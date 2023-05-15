Bí mật về cảnh hôn của La Vân Hi và Bạch Lộc trong Trường Nguyệt Tẫn Minh khiến netizen lụi tim

Dự án Trường Nguyệt Tẫn Minh do Bạch Lộc và La Vân Hi đóng chính đã chính thức khép lại nhưng vẫn hút nhiệt quan tâm của công chúng. Đặc biệt, những phân cảnh tình cảm của cặp đôi luôn được các fan hâm mộ ‘đào lại’ để cày đi cày lại nhiều lần.

Đáng chú ý, các cảnh hôn của La Vân Hi và Bạch Lộc có sức hút quan tâm lớn. Theo đó, nhiều khán giả cho rằng họ hôn cực kỳ đẹp mắt, tương tác cực kỳ ăn ý. Được biết, trước đó, cặp đôi từng hợp tác trong Nửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương nên khi tái hợp lần 2 những cảnh tình cảm không làm khó được họ.

Bên cạnh đó, trong một cuộc phỏng vấn, La Vân Hi từng chia sẻ khi anh cùng Bạch Lộc quay Nửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương, đạo diễn không hài lòng lắm với cảnh hôn vì quá thiếu cảm xúc. Sau đó, Bạch Lộc đã thức trắng đêm để tìm kiếm ‘7749 cảnh hôn’ trong các bộ phim truyền hình Hàn Quốc và đưa chúng cho La Vân Hi, yêu cầu anh nhìn và học tập.

Chính vì thế, cặp đôi mới có cảnh hôn khiến dân tình ‘lụi tim’. Trước đó, ở hậu trường cảnh hôn của cặp đôi, chỉ vì cả trường quay chìm đắm vào bầu không khí mà cặp đôi tạo ra mà đạo diễn quên hô cắt , ‘báo hại’ hai người phải hôn mãi không dừng. Thậm chí, có nhân viên đoàn phim còn bình luận miệng của La Vân Hi và Bạch Lộc đều ‘bốc cháy luôn rồi’.

Trường Nguyệt Tẫn Minh được chuyển thể từ tiểu thuyết Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc Kịch Bản BE của nhà văn Đằng La Vi Chi. Tác phẩm này lấy đề tài về huyền huyễn, ma giới, có nội dung xoanh quanh tình yêu bi thương đầy niềm đau và nước mắt giữa cặp đôi Đạm Đài Tẫn (La Vân Hi) và Lê Tô Tô (Bạch Lộc).

Khi còn ở nhân gian Tô Tô từng nuôi ý định mưu sát Đài Tẫn nhưng không thành công để rồi cô phải gieo mình trước mặt 30 vạn đại quân còn Đài Tẫn thì bạc đầu sau một đêm, hóa điên hóa dại vì mất người mình yêu. Sang đến tiên giới, họ lại gặp nhau và Đàm Đài Tẫn vẫn nuôi hi vọng có thể kéo nàng về lại bên mình. Đứng trước sự si tình của chàng trai ấy, Lê Tô Tô đã động lòng và hai người họ không ngần ngại mà hi sinh vì đối phương khi gặp phải những biến cố về sau.