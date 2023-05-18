Lưu Diệc Phi và Dương Dương đứng chung một khung hình nhưng netizen lại tỏ thái độ bất ngờ: Sao lại thế này?

Sao quốc tế 18/05/2023 09:35

Khi Lưu Diệc Phi và Dương Dương đứng cạnh ai cũng nghĩ sẽ tạo nên khung ảnh gấp đôi visual nhưng trên thực tế, điều đó đã không xảy ra dưới ống kính của Getty Images.

Sáng sớm ngày 17/5, Lưu Diệc PhiDương Dương đã có mặt tham dự sự kiện của thương hiệu cao cấp Bvlgari. Ngay sau đó, cả hai nhanh chóng trở thành chủ đề được tìm kiếm nhiều nhất MXH xứ Trung nhờ diện mạo đỉnh cao. Trong ảnh do studio công bố, 2 ngôi sao hàng đầu Cbiz "hớp hồn" khán giả nhờ nhan sắc hoàn hảo không tỳ vết. 

Lưu Diệc Phi và Dương Dương đứng chung một khung hình nhưng netizen lại tỏ thái độ bất ngờ: Sao lại thế này? - Ảnh 1
Lưu Diệc Phi xinh đẹp không tì vết 
Lưu Diệc Phi và Dương Dương đứng chung một khung hình nhưng netizen lại tỏ thái độ bất ngờ: Sao lại thế này? - Ảnh 2
Dương Dương tỏa ra phong thái chững chạc chuẩn 'soái ca' 

Thế nhưng, qua "ống kính hủy diệt" của Getty Images, nhan sắc Lưu Diệc Phi và Dương Dương lại trồi sụt bất ngờ, khiến khán giả bị xoay như chong chóng. Đáng chú ý khi đứng riêng, cả 2 ngôi sao đều nhận được nhiều vô số khen ngợi về nhan sắc, gây ấn tượng tốt qua ảnh của "hung thần". 

Lưu Diệc Phi và Dương Dương đứng chung một khung hình nhưng netizen lại tỏ thái độ bất ngờ: Sao lại thế này? - Ảnh 3
Lưu Diệc Phi tỏa sáng khi đứng một mình
Lưu Diệc Phi và Dương Dương đứng chung một khung hình nhưng netizen lại tỏ thái độ bất ngờ: Sao lại thế này? - Ảnh 4
Nhan sắc của Dương Dương vẫn đỉnh cao dù trông có đôi chút mệt mỏi 

Nhưng đến khi xuất hiện trong 1 khung hình, cặp đôi Tam Sinh Tam Thế lại cùng bị "dìm" thê thảm. Nhan sắc 2 ngôi sao lại mang tới cho người xem những cảm xúc đối lập. Khi đứng riêng, cặp đôi Tam Sinh Tam Thế nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả. Có thể thấy, Lưu Diệc vừa lộng lẫy lại tươi tắn còn Dương Dương vẫn đầy bảnh bao dù có đôi chút mệt mỏi.

Lưu Diệc Phi và Dương Dương đứng chung một khung hình nhưng netizen lại tỏ thái độ bất ngờ: Sao lại thế này? - Ảnh 5
Khi đứng cạnh nhau cả hai được cho là mang lại cảm giác đối lập hẳn
Lưu Diệc Phi và Dương Dương đứng chung một khung hình nhưng netizen lại tỏ thái độ bất ngờ: Sao lại thế này? - Ảnh 6
Lưu Diệc Phi và Dương Dương dưới ống kính của Getty Images

Ấy vậy mà khi xuất hiện trong cùng khung hình qua ống kính "hung thần" Getty Images, họ lại bị "dìm" thê thảm. Lưu Diệc Phi bỗng mất đi khí chất trời ban còn Dương Dương trông thiếu sức sống bất ngờ. Từng là cặp đôi đẹp trên màn ảnh nhưng qua "ống kính tử thần", 2 ngôi sao bỗng mất hết "cảm giác couple", trông không đẹp đôi khi đứng bên nhau.

Được biết, năm 2017, Dương Dương và Lưu Diệc Phi hợp tác trong Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa bản điện ảnh. Nam diễn viên đóng vai Dạ Hoa, còn đàn chị đảm nhận vai Bạch Thiển. Tuy nhiên, sự kết hợp của hai diễn viên có nhan sắc nổi bật trong showbiz không được đánh giá cao.

Lưu Diệc Phi và Dương Dương đứng chung một khung hình nhưng netizen lại tỏ thái độ bất ngờ: Sao lại thế này? - Ảnh 7
Dương Dương và Lưu Diệc Phi từng hợp tác trong Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa bản điện ảnh

 Theo Sina đưa tin, sự nghiệp và danh tiếng Lưu Diệc Phi ngày càng khởi sắc sau khi chuyển sang hoạt động ở lĩnh vực truyền hình. Cô hiện được nhiều thương hiệu cao cấp, nhà sản xuất săn đón. Trước đó, tên tuổi của nữ diễn viên lao dốc không phanh khi liên tục có tác phẩm điện ảnh công chiếu thất bại.

Lưu Diệc Phi và Dương Dương đứng chung một khung hình nhưng netizen lại tỏ thái độ bất ngờ: Sao lại thế này? - Ảnh 8
Cả hai đều có những thành công riêng trên con đường sự nghiệp 

Dương Dương sinh năm 1991, từng nằm trong nhóm "Tứ đại lưu lượng" của showbiz xứ tỷ dân. Anh có ngoại hình điển trai, được biết đến qua các phim Đạo mộ bút ký, Thiếu nữ toàn phim, Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, Vũ động càn khôn, Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa bản điện ảnh, Em là niềm kiêu hãnh của anh. Dương Dương là nghệ sĩ hiếm hoi tại Trung Quốc không có scandal đời tư, hình ảnh đẹp.

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