Hậu Lãng của Triệu Lộ Tư gây tranh cãi vì không tôn trọng ngành y

Sao quốc tế 24/05/2023 13:01

Mới đây, mạng xã hội gây tranh cãi vì phim Hậu Lãng của Triệu Lộ Tư có những tình tiết và lời thoại không tôn trọng ngành y.

Những ngày qua, dự án Hậu Lãng do Triệu Lộ Tư và La Nhất Tư đóng chính đã chính thức lên sóng, nhận được sự chú ý của đông đảo khán giả. Mới đây, mạng xã hội gây tranh cãi với những tình tiết và lời thoại gây khó hiểu trong phim. Theo đó, trên mạng có rất nhiều người học Đông y (y học cổ truyền) cảm thấy lời thoại và nội dung phim không tôn trọng ngành y. Thậm chí, có ý kiến cho rằng phim hoàn toàn không mang chút kiến thức Đông y.

Hậu Lãng của Triệu Lộ Tư gây tranh cãi vì không tôn trọng ngành y - Ảnh 1

Trong tập phim mới đây, nam phụ đã thông báo cho Tôn Đầu Đầu (Triệu Lộ Tư) việc bệnh nhân bị cắt mất một bên ống dẫn trứng. Cô nàng sau đó đã hỏi lại rằng một người có mấy ống dẫn trứng và được đáp lại là hai. Không những không đồng cảm cho bệnh nhân, Tôn Đầu Đầu còn thản nhiên nói: “Thế chẳng phải vẫn còn một cái sao? Có vấn đề gì đâu chứ?”.

Hậu Lãng của Triệu Lộ Tư gây tranh cãi vì không tôn trọng ngành y - Ảnh 2

Hay như phân cảnh nam chính Ngô Cương nói với người bệnh rằng bệnh tật trên người bà đều là “nghiệp chướng, sự oán hận của những sinh mạng đó (chỉ ốc đồng và tôm hùm đất)”. Lời này của một người đứng trên cương vị là bác sĩ khiến cho khán giả cực kỳ tức giận, muốn tẩy chay phim.

Hậu Lãng của Triệu Lộ Tư gây tranh cãi vì không tôn trọng ngành y - Ảnh 3

Được biết, khi dự án bắt đầu lên sóng, tuy chủ đề phim được đánh giá cao, thế nhưng Triệu Lộ Tư được coi là điểm trừ của phim. Diễn xuất của cô nàng bị nhận xét là một màu, không có điểm đột phá so với các tác phẩm trước.

Hậu Lãng của Triệu Lộ Tư gây tranh cãi vì không tôn trọng ngành y - Ảnh 4

Trong Hậu Lãng, Triệu Lộ Tư vào vai Tôn Đầu Đầu - một nữ tập sự theo nghề thầy thuốc cổ truyền, dùng sức trẻ để cống hiến cho y học. Tuy vậy, diễn xuất của ‘thánh nữ xuyên không’ một lần nữa gây tranh cãi khi được nhận xét là bê nguyên xi từ các vai diễn trước đây vào phim mới. Là một kiểu nhân vật nhẹ nhàng, thuộc dạng trí thức nhưng Đầu Đầu vẫn được thể hiện dạng ‘ngốc bạch ngọt’ một cách công nghiệp. Trước đó ở Ngõ Nhỏ, Triệu Lộ Tư đã từng bị ‘ném đá’ vì vấn đề này.

Hậu Lãng của Triệu Lộ Tư gây tranh cãi vì không tôn trọng ngành y - Ảnh 5

Không những vậy, các tập đầu của Hậu Lãng bị nhận xét là có nội dung như phim ngôn tình 3 xu. Phim nhận về vô số ý kiến trái chiều của khán giả màn ảnh nhỏ và thu về với mức rating khá thấp.

Hậu Lãng của Triệu Lộ Tư gây tranh cãi vì không tôn trọng ngành y - Ảnh 6

Hậu Lãng là bộ phim thuộc thể loại hiện đại, thanh xuân lập nghiệp, nói về góc nhìn của người trẻ đối với tinh hoa y học cổ truyền. Bộ phim kể về Tôn Đầu Đầu (Triệu Lộ Tư) là một cô gái thẳng thắn, tính cách quật cường, thích bênh vực kẻ yếu. Cô được giáo sư Nhậm Tân Chính (La Nhất Châu) giúp đỡ, sau đó thu nhận làm học trò để truyền thụ kiến thức về y học cổ truyền

 

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