ảnh được cho là ảnh trên tạp chí của Dương Mịch cùng Phùng Thiệu Phong và Hà Thạnh Minh sau thành công của Cung Tỏa Tâm Ngọc vào năm 2011.

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