‘Đỉnh lưu’ Dương Dương bị ‘tóm sống’ khi hẹn hò với nàng tiểu hoa 95, danh tính nhà gái thế nào mà dân tình ‘đẩy thuyền’ nhiệt tình?

Sao quốc tế 10/05/2023 12:34

Mới đây, cư dân mạng "dậy sóng" trước loạt ảnh bằng chứng Dương Dương hẹn hò với nàng tiểu hoa 95 trong làng giải trí Hoa ngữ.

Vào ngày 10/5, Blogger Lưu Đại Chùy đã tung loạt ảnh bằng chứng Dương Dương Vương Sở Nhiên hẹn hò. Cụ thể, Vương Sở Nhiên bị bắt gặp đến thăm Dương Dương tại Thượng Hải. Nàng tiểu hoa 95 xuất hiện tại khách sạn nơi Dương Dương đang ở vào tối các ngày 22,23 và 24/4. Cả hai ở cùng nhau trong khách sạn này trong 3 ngày liên tiếp. Song, những ngày đầu có trợ lý của Dương Dương tới đón Vương Sở Nhiên lên nhà.

Đến sáng ngày 25/4, cả hai bị "tóm sống" khi lần lượt rời khỏi khách sạn, mỗi người di chuyển bằng một lối ra khác nhau.

 ‘Đỉnh lưu’ Dương Dương bị ‘tóm sống’ khi hẹn hò với nàng tiểu hoa 95, danh tính nhà gái thế nào mà dân tình ‘đẩy thuyền’ nhiệt tình? - Ảnh 1

Trước đó, vào ngày 28/3, Weibo xứ Trung xôn xao trước tin đồn Dương Dương và Vương Sở Nhiên đang hẹn hò. Theo đó, đã có nhân chứng nhìn thấy cặp đôi cùng vài người bạn đến du lịch tại một khu nghỉ dưỡng ở Maldives vào ngày 15/2. Thậm chí, cả hai còn "khóa môi" nồng cháy bên bờ biển. Dù tin đồn chưa được xác thực nhưng cũng khiến người hâm mộ bàn tán dữ dội bởi Dương Dương dù gì cũng thuộc hàng "đỉnh lưu" ở làng giải trí Trung Quốc.

Đáng chú ý, mỹ nhân họ Vương còn có một bộ phim chưa lên sóng. Đó là "Khói lửa nhân gian của tôi" với sự tham gia của Dương Dương. bên cạnh đó, nhiều đoạn video ghi lại cảnh diễn giữa Dương Dương và Vương Sở Nhiên trong một phân đoạn trên phim trường đã được cộng đồng mạng chia sẻ. Trong phân đoạn này, Hứa Thấm (Vương Sở Nhiên thủ vai) chạy tới ôm chầm lấy Tống Diệm (Dương Dương thủ vai) rồi hai người trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Đoạn video này tạo hiệu ứng mạnh mẽ.

‘Đỉnh lưu’ Dương Dương bị ‘tóm sống’ khi hẹn hò với nàng tiểu hoa 95, danh tính nhà gái thế nào mà dân tình ‘đẩy thuyền’ nhiệt tình? - Ảnh 2

Dương Dương sinh năm 1991, từng nằm trong nhóm "Tứ đại lưu lượng" của showbiz xứ tỷ dân. Anh có ngoại hình điển trai, được biết đến qua các phim Đạo mộ bút ký, Thiếu nữ toàn phim, Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, Vũ động càn khôn, Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa bản điện ảnh, Em là niềm kiêu hãnh của anh. Dương Dương là nghệ sĩ hiếm hoi tại Trung Quốc không có scandal đời tư, hình ảnh đẹp.

Vương Sở Nhiên sinh năm 1999, được mệnh danh là "em họ quốc dân" nhờ vai Liễu Tích Âm trong phim Tướng quân ở trên, ta ở dưới. Nữ diễn viên cao 1,72 m, tốt nghiệp Học viện Hý kịch Thượng Hải. Ngoài ra, cô còn tham gia hai tác phẩm truyền hình khác là Thanh bình nhạc và Yến vân đài. Năm 2020, Vương Sở Nhiên còn tham gia show giải trí Diễn viên mời vào chỗ 2. Trong những phần thi đầu, cô từng bị đạo diễn Nhĩ Đông Thăng nhận xét là có ngoại hình nhưng thiếu khí chất. Không chùn bước bởi sự đánh giá tiêu cực từ tiền bối, Vương Sở Nhiên dần chứng minh sự tiến bộ và được đạo diễn phim Môn đồ đánh giá là "một bình hoa giàu cảm xúc".

Hiện tại, phía Dương Dương và Vương Sở Nhiên vẫn chưa lên tiếng về sự việc này.

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