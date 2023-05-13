Hương Mật Tựa Khói Sương của Dương Tử vẫn trở thành hình mẫu phim ngược dù đã lên sóng nhiều năm

Trường Nguyệt Tẫn Minh lên sóng thời gian gần đây đã khiến khán giả phải thở dài vì nhiều tình tiết ngược. Tuy nhiên, thể loại ngược như Trường Nguyệt Tẫn Minh vẫn còn nhẹ nhàng nếu so với Hoa Thiên Cốt hay Hương Mật Tựa Khói Sương.

Chỉ có điều, tham vọng của Dận Tự quá lớn nên Nhược Hi đành phải từ bỏ tình cảm với anh, rồi lại rơi vào lưới tình với tứ a ca Dận Chân (Ngô Kỳ Long). Họ cùng đồng hành bên nhau suốt nhiều năm trời, cứ tưởng đoạn tình này sẽ có một cái kết hạnh phúc thì Nhược Hi nhận ra người mình yêu đã trở thành một đế vương lạnh lùng, tàn nhẫn.

Bên cạnh Cung Tỏa Tâm Ngọc thì có thể thấy Bộ Bộ Kinh Tâm sâu sắc và buồn hơn hẳn. Bộ phim kể về cô gái sống ở thời hiện tại Trương Hiểu (Lưu Thi Thi) chẳng may xuyên không về thời nhà Thanh dưới thân phận tiểu thư Nhược Hi. Ban đầu, cuộc sống của Nhược Hi rất thoải mái, cô không phải lo nghĩ gì cả nhưng mọi chuyện dần thay đổi khi cô nảy sinh tình cảm với bát a ca Dận Tự (Trịnh Gia Dĩnh) – người mang danh anh rể mình.

Quá tuyệt vọng, Nhược Hi rời khỏi cung với thập tứ a ca Dận Trinh, sống những chuỗi ngày bình yên cuối cùng trong cuộc đời.

Hoa Thiên Cốt

Hoa Thiên Cốt là nhân vật từng lấy đi nước mắt của khán giả khi phải chứng kiến những tháng ngày chịu đựng gian nan, đau khổ của một cô gái sinh ra đã mang mệnh thiên sát và bị người đời ghét bỏ. Tiểu Cốt đã phải chịu sự giày vò cả về thể xác lẫn tinh thần khi đem lòng yêu sư phụ Bạch Tử Hoạ - người mà nàng không nên yêu.

"Chàng thương xót chúng sinh nhưng lại chưa từng thương xót ta" - Hoa Thiên Cốt

Khán giả day dứt không chỉ bởi chuyện tình khắc cốt ghi tâm của Bạch Tử Hoạ và Hoa Thiên Cốt, mà còn là những lời thoại đau lòng, ví như vạn tiễn xuyên tim.

Hoa Thiên Cốt phải chịu nhiều hình phạt và lưu đày nhưng không từ bỏ tình yêu với Bạch Tử Họa, chỉ là anh vẫn phụ cô.

Hương Mật Tựa Khói Sương

Ngoài Hoa Thiên Cốt ra thì khán giả còn muốn nhắc đến một bộ tiên hiệp ngược khác, đó là Hương Mật Tựa Khói Sương. Nội dung của Hương Mật Tựa Khói Sương kể về Cẩm Mịch (Dương Tử) hiền lành lương thiện, sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ. Trong một lần Cẩm Mịch đã cứu được Húc Phượng (Đặng Luân) – một Hỏa thần vừa niết bàn nhưng bị hãm hại rơi xuống Hoa giới. Để trả ơn cứu mạng, Húc Phượng bèn đưa Cẩm Mịch lên thiên giới.

Cảnh ngược tâm nhất phim này đã để lại dấu ấn sâu sắc trong khán giả

Diễn xuất của các diễn viên trong Hương Mật Tựa Khói Sương cũng đền được đánh giá cao

Cảnh ngược tâm nhất Hương Mật Tựa Khói Sương. Đó là khi Cẩm Mịch đâm lén Húc Phượng từ sau, xuyên qua nội đan khiến anh chết tại chỗ.

Cẩm Mịch lên thiên giới, những tháng ngày bên Húc Phượng đã khiến họ nảy sinh tình cảm với nhau. Tuy nhiên, Cẩm Mịch lại hiểu lầm Húc Phượng là hung thủ hại cha mình nên đã ra tay với anh để rồi chuỗi ngày sau đó, cô sống trong đau khổ cùng cực. Húc Phượng trùng sinh tại ma giới, nhiều lần làm tổn thương Cẩm Mịch nhưng tình yêu của họ là thứ không thể phá bỏ.