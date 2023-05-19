Top 10 sao Hoa ngữ có giá trị thương mại cao nhất 2023: Tiêu Chiến vững ngôi vương, Dương Mịch gây bất ngờ

Tiêu Chiến cũng đang chứng minh sức ảnh hưởng bằng việc liên tục đứng đầu trong bảng xếp hạng lần này. Những sản phẩm do anh chàng đại diện chỉ cần quảng cáo một phát là bán "sạch sành sanh" trong vòng vài phút ngắn ngủi. Ngoài lượng fans đông đảo, hai nam diễn viên có lợi thế là ngoại hình thu hút và ít khi dính phải scandal lùm xùm.

Tiêu Chiến đứng vững ngôi đầu bảng,

Vương Nhất Bác càng không cần phải nói rồi. Sau sự thành công của Trần tình lệnh năm 2019, độ hot của anh chàng luôn tăng cao chóng mặt. Hiện nam minh tinh đang sở hữu hơn 30 hợp đồng quảng cáo về cho mình, xếp vị trí thứ 3 cũng là danh xứng với thực