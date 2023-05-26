Phim của Triệu Lộ Tư bất ngờ nhận thành tích khủng nhưng không được netizen công nhận

Sao quốc tế 26/05/2023 10:09

Dự án Hậu Lãng của Triệu Lộ Tư đã chính thức nhận thành tích khủng trên nền tảng Youku. Ngỡ như là tín hiệu vui nhưng lại không được netizen công nhận.

Dự án Hậu Lãng do Triệu Lộ TưLa Nhất Châu đóng chính đã chính thức lên sóng nhận được quan tâm đông đảo của khán giả. Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án này đã chính thức cán mốc nhiệt độ 10.000 trên Youku. Được biết, với thành tích này, Hậu Lãng trở thành bộ phim thứ 12 phá mức nhiệt độ này trên nền tảng Youku.

Phim của Triệu Lộ Tư bất ngờ nhận thành tích khủng nhưng không được netizen công nhận - Ảnh 1

Tuy nhiên, thành tích này lại gây tranh cãi vì nhiều khán giả cho rằng bộ phim không xứng đáng có được kết quả cao. Ngay từ khi lên sóng, bộ phim nhận về nhiều ý kiến trái chiều vì diễn xuất non kém của cặp chính Triệu Lộ Tư và La Nhất Châu.

Trong đó, điểm trừ lớn nhất thuộc về Triệu Lộ Tư. Ban đầu cô được kì vọng sẽ kéo rating cho Hậu Lãng sau thành công của một số vai diễn trước đó. Nhưng cuối cùng, Triệu Lộ Tư lại làm người xem thất vọng tràn trề.

Phim của Triệu Lộ Tư bất ngờ nhận thành tích khủng nhưng không được netizen công nhận - Ảnh 2

Được biết, trong phim, Triệu Lộ Tư vào vai Tôn Đầu Đầu - một nữ tập sự theo nghề thầy thuốc cổ truyền, dùng sức trẻ để cống hiến cho y học. Tuy vậy, diễn xuất của ‘thánh nữ xuyên không’ một lần nữa gây tranh cãi khi được nhận xét là bê nguyên xi từ các vai diễn trước đây vào phim mới. Là một kiểu nhân vật nhẹ nhàng, thuộc dạng trí thức nhưng Đầu Đầu vẫn được thể hiện dạng ‘ngốc bạch ngọt’ một cách công nghiệp. Ngoài ra, nữ diễn viên vẫn chưa làm chủ cảm xúc, diễn khá khoa trương khi bày tỏ cảm xúc qua các hành động như nhăn mặt, cau mày khiến khán giả ngao ngán.

Phim của Triệu Lộ Tư bất ngờ nhận thành tích khủng nhưng không được netizen công nhận - Ảnh 3

Không những thế, dự án này còn gây tranh cãi với những tình tiết và lời thoại gây khó hiểu trong phim. Theo đó, trên mạng có rất nhiều người học Đông y (y học cổ truyền) cảm thấy lời thoại và nội dung phim không tôn trọng ngành y. Thậm chí, có ý kiến cho rằng phim hoàn toàn không mang chút kiến thức Đông y.

Phim của Triệu Lộ Tư bất ngờ nhận thành tích khủng nhưng không được netizen công nhận - Ảnh 4

Hậu Lãng là bộ phim thuộc thể loại hiện đại, thanh xuân lập nghiệp, nói về góc nhìn của người trẻ đối với tinh hoa y học cổ truyền. Bộ phim kể về Tôn Đầu Đầu (Triệu Lộ Tư) là một cô gái thẳng thắn, tính cách quật cường, thích bênh vực kẻ yếu. Cô được giáo sư Nhậm Tân Chính (La Nhất Châu) giúp đỡ, sau đó thu nhận làm học trò để truyền thụ kiến thức về y học cổ truyền

Hậu Lãng của Triệu Lộ Tư gây tranh cãi vì không tôn trọng ngành y

Hậu Lãng của Triệu Lộ Tư gây tranh cãi vì không tôn trọng ngành y

Mới đây, mạng xã hội gây tranh cãi vì phim Hậu Lãng của Triệu Lộ Tư có những tình tiết và lời thoại không tôn trọng ngành y.

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Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Hậu Lãng La Nhất Châu sao hoa ngữ cbiz

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