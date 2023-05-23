Rộ tin 'Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn' khởi quay phần 2: Liệu Triệu Lộ Tư có bị thay thế?

Mặc dù không nhận được nhiều sự chú ý khi lên sóng, nhưng bộ phim xuyên không “Trần Thiên Thiên trong lời đồn” lại trở thành một trong những bộ phim ăn khách nhất trên nền tảng Tencent năm 2020. Không những vậy, mức độ nổi tiếng của cặp diễn viên chính Triệu Lộ Tư và Đinh Vũ Hề cũng tăng lên khá nhiều sau sự thành công của bộ phim.

Hiện tại, dàn diễn viên chính của bộ phim “Trần Thiên Thiên trong lời đồn” phần 2 chưa được chính thức công bố. Tuy nhiên rất nhiều nguồn tin cho rằng Triệu Lộ Tư sẽ không xuất hiện. Sở dĩ như vậy là vì trong năm nay, Triệu Lộ Tư đã tham gia đến 3 bộ phim liên tiếp. Các dự án mà cô tham gia đều nhận được khá nhiều sự quan tâm, thậm chí dự án sau còn “hot” hơn dự án trước rất nhiều.