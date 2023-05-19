Top những nữ diễn viên Cbiz có nhan sắc phổ thông: Dương Tử nhất bảng, Triệu Lộ Tư cũng góp mặt

Sao quốc tế 19/05/2023 22:03

Dân mang đang sôi nổi thảo luận về 'tứ đại phổ nữ' - những nữ diễn viên có gương mặt phổ thông trong Cbiz.

Mới đây, netizen xứ Trung đã thảo luận sôi nổi và cho rằng Dương Tử, Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc, Ngu Thư Hân chính là “tứ đại phổ nữ” - những nữ diễn viên có nhan sắc phổ thông, bình thường nhất Cbiz. 

Top những nữ diễn viên Cbiz có nhan sắc phổ thông: Dương Tử nhất bảng, Triệu Lộ Tư cũng góp mặt - Ảnh 1
Top 4 sao bị đánh giá là có gương mặt phổ thông trong Cbiz. 

Từ khi mới vào nghề , nhan sắc của Dương Tử đã không được đánh giá cao. Ngoài ngũ quan không tinh tế, nữ diễn viên cũng có tỉ lệ cơ thể không đẹp mắt với đầu to, lưng dài, chân ngắn, vai thô. Thậm chí Dương Tử tiết lộ mình từng được khuyên nên bỏ nghề diễn xuất vì ngoại hình không thu hút.

Top những nữ diễn viên Cbiz có nhan sắc phổ thông: Dương Tử nhất bảng, Triệu Lộ Tư cũng góp mặt - Ảnh 2
Nhan sắc lúc trồi lúc sụt của Dương Tử. 

Trước đó, ngôi sao xứ Trung nhiều lần bị chê vì nhan sắc trồi sụt, lạm dụng phương pháp chỉnh ảnh quá đà, khác hẳn việc xuất hiện trên phim. Nữ diễn viên chỉ tỏa sáng khi đóng phim còn ngoại hình, khí chất hoàn toàn không hợp với việc đóng quảng cáo hay chụp ảnh tạp chí, xuất hiện trên thảm đỏ. 

Top những nữ diễn viên Cbiz có nhan sắc phổ thông: Dương Tử nhất bảng, Triệu Lộ Tư cũng góp mặt - Ảnh 3
Nhan sắc của Dương Tử chỉ ở tầm xinh xắn, ưa nhìn chứ chưa thể gọi là đại mỹ nữ. 

Không chỉ có Dương Tử, Bạch Lộc cũng là cái tên chịu nhiều chê bai của cộng đồng mạng xứ Trung. Tuy từng là một hot girl nhưng gương mặt của Bạch Lộc bị chê già vì răng thô, rãnh cười sâu, khóe miệng hướng xuống,... Khi đứng cạnh đồng nghiệp khác như Địch Lệ Nhiệt Ba, quả thực nữ diễn viên không có khí chất là mấy. 

Top những nữ diễn viên Cbiz có nhan sắc phổ thông: Dương Tử nhất bảng, Triệu Lộ Tư cũng góp mặt - Ảnh 4
Nhan sắc Bạch Lộc không gây được ấn tượng so với Triệu Lộ Tư và Angela Baby. 

Năm 2016, Bạch Lộc tham gia diễn chính trong MV Lưu Ngôn của Lục Hổ và ký hợp đồng với Hoan Ngu Ảnh Thị. Trước đó, cô được yêu thích khi hoạt động chủ yếu là hotgirl, người mẫu trên mạng xã hội.

Top những nữ diễn viên Cbiz có nhan sắc phổ thông: Dương Tử nhất bảng, Triệu Lộ Tư cũng góp mặt - Ảnh 5
Giống như Dương Tử, Bạch Lộc có thể nói là có nhan sắc xinh như hot girl nhưng lại chưa đủ để xếp vào hàng mỹ nữ.

Bên cạnh đó, Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân cũng là hai cái tên nằm trong danh sách. Ngu Thư Hân vốn không phải diễn viên “chạy bài” nhan sắc, trước nay người hâm mộ cũng chỉ cẳm thán cô nàng có khí chất tiểu thư nhà hào môn chứ không phải đại mỹ nữ. 

Top những nữ diễn viên Cbiz có nhan sắc phổ thông: Dương Tử nhất bảng, Triệu Lộ Tư cũng góp mặt - Ảnh 6
Ngu Thư Hân có ngũ quan khá bình thường. 
Top những nữ diễn viên Cbiz có nhan sắc phổ thông: Dương Tử nhất bảng, Triệu Lộ Tư cũng góp mặt - Ảnh 7
Ngu Thư Hân có xuất thân là một idol, cô thích hợp với hình tượng hoạt bát, đáng yêu. 

Triệu Lộ Tư giống như Dương Tử, lại rất hay lạm dụng photoshop. Nhược điểm lớn nhất của nữ diễn viên là gương mặt tròn, luôn tạo cảm giác rất béo. Cô nàng cũng thuộc tạng người dễ lên cân nên chỉ cần không kiểm soát cân nặng một chút là sẽ rất khó nhìn.

Top những nữ diễn viên Cbiz có nhan sắc phổ thông: Dương Tử nhất bảng, Triệu Lộ Tư cũng góp mặt - Ảnh 8
Mặt mộc Triệu Lộ Tư trông rất tròn trĩnh đáng yêu. 
Top những nữ diễn viên Cbiz có nhan sắc phổ thông: Dương Tử nhất bảng, Triệu Lộ Tư cũng góp mặt - Ảnh 9
Cô nàng từng khiến netizen tá hỏa. 
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