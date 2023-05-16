Vừa chia tay La Vân Hi, Bạch Lộc đã công khai khoảnh khắc ngập 'mật đường' cùng mỹ nam kém 4 tuổi

Sao quốc tế 16/05/2023 14:07

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc ngập 'mật đường' của Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc trên tạp chí Harper's Bazaar.

Những ngày qua, dự án Dĩ Ái Vi Doanh do Bạch LộcVương Hạc Đệ đóng chính đã chính thức đóng máy. Bên cạnh những màn hóng đợi của fan hy vọng phim nhanh chóng lên sóng thì những thông tin mới liên quan đến dự án này cũng được công chúng quan tâm.

Vừa chia tay La Vân Hi, Bạch Lộc đã công khai khoảnh khắc ngập 'mật đường' cùng mỹ nam kém 4 tuổi - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc của Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc trên tạp chí Harper's Bazaar. Được biết, bộ ảnh này được Harper's Bazaar Trung Quốc thực hiện để quảng bá Dĩ Ái Vi Doanh do cặp đôi đóng chính.

Vừa chia tay La Vân Hi, Bạch Lộc đã công khai khoảnh khắc ngập 'mật đường' cùng mỹ nam kém 4 tuổi - Ảnh 2

Dù chỉ "nhá hàng" đoạn video ngắn khoảng 25 nhưng đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội chỉ sau 1 đêm nhờ sự đẹp đôi và ngọt ngào của cặp đôi Vương Hạc Đệ - Bạch Lộc. Trong clip, Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc liên tục có những hành động ngọt ngào, tình tứ, chẳng khác gì một cặp đôi thực sự. Thậm chí, trông cả hai đẹp đôi tới mức, công chúng không hề nhận ra khoảng cách 4 tuổi giữa Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc.

Vừa chia tay La Vân Hi, Bạch Lộc đã công khai khoảnh khắc ngập 'mật đường' cùng mỹ nam kém 4 tuổi - Ảnh 3

Vừa chia tay La Vân Hi, Bạch Lộc đã công khai khoảnh khắc ngập 'mật đường' cùng mỹ nam kém 4 tuổi - Ảnh 4Vừa chia tay La Vân Hi, Bạch Lộc đã công khai khoảnh khắc ngập 'mật đường' cùng mỹ nam kém 4 tuổi - Ảnh 5

Ngoài sự đẹp đôi, tương tác ngọt ngào, ăn ý, cặp đôi này từng được mệnh danh là ‘rạp xiếc trung ương’ vì cứ sáp vào là tấu hề không ngừng nghỉ. Thời điểm cùng tham gia ghi hình chương trình Keep Running, cặp đôi đã tạo ra một bầu không khí cực "tấu hề", liên tục làm "trò con bò" chọc mọi người phải cười nghiêng ngả.

Vừa chia tay La Vân Hi, Bạch Lộc đã công khai khoảnh khắc ngập 'mật đường' cùng mỹ nam kém 4 tuổi - Ảnh 6

Không những thế, trong những hình ảnh hậu trường bộ phim Dĩ Ái Vi Doanh, độ tấu hề của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ còn tăng lên gấp bội. Trong phân đoạn tình cảm giữa trời tuyết rơi, dân tình chưa kịp rụng tim trước chemistry ngọt ngào của cặp đôi, khi đạo diễn vừa hô ‘cắt’, cặp đôi liền cười lớn không ngừng.

Vừa chia tay La Vân Hi, Bạch Lộc đã công khai khoảnh khắc ngập 'mật đường' cùng mỹ nam kém 4 tuổi - Ảnh 7

Có vẻ như Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc cố gồng để nhịn cười khi phải đóng một cảnh nghiêm túc dưới sự chứng kiến của người dân, nhưng khi xã vai thì ‘bản chất thật’ của cặp đôi liền ‘hiện nguyên hình’.

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Từ khóa:   Bạch Lộc Vương Hạc Đệ Dĩ Ái Vi Doanh sao hoa ngữ cbiz

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