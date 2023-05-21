Phim cổ trang của Bạch Lộc và 'người tình' Trương Lăng Hách bị hoãn chiếu đột ngột, nguyên nhân do đâu?

Sau "Trường Nguyệt Tẫn Minh", Bạch Lộc là cái tên được khán giả quan tâm hàng đầu. Do đó, " Ninh An Như Mộng " đóng cùng Trương Lăng Hách là tác phẩm được kì vọng giúp cô lấy lại danh tiếng, tên tuổi khi mà tạo hình, nội dung phim được đánh giá cao. Thêm nữa, phim cũng đạt 4 triệu lượt đăng kí xem trước (con số này gấp đôi Dữ phượng hành của Triệu Lệ Dĩnh".

Tuy nhiên, mới đây, bộ phim truyền hình cổ trang Ninh an như mộng dự định lên sóng vào tối 19/5, nhưng bất ngờ ra thông báo hoãn chiếu khoảng 2 tiếng trước thời gian phát sóng. Đoàn phim đưa ra lý do là trục trặc kỹ thuật. Tuy nhiên, trước đó, nam phụ quan trọng của phim Châu Tuấn Vỹ đã vướng bê bối. Đây được cho là nguyên nhân chính khiến dự án không thể ra mắt đúng lịch.

Dẫu thông báo gấp gáp, "Ninh An Như Mộng" vẫn nhận về nhiều sự chú ý từ người hâm mộ các diễn viên Bạch Lộc, Trương Lăng Hách... và mọt phim cổ trang Trung Quốc. Nguyên nhân là bởi ngoài cốt truyện hấp dẫn, nhân vật đa chiều ra, đoàn phim đã hẹn trước một buổi livestream giao lưu với người xem từ 18 đến 19 giờ với sự có mặt của đông đảo dàn diễn viên chính trong phim. Nhiều khán giả đang mong chờ màn kết hợp của cặp đôi tin đồn đình đám này. Sự cố này khiến không ít khán giả tỏ ra thất vọng. Bởi họ đã đợi xem "Ninh An Như Mộng" khá lâu.

Hồi tháng 2, nam diễn viên Châu Tuấn Vỹ bị cấm phát ngôn trên trang cá nhân Weibo với lý do có hành vi trái pháp luật. Theo Sina, Châu Tuấn Vỹ từng đăng hình ảnh tờ giấy trắng, được cho là ủng hộ hoạt động biểu tình của sinh viên Đại học Nam Kinh đòi dỡ bỏ các chính sách phong tỏa chống dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, trong một show giải trí mới tham gia, nam diễn viên Lưu ly cũng có những phát biểu nhạy cảm về chính trị. Hiện tại, Châu Tuấn Vỹ bị cấm sóng ngầm và là nghệ sĩ có vết nhơ đạo đức. Trong Ninh an như mộng, Châu Tuấn Vỹ là vai nam phụ có khá nhiều đất diễn, nên khả năng thay thế gặp khó khăn.

Ngoài ra, sau khi bộ phim bị hoãn chiếu, trên các nền tảng đánh giá phim như Douban hay mạng xã hội Weibo lại xuất hiện hàng loạt bình luận khen ngợi diễn xuất, nội dung, tạo hình của phim. Sự việc khiến công chúng nghi ngờ nhà sản xuất Ninh an như mộng chi tiền để mua các nhận xét tốt, thổi phồng chất lượng của tác phẩm. Chiêu trò PR này cũng ảnh hưởng tới danh tiếng của hai diễn chính là Bạch Lộc và Trương Lăng Hách.