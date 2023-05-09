Dương Tử có tin vui cho fan sau thời gian 'đầu ấp tay gối' với sao nam này

Thông tin của Dương Tử khiến fan của cô nàng vô cùng phấn khích.

Trường Tương Tư được đánh giá bùng nổ do có sự góp mặt của nữ chính Dương Tử. Nữ diễn viên 9X được đánh giá tốt về khả năng diễn xuất và có lượng người hâm mộ hùng hậu. Ngoài sự góp mặt của Dương Tử, bộ phim còn thu hút khán giả nhờ bộ ba diễn viên nam là những tên tuổi đang lên gồm Trương Vãn Ý, Đặng Vi và Đàn Kiện Thứ. Trường Tương Tư của Dương Tử đang rất được mong đợi Mới đây, nhà đài đã tung loạt ảnh poster nhân vật do Dương Tử, Trương Vãn Ý, Đặng Vi, Đàn Kiện Thứ đóng chính để chúc mừng, thu hút được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Bởi mới đây, Trường Tương Tư - đã chính thức cán mốc 2 triệu lượt đặt xem trước trên nền tảng Tencent Video.

Tin vui của Dương Tử khiến Fan hâm mộ phấn khích Người hâm mộ đồng loạt chúc mừng cho cả 2 trước thềm phim sắp được công chiếu Ngoài ra, dự án được nhà sản xuất đầu tư kinh phí lớn, có nội dung vừa hoành tráng lại bi thương, dễ gây xúc động cho khán giả. Do đó, Trường Tương Tư được nhận định sẽ gây sốt khi lên sóng.

Trường Tương Tư là một dự án đầu tư lớn, chính vì thế bộ phim đang rất được mong đợi Hiện tại, Trường Tương Tư đã chính thức thông qua kiểm duyệt, được cấp giấy phép phát sóng. Phim dự kiến sẽ ra mắt khán giả vào quý 3/2023 với tổng thời lượng là 40 tập.

Trước đó dự án đã gây ra một số tranh cãi về dàn diễn viên Mặc dù còn nhiều tranh cãi xoay quanh dàn diễn viên, ví như việc Dương Tử dẫn dắt đàn em kém nổi được cho là đang hạ cấp tài nguyên của cô, tuy nhiên bản thân nữ diễn viên và dự án này vẫn rất được nhà sản xuất coi trọng. Thậm chí trong tư liệu chiêu thương mới đây, Tencent Video còn xác định vị trí của nữ chính Dương Tử là “tiểu hoa nổi tiếng quốc dân, nữ hoàng rating lứa tiểu hoa hậu 90”.

Dương Tử là tiểu hot có phong độ diễn xuất ổn định Sau thành công không được như mong đợi của Trầm vụn hương phai, người hâm mộ Dương Tử nói riêng và những trái tim yêu phim Hoa ngữ nói riêng lại càng chờ mong vào Trường tương tư - bộ phim cổ trang tiếp theo của cô. Trường Tương Tư được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên của tác giả Đồng Hoa.

Lý do 'Trường tương tư' của Dương Tử đang chịu số phận giống phim của Bạch Lộc Sau nhiều dự án thất bại, người hâm mộ của Dương Tử mong rằng "Trường tương tư" sẽ thắng lớn để giúp nữ diễn viên củng cố vị thế của mình trước dàn tiểu hoa đán 9X đang nổi lên.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/duong-tu-co-tin-vui-cho-fan-sau-thoi-gian-au-ap-tay-goi-voi-sao-nam-nay-580133.html