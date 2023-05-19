Không phải Bạch Lộc, cũng không phải Trần Đô Linh, La Vân Hi mới chính là người nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.
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"Trường Nguyệt Tẫn Minh" xoay quanh câu chuyện tình bi thương giữa ma thần Đàm Đài Tẫn (La Vân Hi) và Lê Tô Tô (Bạch Lộc). Mối tình ngang trái giữa tiên giới và nhân gian ở 3 kiếp luân hồi lấy đi nước mắt của không ít người xem. Chính vì vậy bộ phim luôn tạo nên làn sóng bàn tán sôi nổi từ phía cộng cồng mạng sau mỗi tập lên sóng.
Gần đây, trong một cuộc khảo sát, La Vân Hi đã vượt mặt Bạch Lộc cùng Trần Đô Linh, Đặng Vi, trở thành nhân vật xuất sắc nhất trong "Trường Nguyệt Tẫn Minh", với tỷ lệ vote là 27.12%, tương đương 137.377 phiếu.
Ngay từ những ngày đầu công chiếu, bộ phim vấp hàng loạt ý kiến trái chiều. Chẳng hạn như nam chính trang điểm quá đà, nữ chính diễn xuất đi xuống, hay có quá nhiều phân cảnh nhiều 'sạn', không được chỉnh chu trong phim. Dù nhận nhiều chỉ trích nhưng nhưng thành tích của "Trường Nguyệt Tẫn Minh" vẫn không ngừng tăng, còn độ nhận diện của các diễn viên trong phim tăng lên đáng kể.
La Vân Hi là diễn viên, ca sĩ triển vọng xứ Trung, sở hữu ngoại hình điển trai, khí chất. Tên tuổi của anh bắt đầu được khán giả biết đến hơn khi tham gia vào bộ phim ‘Hương mật tựa khói sương’ và trở thành nam thần cổ trang mới của màn ảnh Hoa ngữ.
Ngoài công việc chính là đóng phim, La Vân Hi hoạt động tích cực ở lĩnh vực ca hát, người mẫu và hoạt động xã hội. Nam diễn viên sinh năm 1988 cho ra mắt 2 đĩa đơn solo vào năm 2018 và 2020. Anh từng lại đại sứ, tình nguyện viên của nhiều hội quỹ trong nước.
Bên cạnh đó, La Vân Hi còn nhiều lần xuất hiện trên các tạp chí thời trang danh giá của Đại Lục như Cosmo, L'Officiel, Fashion Bazzar...
Có thể thấy được, qua "Trường Nguyệt Tẫn Minh", nam thần cổ trang mới của màn ảnh Hoa ngữ càng dần thể hiện được sức hút của mình.