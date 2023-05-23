Sự nghiệp của Bạch Lộc được đánh giá sẽ vượt xa hơn cả Triệu Lộ Tư

Sao quốc tế 23/05/2023 10:35

Truyền thông Hoa ngữ cho biết Bạch Lộc có khả năng tiến xa hơn cả Triệu Lộ Tư trong tương lai. Đặc biệt, trong gian qua, cô được giao nhiều vai chính trong các dự án lớn.

Bạch Lộc chính là cái tên nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả trong thời gian qua. Sau Trường Nguyệt Tẫn Minh, cô tiếp tục được chọn đóng Ninh Anh Như Mộng. Hiện tại, bộ phim đang tạm hoãn vì lỗi kĩ thuật.

Sự nghiệp của Bạch Lộc được đánh giá sẽ vượt xa hơn cả Triệu Lộ Tư - Ảnh 1
Bạch Lộc là cái tên được khán giả chú ý gần đây 

Truyền thông Hoa ngữ cho biết Bạch Lộc đang có hướng phát triển khá rộng mở. Bởi so với các đàn chị đi trước như Triệu Lệ Dĩnh, nữ diễn viên khá may mắn được các đạo diễn chọn cho các vai chính.

Theo thống kê của truyền thông Hoa ngữ, Bạch Lộc đã góp mặt trong 17 bộ phim truyền hình, trong đó có 14 bộ nữ diễn viên đóng chính. Trong khi đó, Bạch Lộc xuất thân không phải là một diễn viên. Cô là một người mẫu và rẽ hướng sang diễn xuất.

Sự nghiệp của Bạch Lộc được đánh giá sẽ vượt xa hơn cả Triệu Lộ Tư - Ảnh 2
Mặc dù Bạch Lộc xuất thân không phải là một diễn viên nhưng lại nhận được nhiều dự án lớn 

Hiện tại, sau Trường Nguyệt Tẫn Minh, cô được kì vọng sẽ bứt phá hơn với Ninh An Như Mộng và mới đây là Bắc Thượng. Thêm nữa, dự án được đầu tư lớn mang tên Triều Tuyết Lục cũng giao cho nữ diễn viên đóng vai chính. Như vậy, so với Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc có tương lai rộng mở hơn.

Có thể nói, thời gian qua, Triệu Lộ Tư liên tục gây tranh cãi. Sau thành công của Tinh hán xán lạn, cô không giữ được sức hút của mình. Vai chính mới nhất của cô trong Hậu lãng cũng bị chê nhiều.

Sự nghiệp của Bạch Lộc được đánh giá sẽ vượt xa hơn cả Triệu Lộ Tư - Ảnh 3
Gần đây Triệu Lộ Tư liên tục gây ra tranh cãi 

Một số khán giả cho rằng, Triệu Lộ Tư đang đi lùi so với sự nghiệp từng có. Ngoài thực lực diễn xuất yếu, nữ diễn viên còn có đời tư ồn ào, dính nhiều scandal trong sự nghiệp. Trong khi đó, Bạch Lộc dù diễn xuất chưa thật sự xuất sắc, điển hình như trong Trường Nguyệt Tẫn Minh, cô bị chê diễn chưa chân thật, nhưng ít nhiều, nữ diễn viên có sự nỗ lực, cố gắng trong nghề.

Thêm nữa, Bạch Lộc được giao các dự án lớn với những ngôi sao có thực lực diễn xuất. Điều này phần nào giúp cô học hỏi và có khả năng cải thiện diễn xuất nhiều hơn trong tương lai. Ngoài ra, ngoại hình của Bạch Lộc cũng là một điểm cộng giúp cô có thể hoá thân đa dạng các vai diễn chứ không rập khuôn như Triệu Lộ Tư.

Sự nghiệp của Bạch Lộc được đánh giá sẽ vượt xa hơn cả Triệu Lộ Tư - Ảnh 4
Ngoại hình của Triệu Lộ Tư khó diễn vai có chiều sâu tâm lý 

Nếu như Triệu Lộ Tư sở hữu gương mặt tròn, bầu bĩnh, cô thường được giao vào các vai diễn dễ thương, trẻ con và khó vào những vai diễn có nhiều chiều sâu tâm lí. Ngược lại, ở Bạch Lộc, cô thường được xem có tạo hình đẹp, gương mặt thu hút khi đóng các phim cổ trang.

Có thể nói ở thời điểm này, Bạch Lộc được cho là “gà cưng” được Vu Chính o bế nhiều nhất. Không chỉ để cô nàng đóng các dự án phim lớn, vị biên kịch vàng còn liên tục có những phát ngôn bảo vệ Bạch Lộc trên mạng. Trong khi nữ chính Trường Nguyệt Tẫn Minh ngày càng nổi tiếng, một sao nữ khác lại bị ghẻ lạnh đến mức không có phim đóng trong suốt hơn 2 năm.

Sự nghiệp của Bạch Lộc được đánh giá sẽ vượt xa hơn cả Triệu Lộ Tư - Ảnh 5
Ngôi sao xinh đẹp được xem là một trong những “tiểu hoa đán” mới của màn ảnh Hoa ngữ 

Bạch Lộc sinh năm 1994, cô vốn xuất thân là hot girl mạng rồi lọt vào "mắt xanh" của Vu Chính hồi 2016 sau đó được biên kịch nổi tiếng này tích cực lăng xê và dần trở thành nữ diễn viên trẻ sáng giá của màn ảnh xứ Trung. Ngôi sao xinh đẹp được xem là một trong những “tiểu hoa đán” mới của màn ảnh Hoa ngữ. 

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