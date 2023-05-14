Dương Dương lần đầu lộ diện sau khi bị 'bóc mẽ' hẹn hò với Vương Sở Nhiên, thần sắc hiện tại ra sao?

Cụ thể, nam diễn viên sẽ tham dự sự kiện của một nhãn hàng trang sức xa xỉ do nam diễn viên làm gương mặt đại diện. Tại đây, anh diện trang phục đơn giản, kín đáo. Dương Dương đeo kính đen, bịt khẩu trang kín mít nhưng vẫn không tránh khỏi sự theo dõi sát sao của truyền thông. Song, nam diễn viên vẫn giữ trạng thái lạnh lùng, nhanh chóng di chuyển khi ống kính máy quay hướng về mình.

Đây cũng là lần đầu tiên mỹ nam công khai xuất hiện trước công chúng sau khi bị "bóc mẽ" chuyện bí mật hẹn hò với Vương Sở Nhiên . Sau vụ việc cả Dương Dương và Vương Sở Nhiên đều giữ thái độ im lặng, không lên tiếng thừa nhận cũng chẳng phủ nhận.

Không rõ đây chính là "chiêu trò" PR của nhà sản xuất hay sự trùng hợp ngẫu nhiên nhưng loạt ảnh Dương Dương và Vương Sở Nhiên ở trong phòng khách sạn 4 ngày 3 đêm đã khiến hình ảnh của mỹ nam đang dần xấu đi. Song, phía Dương Dương vẫn giữ im lặng trước "làn sóng" bất bình của cư dân mạng.

Dương Dương sinh năm 1991, từng nằm trong nhóm "Tứ đại lưu lượng" của showbiz xứ tỷ dân. Anh có ngoại hình điển trai, được biết đến qua các phim Đạo mộ bút ký, Thiếu nữ toàn phim, Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, Vũ động càn khôn, Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa bản điện ảnh, Em là niềm kiêu hãnh của anh. Dương Dương là nghệ sĩ hiếm hoi tại Trung Quốc không có scandal đời tư, hình ảnh đẹp.

Vương Sở Nhiên sinh năm 1999, được mệnh danh là "em họ quốc dân" nhờ vai Liễu Tích Âm trong phim Tướng quân ở trên, ta ở dưới. Nữ diễn viên cao 1,72 m, tốt nghiệp Học viện Hý kịch Thượng Hải. Ngoài ra, cô còn tham gia hai tác phẩm truyền hình khác là Thanh bình nhạc và Yến vân đài. Năm 2020, Vương Sở Nhiên còn tham gia show giải trí Diễn viên mời vào chỗ 2. Trong những phần thi đầu, cô từng bị đạo diễn Nhĩ Đông Thăng nhận xét là có ngoại hình nhưng thiếu khí chất. Không chùn bước bởi sự đánh giá tiêu cực từ tiền bối, Vương Sở Nhiên dần chứng minh sự tiến bộ và được đạo diễn phim Môn đồ đánh giá là "một bình hoa giàu cảm xúc".