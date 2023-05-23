Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn nhận 'tín hiệu' tốt lành khiến fan phấn khích

Sao quốc tế 23/05/2023 19:08

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Vụng Trộm Không Thể Giấu do Triệu Lộ Tư - Trần Triết Viễn đóng chính nhận được tin vui lớn khiến dân tình phấn khích.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Vụng Trộm Không Thể Giấu do Triệu Lộ Tư - Trần Triết Viễn đóng chính sẽ lên sóng sau khi Hộ Tâm của Châu Dã – Hầu Minh Hạo kết thúc, tức là vào khoảng tháng 6. Dù chưa có sự xác nhận chính thức từ phía đoàn phim nhưng vẫn khiến các fan hâm mộ vô cùng hứng khởi.

Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn nhận 'tín hiệu' tốt lành khiến fan phấn khích - Ảnh 1

Trước đó, nhà sản xuất Vụng Trộm Không Thể Giấu đã ‘thả hint’ sắp lên sóng bằng việc tung ra teaser đầu tiên của phim, truyền tải thông điệp về tình yêu của cặp đôi chính. Dù chỉ là video ngắn dài 40 giây nhưng vẫn gây ấn tượng bởi màu sắc mãn nhãn, đâm chất thanh xuân vườn trường. Đáng chú ý là cặp đôi Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn được dân tình hết lời khen ngợi về visual cùng màn tương tác tình cảm ngập cảm giác ngọt ngào, lãng mạng.

Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn nhận 'tín hiệu' tốt lành khiến fan phấn khích - Ảnh 2Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn nhận 'tín hiệu' tốt lành khiến fan phấn khích - Ảnh 3Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn nhận 'tín hiệu' tốt lành khiến fan phấn khích - Ảnh 4Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn nhận 'tín hiệu' tốt lành khiến fan phấn khích - Ảnh 5

Vụng Trộm Không Thể Giấu được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trúc Dĩ. Nội dung phim kể về mối tình đơn phương của Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư) dành cho Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn) – một người bạn thân cùng phòng của anh trai cô từ những năm tháng cấp 3. Tinh cảm ấy được Tang Trĩ che giấu, đè nén suốt quãng thời gian dài đến khi cô rời gia đình đến thành phố khác học đại học.

Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn nhận 'tín hiệu' tốt lành khiến fan phấn khích - Ảnh 6

Tại đây cô gặp lại anh, họ đã có quãng thời gian thân thiết bên nhau. Tình cảm bấy lâu của Tang Trĩ nhen nhóm trở lại trong lòng. Tang Trĩ dần thấu hiểu, cảm thông với những áp lực trong cuộc sống mà Đoàn Gia Hứa đang phải trải qua. Nhờ sự quan tâm và đồng hành của Tang Trĩ, Đoàn Gia Hứa đã mở lòng, sẵn sàng bảo vệ, yêu thương một Tang Trĩ trưởng thành. Từ đây, tình cảm của hai người trở nên sâu đậm và được mọi người ủng hộ. Tinh cảm thuần khiết cất giấu bấy lâu tưởng chừng sẽ chôn vùi theo năm tháng đã nở rộ thành đóa hoa tình yêu tuyệt đẹp.

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