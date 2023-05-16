Màn ảnh Hoa ngữ nửa sau năm 2023: Gay go cuộc đối đầu giữa Dương Tử và Bạch Lộc

Sao quốc tế 16/05/2023 14:57

Năm 2023 được xem là thời điểm bùng nổ của các dự án phim Hoa ngữ được đầu tư, trong đó có "Ninh An Như Mộng", "Trường Tương Tư" lần lượt của Bạch Lộc và Dương Tử.

Đều là dàn sau lứa sau 1990, Dương TửBạch Lộc thường bị đặt lên bàn cân so sánh của khán giả. Thêm nữa, việc chọn đóng chung một dòng phim cổ trang, lại có thông tin lên sóng vào nửa cuối năm 2023 khiến cuộc cạnh tranh của họ gắt gao hơn.

Về nội dung, cả hai bộ phim "Ninh An Như Mộng" và "Trường Tương Tư" đều khá tương đồng. Đây là những tác phẩm đề cao nữ chính.

Với Ninh An Như Mộng thiếu nữ Khương Tuyết Ninh (Bạch Lộc) có mối nhân duyên với ba nam nhân có thân phận và địa vị khác nhau trong triều đình. Người đầu tiên là Yến Lâm (Châu Tuấn Vỹ) – tiểu hầu gia của Yến phủ, người thứ hai đem lòng yêu cô là hoàng đế Tạ Nguy (Trương Lăng Hách) – người mà nàng từng cứu mạng. Thành thân với Tạ Nguy cũng là bước quan trọng để nàng thực hiện tham vọng làm chủ lục cung. Người cuối cùng cũng là người mà trái tim Tuyết Ninh thật lòng hướng đến nhất chính là thanh quan Trương Già (Vương Tinh Việt). Sau này, vì bảo vệ Tuyết Ninh mà chàng cũng rơi vào nguy hiểm.

Màn ảnh Hoa ngữ nửa sau năm 2023: Gay go cuộc đối đầu giữa Dương Tử và Bạch Lộc - Ảnh 1Màn ảnh Hoa ngữ nửa sau năm 2023: Gay go cuộc đối đầu giữa Dương Tử và Bạch Lộc - Ảnh 2

Còn với Trường Tương Tư, cuộc đời của Tiểu Yêu/Cửu Dao (Dương Tử) lần lượt gặp gỡ và trải qua những mối nhân duyên sâu đậm với Chuyên Húc (Trương Vãn Ý), Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi), Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ). Chuyên Húc vì Tiểu Yêu mà bước lên đế vị để có thể đủ sức mạnh bảo vệ nàng suốt đời nhưng sau cùng vẫn phải buông tay để Tiểu Yêu rời đi.

Nhiều khán giả cho rằng so với Trường Tương Tư, Ninh An Như Mộng có nhiều ưu thế ở dàn sao phụ hơn nữ chính. Ở bộ phim Trường Tương Tư, dự án có sự xuất hiện của bộ ba diễn viên nam là những tên tuổi đang lên gồm Trương Vãn Ý, Đặng Vi và Đàn Kiện Thứ. Đây là những sao nam có thực lực diễn xuất.

Màn ảnh Hoa ngữ nửa sau năm 2023: Gay go cuộc đối đầu giữa Dương Tử và Bạch Lộc - Ảnh 3

Màn ảnh Hoa ngữ nửa sau năm 2023: Gay go cuộc đối đầu giữa Dương Tử và Bạch Lộc - Ảnh 4

Ở bộ phim Ninh An Như Mộng, ba diễn viên nam cùng hợp tác với Bạch Lộc là Trương Lăng Hách, Vương Tinh Việt, Châu Tuấn Vỹ. Đây cũng là những sao nam có tay nghề, không phải vô danh. Tuy nhiên, về độ nhận diện truyền thông, các nam phụ ở hai phim đều chưa tạo được hiệu ứng mạnh mẽ. Chủ yếu sức hút của phim vẫn đến từ hai nữ chính.

