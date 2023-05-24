Triệu Lộ Tư trong mắt của những người trong đoàn phim Hậu Lãng, liệu có thực sự tốt đẹp?

Sao quốc tế 24/05/2023 14:05

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn phỏng vấn chia sẻ cảm nhận của ekip phim Hậu Lãng về Triệu Lộ Tư trong quá trình quay phim khiến dân tình đặc biệt quan tâm.

Những ngày qua, dự án Hậu Lãng lên sóng nhận được sự chú ý của khán giả khi có nội dung khai thác về chủ đề y học cổ truyền. Bên cạnh đó, bộ phim còn hút nhiệt khán giả vì có sự tham gia đóng chính của Triệu Lộ Tư, cô nàng một trong những ngôi sao lứa sau 1995 tạo tiếng vang trong sự nghiệp diễn xuất của mình.

Triệu Lộ Tư trong mắt của những người trong đoàn phim Hậu Lãng, liệu có thực sự tốt đẹp? - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn phỏng vấn chia sẻ cảm nhận của ekip phim Hậu Lãng về Triệu Lộ Tư trong quá trình quay phim. Theo lời nhà sản xuất Hậu Lãng, quá trình làm việc với Triệu Lộ Tư diễn ra khá thuận lợi, đôi bên đều cảm thấy vui vẻ, thoải mái. Vì thời điểm ghi hình cho Hậu Lãng trùng với Tinh Hán Xán Lạn nên đoàn làm phim đã lùi lịch quay để đợi nữ diễn viên. Khoảng thời gian chờ đợi kéo dài tận nửa năm nhưng ê-kíp rất sẵn lòng, bởi họ tin rằng Triệu Lộ Tư sẽ mang đến màn thể hiện xứng đáng.

Triệu Lộ Tư trong mắt của những người trong đoàn phim Hậu Lãng, liệu có thực sự tốt đẹp? - Ảnh 2

Không những thế, những người trong đoàn phim còn dành lời khen có cánh cho cô nàng. Theo lời đạo diễn Ngô Cương cho biết: “Hợp tác rất vui vẻ. Lộ Tư là 1 diễn viên có tài năng thiên phú, tính cách lại hoạt bát, đáng yêu. Đoàn làm phim chúng tôi quay khá vất vả nhưng chỉ cần có cô bé là bầu không khí trở nên vô cùng thoải mái.”

Triệu Lộ Tư trong mắt của những người trong đoàn phim Hậu Lãng, liệu có thực sự tốt đẹp? - Ảnh 3

Bên cạnh đó, diễn viên Trương Manh trong vai Dương Tiểu Hồng tiết lộ vai diễn của cô vốn dĩ ghét nhân vật Tôn Đầu Đầu của Triệu Lộ Tư. Tuy nhiên, bản thân cô lại không thể ghét được Triệu Lộ Tư. Thậm chí, nữ diễn viên còn bày tỏ sự hâm mộ làn da mịn màng của nàng và xin bí quyết dưỡng da.

Triệu Lộ Tư trong mắt của những người trong đoàn phim Hậu Lãng, liệu có thực sự tốt đẹp? - Ảnh 4

Hậu Lãng là bộ phim thuộc thể loại hiện đại, thanh xuân lập nghiệp, nói về góc nhìn của người trẻ đối với tinh hoa y học cổ truyền. Bộ phim kể về Tôn Đầu Đầu (Triệu Lộ Tư) là một cô gái thẳng thắn, tính cách quật cường, thích bênh vực kẻ yếu. Cô được giáo sư Nhậm Tân Chính (La Nhất Châu) giúp đỡ, sau đó thu nhận làm học trò để truyền thụ kiến thức về y học cổ truyền

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