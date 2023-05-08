Netizen soi ra bóng dáng Dương Dương trong poster mới của Phàm Nhân Tu Tiên, danh tính nữ chính gây tranh cãi

Sao quốc tế 08/05/2023 15:01

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Phàm Nhân Tu Tiên đã chính thức tung ra poster mới. Trong hình ảnh nam chính quay mặt nhưng netizen vẫn soi ra được bóng dáng của Dương Dương.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Phàm Nhân Tu Tiên đã chính thức tung ra poster mới. Trong hình ảnh nam chính quay mặt nhưng netizen vẫn soi ra được bóng dáng của Dương Dương. Mặc dù chưa có sự xác nhận chính thức nhưng có nguồn tin nam chính từ đầu đến cuối vốn đã định cho Dương Dương và sẽ khởi quay trong năm nay. Còn nữ chính vẫn luôn gây nhiều tranh cãi với hai cái tên Trần Đô LinhDương Siêu Việt.

Netizen soi ra bóng dáng Dương Dương trong poster mới của Phàm Nhân Tu Tiên, danh tính nữ chính gây tranh cãi - Ảnh 1

Netizen soi ra bóng dáng Dương Dương trong poster mới của Phàm Nhân Tu Tiên, danh tính nữ chính gây tranh cãi - Ảnh 2

Được biết, phần trăm khán giả đồng tình nữ chính Trần Đô Linh sẽ hợp với nam chính Dương Dương hơn Dương Siêu Việt. Gần đây, Trần Đô Linh đảm nhận vai nữ phụ trong Trường Nguyệt Tẫn Minh đã nhận về nhiều sự khen ngợi của khán giả với diễn xuất tiến bộ, thoát mác ‘bình hoa di động’. Hơn nữa, Trần Đô Linh và Dương Dương từng hợp tác trong dự án Tai Trái của đạo diễn Tô Hữu Bằng vào năm 2015. Cặp đôi từng được khen ngợi bởi diễn xuất đầy ngọt ngào, ngập thanh xuân.

Netizen soi ra bóng dáng Dương Dương trong poster mới của Phàm Nhân Tu Tiên, danh tính nữ chính gây tranh cãi - Ảnh 3

Còn về phần Dương Siêu Việt luôn bị đánh giá là ‘nỗi bi ai của giới giải trí’, ‘thảm họa diễn xuất’. Bởi cô nàng chỉ có ngoại hình đẹp, còn khả năng diễn xuất kém cỏi. Gần đây, dự án Trọng Tử của Dương Siêu Việt lên sóng nhận về ý kiến trái chiều. Diễn xuất lẫn tạo hình của cô có phần na ná Triệu Lệ Dĩnh trong Hoa Thiên Cốt. Nhưng điều khiến người xem chán nản là phong thái, nét diễn của cô lại thua xa. Cụ thể, Dương Siêu Việt bị chê vô hồn, biểu cảm gượng gạo, ‘đơ cứng’, kém xa hoàn toàn so với đàn chị.

Netizen soi ra bóng dáng Dương Dương trong poster mới của Phàm Nhân Tu Tiên, danh tính nữ chính gây tranh cãi - Ảnh 4

Phàm Nhân Tu Tiên là một bộ phim tiên hiệp, huyền huyễn được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Vọng Ngữ. Bộ phim kể về về phá trình tu tiên của cậu thiếu niên bình thường tên Hàn Lập. Hàn Lập trong một lần tình cờ đã có cơ duyên gia nhập võ lâm giang hồ, trở thành đệ tử của một môn phái có tiếng. Với thân phận như vậy, Hàn Lập đứng trước những câu hỏi phải làm sao để có chỗ đứng trong môn phái, làm sao có thể đứng trong hàng ngũ tu tiên để trở nên bất tử.

Không phải 'ác nữ' Trường Nguyệt Tẫn Minh, 'tiểu Triệu Lệ Dĩnh' mới là người 'sánh duyên' với Dương Dương trong Phàm Nhân Tu Tiên

Không phải 'ác nữ' Trường Nguyệt Tẫn Minh, 'tiểu Triệu Lệ Dĩnh' mới là người 'sánh duyên' với Dương Dương trong Phàm Nhân Tu Tiên

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Phàm Nhân Tu Tiên đang có kế hoạch khởi quay. Theo đó, nam nữ chính được nhắm tới do Dương Dương và Dương Siêu Việt đóng chính

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Từ khóa:   Dương Dương Trần Đô Linh Dương Siêu Việt Phàm Nhân Tu Tiên sao hoa ngữ

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