Dương Tử đăng ảnh mới nhưng netizen lại 'tá hỏa' vì mỗi ảnh một gương mặt khác nhau

Loạt ảnh mới của Dương Tử đang khiến netizen được phen bàn tán xôn xao.

Dương Tử được xem là diễn viên có sự nghiệp triển vọng nhất dàn tiểu Hoa 90 của Cbiz. Dự án đại nữ chủ Trường Tương Tư do cô đóng chính đang đứng đầu BXH phim truyền hình được mong chờ lên sóng nhất 2023. Sau nhiều dự án truyền hình đình đám, Dương Tử được công nhận là diễn viên bảo chứng về diễn xuất của Cbiz. Tuy nhiên, Dương Tử chưa bao giờ được đánh giá cao về ngoại hình, những ý kiến trái chiều mà cô nhận được trong bộ ảnh mới đây là một ví dụ.

Trường Tương Tư của Dương Tử vừa cán mốc 2 triệu lượt xem trước Mới đây phòng làm việc của cô đã “phát phúc lợi” cho fan khi đăng tải ảnh đời thường của nữ diễn viên. Dương Tử gây chú ý với phong cách năng động, trạng thái tích cực. Có vẻ như cô đang để tạo hình của nhân vật mà mình đảm nhiệm trong phim Muốn Mãi Mãi Yêu. Nhìn vào khung cảnh, khán giả dự đoán ảnh được chụp trong chuyến du lịch Thái Lan của Dương Tử cách đây không lâu.

Netizen đánh giá cao trạng thái của Dương Tử Bên cạnh lời khen dành cho trạng thái tích cực của Dương Tử, nhiều người đặt nghi vấn về việc lạm dụng photoshop của nữ diễn viên. Theo đó, có người phát hiện gương mặt của Dương Tử thay đổi theo từng góc máy, chưa rõ nguyên nhân là gì. Tuy nhiên nhan sắc cô nàng lại bị đem ra mổ xẻ Nhan sắc Dương Tử thường xuyên bị đem ra bàn tán, trước đó, cô nhiều lần bị chỉ trích vì photoshop quá đà, mỗi lần xuất hiện là có mỗi diện mạo mới. Trước những lời chê bai của khán giả, phía phòng làm việc của Dương Tử thường không lên tiếng thanh minh.

Fan tranh cãi vì gương mặt mỗi hình mỗi khác của Dương Tử Trước đó Dương Tử phải hứng chịu làn sóng tranh cãi ở dự án ngôn tình vườn trường Muốn Mãi Mãi Yêu. Trong phim, cô đóng cặp với bạn diễn nam kém 8 tuổi Phạm Thừa Thừa. Trong loạt ảnh mới nhất, nàng tiểu hoa 9X bị chê không khác gì mẹ hay cô giáo của bạn diễn nam do ngoại hình chênh lệch Dương Tử từng bị chỉ trích vì "dừ" hơn bạn học trong poster phim Muốn Mãi Mãi Yêu. Dương Tử cho thấy sự cách biệt tuổi tác với Phạm Thừa Thừa. Dù bị chê mạnh nhưng Dương Tử vẫn là cái tên được trông chờ trở lại màn ảnh trong năm 2023. Trường Tương Tư vẫn luôn đứng hạng 1 những dự án phim được hóng nhất năm nay. Nội dung phim chuyển thể từ tiểu thuyết của Đồng Hoa, kể về nữ chính Tiểu Yêu - một thầy thuốc chữa bệnh có thân phận bí ẩn, về sau tiếp xúc với 3 nhân vật nam và nên duyên cùng một người. Theo blogger, Dương Tử cũng vô cùng khó tính với đội ngũ photoshop, cô yêu cầu họ phải chỉnh để từng chi tiết trên mặt mình hoàn hảo nhất có thể.

Lý do Trường tương tư của Dương Tử được kì vọng sẽ vượt Trường Nguyệt Tẫn Minh Sau thời gian liên tục gây tranh cãi với những dự án được đầu tư, Dương Tử bị đánh giá đang tuột giảm phong độ của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/duong-tu-ang-anh-moi-nhung-netizen-lai-ta-hoa-vi-moi-anh-mot-guong-mat-khac-nhau-581130.html