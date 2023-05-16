Màn ảnh Hoa ngữ nửa sau năm 2023: Gay go cuộc đối đầu giữa Dương Tử và Bạch Lộc

Về nội dung, cả hai bộ phim " Ninh An Như Mộng " và "Trường Tương Tư" đều khá tương đồng. Đây là những tác phẩm đề cao nữ chính.

Đều là dàn sau lứa sau 1990, Dương Tử và Bạch Lộc thường bị đặt lên bàn cân so sánh của khán giả. Thêm nữa, việc chọn đóng chung một dòng phim cổ trang, lại có thông tin lên sóng vào nửa cuối năm 2023 khiến cuộc cạnh tranh của họ gắt gao hơn.

Với Ninh An Như Mộng thiếu nữ Khương Tuyết Ninh (Bạch Lộc) có mối nhân duyên với ba nam nhân có thân phận và địa vị khác nhau trong triều đình. Người đầu tiên là Yến Lâm (Châu Tuấn Vỹ) – tiểu hầu gia của Yến phủ, người thứ hai đem lòng yêu cô là hoàng đế Tạ Nguy (Trương Lăng Hách) – người mà nàng từng cứu mạng. Thành thân với Tạ Nguy cũng là bước quan trọng để nàng thực hiện tham vọng làm chủ lục cung. Người cuối cùng cũng là người mà trái tim Tuyết Ninh thật lòng hướng đến nhất chính là thanh quan Trương Già (Vương Tinh Việt). Sau này, vì bảo vệ Tuyết Ninh mà chàng cũng rơi vào nguy hiểm.

Còn với Trường Tương Tư, cuộc đời của Tiểu Yêu/Cửu Dao (Dương Tử) lần lượt gặp gỡ và trải qua những mối nhân duyên sâu đậm với Chuyên Húc (Trương Vãn Ý), Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi), Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ). Chuyên Húc vì Tiểu Yêu mà bước lên đế vị để có thể đủ sức mạnh bảo vệ nàng suốt đời nhưng sau cùng vẫn phải buông tay để Tiểu Yêu rời đi.

Nhiều khán giả cho rằng so với Trường Tương Tư, Ninh An Như Mộng có nhiều ưu thế ở dàn sao phụ hơn nữ chính. Ở bộ phim Trường Tương Tư, dự án có sự xuất hiện của bộ ba diễn viên nam là những tên tuổi đang lên gồm Trương Vãn Ý, Đặng Vi và Đàn Kiện Thứ. Đây là những sao nam có thực lực diễn xuất.

Ở bộ phim Ninh An Như Mộng, ba diễn viên nam cùng hợp tác với Bạch Lộc là Trương Lăng Hách, Vương Tinh Việt, Châu Tuấn Vỹ. Đây cũng là những sao nam có tay nghề, không phải vô danh. Tuy nhiên, về độ nhận diện truyền thông, các nam phụ ở hai phim đều chưa tạo được hiệu ứng mạnh mẽ. Chủ yếu sức hút của phim vẫn đến từ hai nữ chính.

Nhưng xét về danh tiếng, Dương Tử nổi trội hơn hẳn so với Bạch Lộc. Cô có bề dày diễn xuất từ một sao nhí vươn lên hàng tiểu hoa đán. Trong khi Bạch Lộc gia nhập làng giải trí trễ hơn. Tuy vậy, ở khâu diễn xuất, cả hai đều chưa cho thấy sự tiến bộ của mình. Dương Tử và Bạch Lộc đều bị chê diễn kém, thiếu chiều sâu.

Hiện tại, Ninh An Như Mộng có lợi thế về lượt đặt xem trước nhiều hơn Trường Tương Tư (lần lượt là 3 triệu và 2 triệu lượt đăng kí). Tuy nhiên, con số này không thể nói lên điều gì, nhất là Dương Tử đang là ngôi sao lưu lượng của màn ảnh Hoa ngữ.