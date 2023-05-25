Hậu Lãng bị chê 'như tát nước' vì nữ chính Triệu Lộ Tư kém duyên và thô lỗ?

Sao quốc tế 25/05/2023 07:35

Lên sóng vào đầu tháng 5 vừa qua, bộ phim Hậu Lãng lấy đề tài y học cổ truyền đã khiến người xem thất vọng khi có sự góp mặt của nữ diễn viên Triệu Lộ Tư.

Sau Thả Thí Thiên Hạ và Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư trở lại đường đua phim ảnh với tác phẩm truyền hình hiện đại - Hậu Lãng (Sóng Sau). Đây là phim tôn vinh ngành y, do đạo diễn Hàn Hiểu Quân cầm trịch. Phim nhận về loạt đánh giá khen - chê của người xem sau khi ra mắt.

Mới đây, Hậu Lãng nhận chỉ trích vì một cảnh quay liên quan đến nữ chính Tôn Đầu Đầu (Triệu Lộ Tư đóng). Bộ phim sở hữu rating thấp đến mức 0%, chịu thua trước nhiều siêu phẩm chiếu đài khác vì nhiều lý do xoay quanh nhân vật chính.

Hậu Lãng bị chê 'như tát nước' vì nữ chính Triệu Lộ Tư kém duyên và thô lỗ? - Ảnh 1

Nhiều khán giả đã bày tỏ sự thất vọng khi ban đầu, Hậu Lãng được quảng bá là bộ phim về đề tài y học cổ truyền, mang tính chính kịch. Tuy nhiên kể từ khi lên sóng, bộ phim chỉ toàn tập trung khai thác tuyến tình cảm giữa nữ chính Tôn Đầu Đầu (Triệu Lộ Tư) và nam phụ Thiên Chân (La Nhất Châu).

Ngoài ra, nhân vật của Triệu Lộ Tư còn được xây dựng không gây thiện cảm. Tôn Đầu Đầu là một cô gái trẻ mồ côi cha mẹ, sống lang bạt ngoài xã hội trước khi được theo học y. Tuy vậy, việc Tôn Đầu Đầu có tính cách thô lỗ, kém duyên với người khác, không lễ phép với tiền bối và thậm chí hành động không đẹp khi giao hàng cho khách đều bị khán giả chê bai.

 

Hậu Lãng bị chê 'như tát nước' vì nữ chính Triệu Lộ Tư kém duyên và thô lỗ? - Ảnh 2Hậu Lãng bị chê 'như tát nước' vì nữ chính Triệu Lộ Tư kém duyên và thô lỗ? - Ảnh 3

 

Tính đến hiện tại, rating của Hậu Lãng vẫn không có dấu hiệu đột phá, cao nhất chỉ đến mức 0,3%. Đây có thể được xem là dự án chiếu đài không thành công của nàng tiểu hoa Triệu Lộ Tư sau nhiều dự án chiếu mạng ăn khách trước đó.

Tôn Đầu Đầu là một cô gái không cha không mẹ, làm nghề giao hàng để kiếm thêm thu nhập. Về sau, cô gặp một giáo sư tại Đại học Y học cổ truyền tên Nhậm Tân Chính (Ngô Cương), người này khai sáng và đưa Đầu Đầu vào lớp học. Trong quá trình thỉnh giảng, cô nảy sinh một số mâu thuẫn với Nhậm Thiên Chân (La Nhất Châu). Về sau, cả hai cùng chung tay phát triển ngành y học cổ truyền của địa phương. Nhìn chung, Hậu Lãng có nội dung nhẹ nhàng, chữa lành tâm hồn người xem, quy tụ dàn diễn viên tài sắc của màn ảnh. Tuy nhiên, thành tích mà phim đạt được từ những tập đầu không mấy khả quan.

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