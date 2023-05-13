Sao nữ duy nhất được Dương Dương bật chế độ 'yêu đương công khai' nhưng cuối cùng vẫn ‘tan đàn xẻ nghé’ vì một lý do?

Sao quốc tế 13/05/2023 19:06

Dương Dương từng có quá khứ bị đồn đoán yêu đương với nhiều sao nữ nhưng anh đều bật chế độ ‘im lặng’, không đính chính. Tuy nhiên, vẫn có một sao nữ được Dương Dương công khai tình tứ nhưng cuối cùng vẫn ‘tan đàn xẻ nghé’.

Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao trước tin đồn ‘đỉnh lưu’ Dương DươngVương Sở Nhiên âm thầm hẹn hò. Cả hai từng hợp tác trong dự án Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi. Tuy có nhiều hình ảnh bằng chứng cho rằng cặp đôi qua đêm cùng nhau ở khách sạn nhưng hiện tại, cả hai phía đều chưa đưa ra phát ngôn chính thức nào. Đặc biệt, làn sóng chỉ trích nhắm vào Dương Dương, chê bai anh chàng không quân tử, để mặc ‘nhà gái’ hứng chịu chỉ trích.

Sao nữ duy nhất được Dương Dương bật chế độ 'yêu đương công khai' nhưng cuối cùng vẫn ‘tan đàn xẻ nghé’ vì một lý do? - Ảnh 1

Mới đây, một blogger có bài viết nhận định rằng Dương Dương từng có quá khứ bị đồn đoán yêu đương với nhiều sao nữ nhưng anh đều bật chế độ ‘im lặng’. Tuy nhiên vẫn có trường hợp ngoại lệ, Dương Dương từng công khai tình tứ với Lý Thấm dù cuối cùng vẫn ‘tan đàn xẻ nghé’.

Cặp đôi từng hợp tác chung trong Tân Hồng Lâu Mộng 2010 thời mới ‘chân ướt chân ráo’ vào làng giải trí và nhận về nhiều lời khen ngợi vì quá đẹp đôi. Không những thế, cặp đôi còn hành động thân mật trong các bức ảnh chụp chung. Trên phim trường, Dương Dương hiếm khi tương tác với bạn diễn cặp của ảnh, ngược lại thường xuyên xuất hiện cạnh Lý Thấm. Năm đó vì truyền thông chưa nở rộ như hiện tại nên cặp đôi trẻ tuổi này không bị soi mói quá mức.

Sao nữ duy nhất được Dương Dương bật chế độ 'yêu đương công khai' nhưng cuối cùng vẫn ‘tan đàn xẻ nghé’ vì một lý do? - Ảnh 2Sao nữ duy nhất được Dương Dương bật chế độ 'yêu đương công khai' nhưng cuối cùng vẫn ‘tan đàn xẻ nghé’ vì một lý do? - Ảnh 3Sao nữ duy nhất được Dương Dương bật chế độ 'yêu đương công khai' nhưng cuối cùng vẫn ‘tan đàn xẻ nghé’ vì một lý do? - Ảnh 4

Tuy nhiên, không lâu sau đó không rõ lý do gì mà có thông tin Dương Dương và Lý Thấm ‘đường ai nấy đi’. Có nhiều nguồn tin cho biết một trong những lý do lớn là do công ty chủ quản. Vào thời điểm đó, sau khi giai đoạn mặn nồng đầu tiên qua đi, giữa Dương Dương và Lý Thấm xuất hiện nhiều tranh cãi.

Sao nữ duy nhất được Dương Dương bật chế độ 'yêu đương công khai' nhưng cuối cùng vẫn ‘tan đàn xẻ nghé’ vì một lý do? - Ảnh 5Sao nữ duy nhất được Dương Dương bật chế độ 'yêu đương công khai' nhưng cuối cùng vẫn ‘tan đàn xẻ nghé’ vì một lý do? - Ảnh 6Sao nữ duy nhất được Dương Dương bật chế độ 'yêu đương công khai' nhưng cuối cùng vẫn ‘tan đàn xẻ nghé’ vì một lý do? - Ảnh 7

Lúc này, công ty càng thêm ‘đổ dầu vào lửa’ khi tuyên bố rằng không muốn đầu tư cho Dương Dương nữa, trái lại ‘lăng xê’ một nam diễn viên khác và dự định ghép đôi người này với Lý Thấm. Đây được xem là ‘giọt nước tràn ly’ buộc cặp đôi chia ly vì không muốn sự nghiệp bị ảnh hưởng.

Hậu tin đồn chia tay, cả hai không có bất kỳ liên lạc. Đến năm 2013, cả hai tái hợp trong dự án Hoa Khai Bán Hạ, thế nhưng lúc này địa vị đã khác. Cả Dương Dương và Lý Thấm đều mở ra cho mình hướng phát triển sự nghiệp mới.

Sao nữ duy nhất được Dương Dương bật chế độ 'yêu đương công khai' nhưng cuối cùng vẫn ‘tan đàn xẻ nghé’ vì một lý do? - Ảnh 8

Hiện tại, Dương Dương đã thuộc hàng đỉnh lưu của Cbiz, có sự nghiệp lẫn nhan sắc viên mãn. Còn Lý Thấm kém may mắn hơn nhưng cũng là ngôi sao được người hâm mộ nhớ mặt với nhiều vai diễn nổi bật. Đáng tiếc, mãi về sau họ không có cơ duyên gặp lại nhau trong các dự án nhưng tin đồn tái hợp thì vẫn xuất hiện ‘như cơm bữa’.

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Từ khóa:   Dương Dương Vương Sở Nhiên Lý Thấm sao hoa ngữ cbiz

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