Hương Mật Tựa Khói Sương của Dương Tử vẫn trở thành hình mẫu phim ngược dù đã lên sóng nhiều năm

Trường Nguyệt Tẫn Minh lên sóng thời gian gần đây đã khiến khán giả phải thở dài vì nhiều tình tiết ngược. Tuy nhiên, thể loại ngược như Trường Nguyệt Tẫn Minh vẫn còn nhẹ nhàng nếu so với Hoa Thiên Cốt hay Hương Mật Tựa Khói Sương.

Bên cạnh Cung Tỏa Tâm Ngọc thì có thể thấy Bộ Bộ Kinh Tâm sâu sắc và buồn hơn hẳn. Bộ phim kể về cô gái sống ở thời hiện tại Trương Hiểu (Lưu Thi Thi) chẳng may xuyên không về thời nhà Thanh dưới thân phận tiểu thư Nhược Hi. Ban đầu, cuộc sống của Nhược Hi rất thoải mái, cô không phải lo nghĩ gì cả nhưng mọi chuyện dần thay đổi khi cô nảy sinh tình cảm với bát a ca Dận Tự (Trịnh Gia Dĩnh) – người mang danh anh rể mình.

Bộ phim bi thương nên duyên cho vợ chồng Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi

Chỉ có điều, tham vọng của Dận Tự quá lớn nên Nhược Hi đành phải từ bỏ tình cảm với anh, rồi lại rơi vào lưới tình với tứ a ca Dận Chân (Ngô Kỳ Long). Họ cùng đồng hành bên nhau suốt nhiều năm trời, cứ tưởng đoạn tình này sẽ có một cái kết hạnh phúc thì Nhược Hi nhận ra người mình yêu đã trở thành một đế vương lạnh lùng, tàn nhẫn.