Nhưng xét về danh tiếng, Dương Tử nổi trội hơn hẳn so với Bạch Lộc. Cô có bề dày diễn xuất từ một sao nhí vươn lên hàng tiểu hoa đán. Trong khi Bạch Lộc gia nhập làng giải trí trễ hơn. Tuy vậy, ở khâu diễn xuất, cả hai đều chưa cho thấy sự tiến bộ của mình. Dương Tử và Bạch Lộc đều bị chê diễn kém, thiếu chiều sâu. 

Hiện tại, Ninh An Như Mộng có lợi thế về lượt đặt xem trước nhiều hơn Trường Tương Tư (lần lượt là 3 triệu và 2 triệu lượt đăng kí). Tuy nhiên, con số này không thể nói lên điều gì, nhất là Dương Tử đang là ngôi sao lưu lượng của màn ảnh Hoa ngữ.

'Tình cũ' Tiêu Chiến và 'tình cũ' Dương Tử chính thức 'yêu đương' trong Trường Nhai Trường, dân tình chỉ 'hướng mắt' tới nam thứ vì một lý do?

'Tình cũ' Tiêu Chiến và 'tình cũ' Dương Tử chính thức 'yêu đương' trong Trường Nhai Trường, dân tình chỉ 'hướng mắt' tới nam thứ vì một lý do?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án cổ trang Trường Nhai Trường đã chính thức khai máy. Tuy nhiên, dân tình chỉ 'hướng mắt' tới nam thứ.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Tử Bạch Lộc sao hoa ngữ Ninh An Như Mộng Trường Tương Tư

TIN LIÊN QUAN

'Tình cũ' Tiêu Chiến và 'tình cũ' Dương Tử chính thức 'yêu đương' trong Trường Nhai Trường, dân tình chỉ 'hướng mắt' tới nam thứ vì một lý do?

'Tình cũ' Tiêu Chiến và 'tình cũ' Dương Tử chính thức 'yêu đương' trong Trường Nhai Trường, dân tình chỉ 'hướng mắt' tới nam thứ vì một lý do?

Hương Mật Tựa Khói Sương của Dương Tử vẫn trở thành hình mẫu phim ngược dù đã lên sóng nhiều năm

Hương Mật Tựa Khói Sương của Dương Tử vẫn trở thành hình mẫu phim ngược dù đã lên sóng nhiều năm

Bạch Lộc lấn át Dương Tử - Triệu Lệ Dĩnh trong cùng tạo hình hắc y ma giới

Bạch Lộc lấn át Dương Tử - Triệu Lệ Dĩnh trong cùng tạo hình hắc y ma giới

Dương Tử đăng ảnh mới nhưng netizen lại 'tá hỏa' vì mỗi ảnh một gương mặt khác nhau

Dương Tử đăng ảnh mới nhưng netizen lại 'tá hỏa' vì mỗi ảnh một gương mặt khác nhau

Vừa chia tay La Vân Hi, Bạch Lộc đã công khai khoảnh khắc ngập 'mật đường' cùng mỹ nam kém 4 tuổi

Vừa chia tay La Vân Hi, Bạch Lộc đã công khai khoảnh khắc ngập 'mật đường' cùng mỹ nam kém 4 tuổi

Bạch Lộc hé lộ loạt khoảnh khắc hậu trường 'đám cưới bí mật' cùng trai trẻ kém 4 tuổi

Bạch Lộc hé lộ loạt khoảnh khắc hậu trường 'đám cưới bí mật' cùng trai trẻ kém 4 tuổi

TIN MỚI NHẤT

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 7 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 2 giờ 7 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 2 giờ 21 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 3 giờ 7 phút trước
Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Tâm sự 3 giờ 22 phút trước
Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 4 giờ 7 phút trước
Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 7 phút trước
Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 5 giờ 7 phút trước
Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Tâm sự 5 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu