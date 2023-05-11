Sau loạt tin hẹn hò cùng Vương Sở Nhiên, Dương Dương dính phải chỉ trích vì vẫn giữ im lặng

Sao quốc tế 11/05/2023 14:08

Mới đây, hàng loạt bằng chứng hẹn hò giữa Dương Dương và Vương Sở Nhiên đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt, nhưng phía 'nhà trai' đến nay vẫn không lên tiếng.

Ngày 10/5, sau khi một blogger có tiếng tung clip bằng chứng hẹn hò của Dương Dương và đàn em tiểu hoa mới nổi Vương Sở Nhiên, tin tức này đã gây sốt khắp mạng xã hội Weibo, liên tiếp trở thành chủ đề nóng. Trước đó, blogger Lưu Đại Chuỳ bất ngờ thông báo sẽ khui tin hẹn hò của một sao nam đình đám. Trong đó có cả những tứ đại lưu lượng ở hai thế hệ như Dương Dương, Vương Nhất Bác đến cả mỹ nam mới nổi như Vương Hạc Đệ...

Sau loạt tin hẹn hò cùng Vương Sở Nhiên, Dương Dương dính phải chỉ trích vì vẫn giữ im lặng - Ảnh 1
Bằng chứng Dương Dương hẹ hò Vương Sở Nhiên

Xoay quanh câu chuyện này, công chúng lập tức nổ ra hai luồng tranh luận. Một bên bày tỏ rõ ràng sự nghi ngờ sự việc này chính là cách PR cho bộ phim Khói lửa nhân gian có sự góp mặt của Dương Dương và Vương Sở Nhiên đóng chính. Được biết, sản phẩm này sắp được lên sóng trong khoảng thời gian tới. 

Sau loạt tin hẹn hò cùng Vương Sở Nhiên, Dương Dương dính phải chỉ trích vì vẫn giữ im lặng - Ảnh 2
Cộng đồng mạng nghi ngờ sự việc này chính là cách PR cho bộ phim Khói lửa nhân gian có sự góp mặt của Dương Dương và Vương Sở Nhiên 

Trước đó, cả hai từng không ít lần bị đồn hẹn hò trong thời gian đóng chung dự án phim Khói lửa nhân gian của tôi, nhưng người trong cuộc đều lựa chọn không lên tiếng. Cũng vì điều này, Vương Sở Nhiên từng bị fan nhà trai mắng là "cọ nhiệt", dựa hơi đàn anh để nổi tiếng.

Vậy nhưng đến nay, cư dân mạng lại đang chế giễu Dương Dương là tra nam khi có cả bằng chứng rồi vẫn im lặng. Trên Weibo cũng nhanh chóng "đào" lại loạt tình sử của nam thần đỉnh lưu này, khi anh dính không ít tin đồn yêu đương với loạt diễn viên nữ như Tống Thiến, Trương Thiên Ái, Triệu Lộ Tư… Cùng với đó, 2 mối tình được bàn tán rầm rộ nhất của nam diễn viên là Kiều Hân và Lý Thấm cũng được đem ra "mổ xẻ".

Sau loạt tin hẹn hò cùng Vương Sở Nhiên, Dương Dương dính phải chỉ trích vì vẫn giữ im lặng - Ảnh 3
Cư dân mạng lại đang chế giễu Dương Dương là tra nam khi có cả bằng chứng rồi vẫn im lặng 

Dương Dương từng học cùng lớp với Kiều Hân, nhiều nguồn tin cho biết cả hai đã phát triển mối quan hệ từ bạn bè thành người yêu. Ngày đó, cư dân mạng còn phát hiện tài khoản phụ của Kiều Hân đã một bài viết có nội dung 'Em cố chấp thích anh, biết rõ ngày mai, sau ngày tận thế' và tag Dương Dương. Tin tức này gây không ít tranh cãi, chủ yếu mắng nhà gái là cọ nhiệt, cố tình dựng chuyện để kiếm danh tiếng.

 

Sau loạt tin hẹn hò cùng Vương Sở Nhiên, Dương Dương dính phải chỉ trích vì vẫn giữ im lặng - Ảnh 4
Hiện tại các từ khóa liên quan đến chuyện tình cảm của Dương Dương vẫn đang rầm rộ trên hotsearch 

Hiện tại các từ khóa liên quan đến chuyện tình cảm của Dương Dương vẫn đang rầm rộ trên hotsearch. Nếu trước đây, đa phần cư dân mạng mắng bên nữ, thì hiện tại khu bình luận cho rằng nhà trai lại giống như tra nam khi quá im lặng, không hề lên tiếng xác nhận hay phủ nhận.

Bên cạnh đó, có người lên tiếng rằng nếu các tin hẹn hò trước đây cũng là thật thì các sao nữ thật thảm, một mình hứng đủ mắng chửi của cư dân mạng trong khi Dương Dương vẫn giữ hình tượng "không vướng hồng trần".

Sau loạt tin hẹn hò cùng Vương Sở Nhiên, Dương Dương dính phải chỉ trích vì vẫn giữ im lặng - Ảnh 5
Nam thần Dương Dương đóng phim nào là có tin hẹn hò bạn diễn phim đó nhưng lại một mực im lặng 

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