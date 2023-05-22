Triệu Lộ Tư vừa thả dáng khoe chân dài miên man, netizen 'bật kính lúp' phát hiện điểm bất thường?

Triệu Lộ Tư là nàng tiểu hoa dẫn đầu lứa 95 và cũng là gương mặt quen thuộc trên các dự án truyền hình. Sau thành công của Tinh Hán Xán Lạn, tên tuổi của cô nàng có thêm chỗ đứng trong lòng công chúng và được chú ý tới nhiều hơn với các dự án mới gần đây. Chính vì thế, mọi nhất cử nhất động của cô nàng luôn được khán giả quan tâm.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc của Triệu Lộ Tư trong chuyến du hí tại Hàn Quốc để thư giãn sau thời gian dài ở phim trường. Có thể thấy, cô nàng khiến khán giả ‘tròn mắt dẹt’ với vẻ ngoài xinh đẹp, tươi tắn cùng vóc dáng mảnh mai, đôi chân thon dài miên man vạn người mê.

Chuyện không có gì để nói nếu một netizen tinh mắt vô tình soi ra được điểm bất thường trong một bức hình của Triệu Lộ Tư. Theo đó, trong ảnh ngồi khoe chân dài, dân tình nhận ra cô nàng đã photoshop thu nhỏ chân đến nỗi bắp chân bị méo như bị dị dạng. Điều này khiến netizen vô cùng tức giận, tuy nhiên, một số khác thì lại quá quen với màn photoshop lỗi của Triệu Lộ Tư nên không có gì đáng ngạc nhiên.

Đây không phải lần đầu tiên Triệu Lộ Tư bị phát hiện ‘photoshop bị lỗi’, trước đó, Triệu Lộ Tư đã đăng tải bức ảnh selfie trước gương. Điều đáng nói là trong bức ảnh này nàng tiểu hoa chỉnh sửa quá đà đến mức khiến tấm rèm phía sau bị cong.

Có người cho rằng đây là hành động cố ý của Triệu Lộ Tư nhằm thu hút nhiệt từ dân mạng. Nhưng cũng có ý kiến bày tỏ phải chăng nàng tiểu hoa đăng nhầm ảnh nên mới dẫn đến việc bị chê cười thế này.