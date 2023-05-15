Dương Dương vi vu tại trời Tây sau khi vướng tin hẹn hò với Vương Sở Nhiên, thần sắc gây chú ý ra sao?

Mới đây, một số khán giả bất ngờ bắt gặp Dương Dương đang vi vu ở trời Tây. Ngay lập tức hình ảnh chụp lén nam diễn viên ngoài đời thường đã thu hút sự chú ý từ phía cư dân mạng.

Trong khung hình, Dương Dương khoác lên mình một chiếc áo denim đầy thời thượng. Bên cạnh đó nam diễn viên còn mặc áo thun trắng và đeo kính râm khi vi vu ở trời Tây. Tuy nhiên điều nhiều khán giả chú ý chính là diện mạo điển trai, làn da trắng sáng và vóc dáng cao ráo, mảnh mai của nam diễn viên.

Trước đó Dương Dương đã chủ động chia sẻ hình ảnh có mặt tại Ý, khi ngắm nhìn bầu trời và khung cảnh đầy lãng mạn nam diễn viên luôn thể hiện tâm trạng vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc. Dựa vào những khoảnh khắc vi vu ở trời Tây, nhiều người hâm mộ của nam diễn viên đã cho rằng anh đang dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn sau một thời gian "chạy show" đầy tất bật.

Thời gian gần đây, tin tức Dương Dương bí mật hẹn hò Vương Sở Nhiên hiện được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Blogger Lưu Đại Chùy trực tiếp tiết lộ tin kèm video làm bằng chứng.

Trong clip, Vương Sở Nhiên đến khách sạn nơi Dương Dương ở trong 3 ngày, từ ngày 22-24/4. Trợ lý của nam diễn viên chờ sẵn dưới sảnh để dẫn cô lên phòng. Sáng 25/4, 2 diễn viên lần lượt rời khỏi khách sạn theo lối ra khác nhau. Hiện cả 2 phía Dương Dương và Vương Sở Nhiên chưa đưa ra phản hồi. Công ty quản lý của nam diễn viên cũng im lặng khi truyền thông liên hệ.

Cặp đôi từng đóng chung phim Em là pháo hoa nhân gian. Nhiều thông tin bên lề cho biết họ thân thiết trong quá trình làm việc, sau đó phát triển chuyện tình cảm.