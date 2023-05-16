Bố Lưu Khải Uy tiếp tục nhận 'gạch đá' vì phát ngôn liên quan tới con dâu cũ Dương Mịch và cháu gái

Mới đây, bố của Lưu Khải Uy - nam diễn viên Lưu Đan tiếp tục nhắc đến Dương Mịch trong bài phỏng vấn của mình.

Nhân dịp Ngày của mẹ, bố của Lưu Khải Uy - nam diễn viên Lưu Đan đã tham dự 1 sự kiện và dành thời gian nói về 3 người phụ nữ xung quanh cuộc đời mình là mẹ, vợ và cháu gái 9 tuổi Tiểu Gạo Nếp. Cụ thể, Lưu Đan cho biết, mình vốn là người không giỏi thể hiện tình cảm nên thường rất ít khi bày tỏ tình cảm với mẹ. Chính vì thế, bây giờ nhìn lại ông đều cảm thấy vô cùng hối hận vì đã quá muộn rồi.

Trong cuộc phỏng vấn, Lưu Đan cùng dành thời gian nói về cháu gái 9 tuổi, con của Lưu Khải Uy cùng vợ cũ Dương Mịch. Lưu Đan cho biết cháu gái rất thông minh, hay nói những lời yêu thương với mọi người và gia đình thường có thói quen tụ tập ăn uống cùng nhau. Khi phóng viên đề cập tới câu hỏi rằng Tiểu Gạo Nếp có nhớ mẹ không và trong ngày của mẹ có gọi video cho mẹ không thì Lưu Đan đã tránh né. Ông cho biết: "Tôi không muốn chia sẻ về những chuyện riêng của gia đình tại đây".

Phản ứng của Lưu Đan nhận được các phản ứng trái chiều từ cư dân mạng. Người thì cho rằng cuối cùng thì Lưu Đan cũng đã buông tha cho con dâu cũ, không còn nhắc đến tên trong các cuộc phỏng vấn. Có người thì chê trách truyền thông khi nhắc đến tên Dương Mịch dù cả hai đã ly hôn từ rất lâu. Trước đó, vào năm 2018, khi Dương Mịch và Lưu Khải Uy ly hôn, trong khối tài sản chung 4,5 tỷ NDT, Dương Mịch nhận 4 tỷ, trong khi đó Lưu Khải Uy chỉ nhận 500 triệu NDT và quyền nuôi dưỡng con gái. Tuy nhiên, Dương Mịch tiết lộ rằng nếu chồng cũ kết hôn lần nữa, quyền chăm sóc bé Tiểu Gạo Nếp sẽ thuộc về cô. Do đó, việc Dương Mịch sang Hong Kong thăm con có thể là động thái để chuẩn bị giành quyền nuôi con. Dù vậy, con gái nữ diễn viên hiện tại đã 9 tuổi, Dương Mịch cần xem xét nguyện vọng của bé bởi từ khi sinh ra, Tiểu Gạo Nếp đã sống cùng ông bà tại Hong Kong. Lưu Đan cũng thường khen ngợi cháu gái thông minh, tính cách độc lập từ nhỏ, yêu thích hội họa. Theo lời nghệ sĩ, do xa mẹ lâu ngày, Tiểu Gạo Nếp không có cảm giác nhớ mẹ, chủ yếu quấn quýt với bố và ông bà.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bo-luu-khai-uy-tiep-tuc-nhan-gach-a-vi-phat-ngon-lien-quan-toi-con-dau-cu-duong-mich-va-chau-gai-582382.html