Rộ tin 'Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn' khởi quay phần 2: Liệu Triệu Lộ Tư có bị thay thế?

Sao quốc tế 23/05/2023 10:40

Ba năm sau khi Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn do Triệu Lộ Tư đóng chính lên sóng, mạng xã hội bất ngờ bùng nổ thông tin dự án sẽ được sản xuất thêm phần 2.

Mặc dù không nhận được nhiều sự chú ý khi lên sóng, nhưng bộ phim xuyên không “Trần Thiên Thiên trong lời đồn” lại trở thành một trong những bộ phim ăn khách nhất trên nền tảng Tencent năm 2020. Không những vậy, mức độ nổi tiếng của cặp diễn viên chính Triệu Lộ Tư và Đinh Vũ Hề cũng tăng lên khá nhiều sau sự thành công của bộ phim.

Hiện tại, dàn diễn viên chính của bộ phim “Trần Thiên Thiên trong lời đồn” phần 2 chưa được chính thức công bố. Tuy nhiên rất nhiều nguồn tin cho rằng Triệu Lộ Tư sẽ không xuất hiện. Sở dĩ như vậy là vì trong năm nay, Triệu Lộ Tư đã tham gia đến 3 bộ phim liên tiếp. Các dự án mà cô tham gia đều nhận được khá nhiều sự quan tâm, thậm chí dự án sau còn “hot” hơn dự án trước rất nhiều. 

Rộ tin 'Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn' khởi quay phần 2: Liệu Triệu Lộ Tư có bị thay thế? - Ảnh 1Rộ tin 'Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn' khởi quay phần 2: Liệu Triệu Lộ Tư có bị thay thế? - Ảnh 2

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ xôn xao trước thông tin dự án "Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn" sẽ được sản xuất thêm phần 2. Thế nhưng, khán giả còn chưa kịp ăn mừng thì lại phải đón nhận "tin dữ" rằng dàn diễn viên chính sẽ được đổi mới toàn bộ. 

Song, nguồn thông tin khác thì cho rằng nữ chính Triệu Lộ Tư vẫn tiếp tục tham gia Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn 2, không những vậy, phim còn có sự xuất hiện của Dương Dương, thay thế cho Đinh Vũ Hề. Ngoài ra, dàn diễn viên phụ trong dự án còn "chiêu mộ" được Trịnh Nghiệp Thành và Tuyên Lộ. 

Rộ tin 'Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn' khởi quay phần 2: Liệu Triệu Lộ Tư có bị thay thế? - Ảnh 3

Rộ tin 'Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn' khởi quay phần 2: Liệu Triệu Lộ Tư có bị thay thế? - Ảnh 4Rộ tin 'Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn' khởi quay phần 2: Liệu Triệu Lộ Tư có bị thay thế? - Ảnh 5

 

Ngoài ra, phần 2 của phim có thể sẽ khai máy vào tháng 6 tới. Một lượng lớn thông tin xuất hiện cùng lúc khiến khán giả hoang mang, bất ngờ, xen lẫn niềm vui sướng khó tả, ai nấy đều mong mỏi nhà sản xuất và đoàn làm phim Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn 2 sớm xác thực. 

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