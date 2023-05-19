Top 10 sao Hoa ngữ có giá trị thương mại cao nhất 2023: Tiêu Chiến vững ngôi vương, Dương Mịch gây bất ngờ

Bộ đôi Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác giữ vững phong độ trong BXH lần này.
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Tiêu Chiến cũng đang chứng minh sức ảnh hưởng bằng việc liên tục đứng đầu trong bảng xếp hạng lần này. Những sản phẩm do anh chàng đại diện chỉ cần quảng cáo một phát là bán "sạch sành sanh" trong vòng vài phút ngắn ngủi. Ngoài lượng fans đông đảo, hai nam diễn viên có lợi thế là ngoại hình thu hút và ít khi dính phải scandal lùm xùm.
Vương Nhất Bác càng không cần phải nói rồi. Sau sự thành công của Trần tình lệnh năm 2019, độ hot của anh chàng luôn tăng cao chóng mặt. Hiện nam minh tinh đang sở hữu hơn 30 hợp đồng quảng cáo về cho mình, xếp vị trí thứ 3 cũng là danh xứng với thực
Rời Gia Hành cùng với những lùm xùm khiến giá trị thương mại của Dương Mịch sụt giảm đáng kể. Nữ diễn viên chỉ dừng chân ở top 10. Năm nay nữ diễn viên hợp tác với nhãn hiệu nội y nổi tiếng thế giới nhưng gây nhiều tranh cãi vì video, hình ảnh quảng cáo quá sến và "dầu mỡ".
Những gương mặt có độ hot lớn, có khả năng “đẩy hàng” nhanh sẽ được nhiều nhãn hiệu ưu ái mời làm gương mặt đại diện, đại sứ thương hiệu, người phát ngôn. Top 10 sao Cbiz có giá trị thương mại lớn nhất năm nay có thể kể đến Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Địch Lệ Nhiệt Ba. Vì vậy, ngoài khả năng đóng phim, những ngôi sao nổi tiếng Cbiz còn rất quan trọng giá trị thương mại.
Top 10 sao Cbiz có giá trị thương mại cao nhất 2023:
1. Tiêu Chiến
2. Vương Nhất Bác
3. Dương Dương
4. Quan Hiểu Đồng
5. Địch Lệ Nhiệt Ba
6. Ngô Lỗi
7. Trương Nghệ Hưng
8. Vương Tuấn Khải
9. Cung Tuấn
10. Dương Mịch