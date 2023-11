Hậu 'chia tay' đẫm nước mắt với Bạch Lộc, La Vân Hi bất ngờ thông báo tin vui, fan thi nhau chúc mừng

Không chỉ Đàm Đài Tẫn của La Vân Hi, mà các thành tích khác của Trường Nguyệt Tẫn Minh nhìn chung cũng khá nổi bật. Chỉ chưa đầy 2 ngày lên sóng, phim đã cán mốc 10.000 điểm nhiệt độ trên nền tảng, điều chưa từng xảy ra trong lịch sử Youku. Ngoài ra, Trường Nguyệt Tẫn Minh cũng được MAOYAN ghi nhận là tác phẩm tiên hiệp dẫn đầu bảng xếp hạng phim phổ biến trên Internet trong liên tiếp 28 ngày. Đây đều là những chi tiết rất đáng ăn mừng đối với một dự án không có sự góp mặt của đỉnh lưu như Trường Nguyệt Tẫn Minh.

Đàm Đài Tẫn của La Vân Hi giữ vị trí đầu bảng 6 tuần liên tiếp.

Mới đây, theo số liệu của MAOYAN thông báo, nhân vật Đàm Đài Tẫn do La Vân Hi thủ vai đã nắm giữ vị trí quán quân 6 tuần liên tiếp trong bảng xếp hạng nhân vật năm 2023 (kể từ tuần đầu phát sóng) với mức nhiệt luôn duy trì trên 10.000.

Kết phim mang lại nhiều tiếc nuối cho khán giả.

Năm 2015, La Vân Hi bắt đầu bén duyên với điện ảnh qua vai diễn Hà Dĩ Thâm thời niên thiếu trong phim "Bên nhau trọn đời". Sự thành công của tác phẩm đã giúp tên tuổi của La Vân Hi được chú ý. Thời gian sau đó, La Vân Hi nhận được nhiều dự án mới và dần phủ sóng màn ảnh nhỏ.

Tuy nhiên mãi đến vai diễn diễn Dạ Thần Nhuận Ngọc trong bộ phim "Hương mật tựa khói sương" (2018), La Vân Hi mới thật sự tỏa sáng. Nam diễn viên được khen ngợi nhiều nhờ nhan sắc đậm chất tiên khí, khí chất đĩnh đạc, có phần lấn át nam chính Đặng Luân.