Tứ đại đỉnh lưu truyền hình: Bộ 3 gây tranh cãi, chỉ có một người được công nhận xứng đáng

Sao quốc tế 19/05/2023 09:56

Cuộc bình chọn được nhiều người quan tâm và tranh luận.

Cuộc bình chọn "Tứ đại đỉnh lưu trong lĩnh vực truyền hình" vừa diễn ra mới đây đang thu hút độ thảo luận cao trên mạng xã hội. Đáng nói, ba trong bốn cái tên được nhắc tới đều gây ra tranh cãi kịch liệt thay vì nhận được sự đồng tình, ủng hộ từ cộng đồng netizen. Bốn cái tên nằm trong bộ tứ đỉnh lưu lần này gọi tên Trương Nhược Quân, Nhậm Gia LuânDương Dương và Tiêu Chiến

Tứ đại đỉnh lưu truyền hình: Bộ 3 gây tranh cãi, chỉ có một người được công nhận xứng đáng - Ảnh 1
Trương Nhược Quân và Tiêu Chiến cùng đóng Khánh Dư Niên 1

So với 3 người còn lại, Trương Nhược Quân là người duy nhất trong nhóm không phát triển sự nghiệp theo hướng lưu lượng, mà thiên về thực lực nhiều hơn. Tất cả những bộ phim nam diễn viên đóng đều có chất lượng tốt, nội dung hấp dẫn, đạt thành tích cao trên nhiều bảng thống kê số liệu. Cũng vì thế mà đa phần dân tình đều cảm thấy chỉ có mỗi Trương Nhược Quân là xứng đáng nhất với danh xưng "đỉnh lưu trong lĩnh vực truyền hình". 

Tứ đại đỉnh lưu truyền hình: Bộ 3 gây tranh cãi, chỉ có một người được công nhận xứng đáng - Ảnh 2
Trương Nhược Quân được đánh giá là diễn viên thuộc phái thực lực. 

Trương Nhược Quân sinh năm 1988, trong một gia đình bề thế với bố là đạo diễn nổi tiếng Trương Kiện. Anh tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh năm 2007, nhưng đã bắt đầu tham gia diễn xuất từ năm 2004.

Tứ đại đỉnh lưu truyền hình: Bộ 3 gây tranh cãi, chỉ có một người được công nhận xứng đáng - Ảnh 3
Tên tuổi của Tiêu Chiến được nhiều người biết đến sau Trần Tình Lệnh.

Trái lại Nhậm Gia Luân, Dương Dương và Tiêu Chiến đóng đều là phim thần tượng, giá trị thương mại thấp. Hơn hết, một số bộ phim ra mắt gần đây sức nóng cũng khá bình thường. Để nói một cách khách quan, Tiêu Chiến sau Trần Tình Lệnh, dù đã vươn lên hàng đỉnh lưu, nhưng hiệu ứng phim đã không còn bùng nổ như xưa, độ hút fan lại càng kém xa. 

Tứ đại đỉnh lưu truyền hình: Bộ 3 gây tranh cãi, chỉ có một người được công nhận xứng đáng - Ảnh 4
Tiêu Chiến giờ đây thuộc hàng đỉnh lưu của Cbizz, tuy nhiên xét về thực lực diễn xuất vẫn chưa được nhiều người công nhận. 

Dù ghi nhận được nhiều dấu ấn trong địa hạt phim ảnh và mang về cho mình lượng người hâm mộ đông đảo, Dương Dương vẫn được đánh giá là chưa thật sự bùng nổ với khả năng diễn xuất, kể cả khi cơn bão “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên” (2016) trở thành hiện tượng trên toàn châu Á, bộ phim được mệnh danh là bom tấn học đường đình đám thời điểm lúc bấy giờ. 

Tứ đại đỉnh lưu truyền hình: Bộ 3 gây tranh cãi, chỉ có một người được công nhận xứng đáng - Ảnh 5
Không thể phủ nhận rằng bộ phim đạt được những thành tích vô cùng nổi bật, nhưng Dương Dương cũng nhận về không ít lời chỉ trích bởi khả năng diễn xuất vẫn còn nhiều hạn chế so với độ nổi tiếng hiện tại. 

Nhiều năm trong nghề nhưng Nhậm Gia Luân mới chỉ thực sự nổi tiếng sau Châu Sinh Như Cố đóng cặp với Bạch Lộc. Nam diễn viên vụt sáng trở thành cái tên được nhiều đạo diễn săn đón, dàn hậu cung cũng vô cùng hùng hậu.

Tứ đại đỉnh lưu truyền hình: Bộ 3 gây tranh cãi, chỉ có một người được công nhận xứng đáng - Ảnh 6
Nhậm Gia Luân hơi lớn tuổi so với đàn em. 

Tuy nhiên thẳng thắn mà nói thì Nhậm Gia Luân đã hơi quá tuổi so với đàn em. Mặc dù có lượng fan lớn nhưng nam diễn viên chỉ nên an toàn đóng phim, giữ vững hình tượng trong sạch. 

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