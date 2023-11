Sao nữ duy nhất được Dương Dương bật chế độ 'yêu đương công khai' nhưng cuối cùng vẫn ‘tan đàn xẻ nghé’ vì một lý do?

Tuy nhiên, không lâu sau đó không rõ lý do gì mà có thông tin Dương Dương và Lý Thấm ‘đường ai nấy đi’. Có nhiều nguồn tin cho biết một trong những lý do lớn là do công ty chủ quản. Vào thời điểm đó, sau khi giai đoạn mặn nồng đầu tiên qua đi, giữa Dương Dương và Lý Thấm xuất hiện nhiều tranh cãi.

Lúc này, công ty càng thêm ‘đổ dầu vào lửa’ khi tuyên bố rằng không muốn đầu tư cho Dương Dương nữa, trái lại ‘lăng xê’ một nam diễn viên khác và dự định ghép đôi người này với Lý Thấm. Đây được xem là ‘giọt nước tràn ly’ buộc cặp đôi chia ly vì không muốn sự nghiệp bị ảnh hưởng.

Hậu tin đồn chia tay, cả hai không có bất kỳ liên lạc. Đến năm 2013, cả hai tái hợp trong dự án Hoa Khai Bán Hạ, thế nhưng lúc này địa vị đã khác. Cả Dương Dương và Lý Thấm đều mở ra cho mình hướng phát triển sự nghiệp mới.

Hiện tại, Dương Dương đã thuộc hàng đỉnh lưu của Cbiz, có sự nghiệp lẫn nhan sắc viên mãn. Còn Lý Thấm kém may mắn hơn nhưng cũng là ngôi sao được người hâm mộ nhớ mặt với nhiều vai diễn nổi bật. Đáng tiếc, mãi về sau họ không có cơ duyên gặp lại nhau trong các dự án nhưng tin đồn tái hợp thì vẫn xuất hiện ‘như cơm bữa’.