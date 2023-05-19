Top 10 sao Hoa ngữ có giá trị thương mại cao nhất 2023: Tiêu Chiến vững ngôi vương, Dương Mịch gây bất ngờ

Sao quốc tế 19/05/2023 18:15

Bộ đôi Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác giữ vững phong độ trong BXH lần này.

Tiêu Chiến cũng đang chứng minh sức ảnh hưởng bằng việc liên tục đứng đầu trong bảng xếp hạng lần này. Những sản phẩm do anh chàng đại diện chỉ cần quảng cáo một phát là bán "sạch sành sanh" trong vòng vài phút ngắn ngủi. Ngoài lượng fans đông đảo, hai nam diễn viên có lợi thế là ngoại hình thu hút và ít khi dính phải scandal lùm xùm. 

Top 10 sao Hoa ngữ có giá trị thương mại cao nhất 2023: Tiêu Chiến vững ngôi vương, Dương Mịch gây bất ngờ - Ảnh 1
Tiêu Chiến đứng vững ngôi đầu bảng,

Vương Nhất Bác càng không cần phải nói rồi. Sau sự thành công của Trần tình lệnh năm 2019, độ hot của anh chàng luôn tăng cao chóng mặt. Hiện nam minh tinh đang sở hữu hơn 30 hợp đồng quảng cáo về cho mình, xếp vị trí thứ 3 cũng là danh xứng với thực

Top 10 sao Hoa ngữ có giá trị thương mại cao nhất 2023: Tiêu Chiến vững ngôi vương, Dương Mịch gây bất ngờ - Ảnh 2
Không quá bất ngờ khi Vương Nhất Bác chỉ xếp sau Tiêu Chiến. 
Top 10 sao Hoa ngữ có giá trị thương mại cao nhất 2023: Tiêu Chiến vững ngôi vương, Dương Mịch gây bất ngờ - Ảnh 3
Dương Dương xếp ở vị trí thứ 3. Gần đây, anh liên tiếp tham gia các hoạt động của các nhãn hàng lớn trong nước và quốc tế. 
Top 10 sao Hoa ngữ có giá trị thương mại cao nhất 2023: Tiêu Chiến vững ngôi vương, Dương Mịch gây bất ngờ - Ảnh 4
Quan Hiểu Đồng bất ngờ xếp vị trí thứ 4 trong BXH. Mới đây, cô vừa xuất hiện tại lễ khai mạc LHP Cannes với nhan sắc xinh đẹp, thế nhưng tạo hình của cô lại không quá ấn tượng.
Top 10 sao Hoa ngữ có giá trị thương mại cao nhất 2023: Tiêu Chiến vững ngôi vương, Dương Mịch gây bất ngờ - Ảnh 5
Địch Lệ Nhiệt Ba xếp thứ 5. 

Rời Gia Hành cùng với những lùm xùm khiến giá trị thương mại của Dương Mịch sụt giảm đáng kể. Nữ diễn viên chỉ dừng chân ở top 10. Năm nay nữ diễn viên hợp tác với nhãn hiệu nội y nổi tiếng thế giới nhưng gây nhiều tranh cãi vì video, hình ảnh quảng cáo quá sến và "dầu mỡ". 

Top 10 sao Hoa ngữ có giá trị thương mại cao nhất 2023: Tiêu Chiến vững ngôi vương, Dương Mịch gây bất ngờ - Ảnh 6
Dương Mịch tuột hạng nghiêm trọng. 

Những gương mặt có độ hot lớn, có khả năng “đẩy hàng” nhanh sẽ được nhiều nhãn hiệu ưu ái mời làm gương mặt đại diện, đại sứ thương hiệu, người phát ngôn. Top 10 sao Cbiz có giá trị thương mại lớn nhất năm nay có thể kể đến Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Địch Lệ Nhiệt Ba. Vì vậy, ngoài khả năng đóng phim, những ngôi sao nổi tiếng Cbiz còn rất quan trọng giá trị thương mại. 

Top 10 sao Cbiz có giá trị thương mại cao nhất 2023: 

1. Tiêu Chiến 

2. Vương Nhất Bác

3. Dương Dương

4. Quan Hiểu Đồng 

5. Địch Lệ Nhiệt Ba 

6. Ngô Lỗi 

7. Trương Nghệ Hưng

8. Vương Tuấn Khải 

9. Cung Tuấn 

10. Dương Mịch

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Từ khóa:   hoa ngu sao cbiz Dương Mịch Tiêu Chiến Vương Nhất Bác

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