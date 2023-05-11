Lý do Trường tương tư của Dương Tử được kì vọng sẽ vượt Trường Nguyệt Tẫn Minh

Sau thời gian liên tục gây tranh cãi với những dự án được đầu tư, Dương Tử bị đánh giá đang tuột giảm phong độ của mình.

Tuy chưa phát sóng, nhưng Trường Tương Tư đã chính thức cán mốc 2 triệu lượt đặt xem trước trên nền tảng Tencent Video. Cùng với đó, nhà đài cũng đã tung loạt ảnh poster nhân vật do Dương Tử, Trương Vãn Ý, Đặng Vi, Đàn Kiện Thứ đóng chính để chúc mừng, thu hút được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Mặc dù so với "Trường Nguyệt Tẫn Minh" lượt đăng kí xem trước vẫn chưa bằng, tuy nhiên, khán giả cho rằng, "Trường tương tư" có nhiều yếu tố để vượt được phim của Bạch Lộc.

Trong đó, phim được thực hiện bởi những người có tay nghề, phục trang và tạo hình nhân vật khá ổn. Cộng thêm, trước khi lên sóng, tác phẩm không gây nhiều ồn ào, khiến thiện cảm khán giả dành cho phim rất lớn. Tuy nhiên, điều khiến người xem lo lắng là khả năng cao "Trường tương tư" của Dương Tử khó "bạo" khi bị cắt nhiều tập, dẫn đến tình tiết sẽ loãng như "Trường Nguyệt Tẫn Minh".

Phim được nhà sản xuất thông báo có tổng số tập là 72, dự kiến lên sóng vào mùa hè năm nay. Tuy nhiên, theo quy định của cơ quan Phát thanh và Truyền hình Quốc gia Trung Quốc (NRTA) về thời lượng của mỗi phim, các bộ phim có tổng số tập lên sóng không quá 40. Dẫu vậy, fan hâm mộ của Dương Tử vẫn kì vọng tác phẩm sẽ là cú hích để nữ diễn viên trở mình sau thời gian cô liên tục thất bại với những dự án cổ trang lẫn hiện đại.

Bội phim kể về cuộc đời của nữ chính Tiểu Yêu (Dương Tử) hay còn gọi là Cao Tân Cửu Dao, sống dưới thân phận của một thầy thuốc chữa bệnh ở một thị trấn nhỏ, trong hình dáng con trai. Tuy nhiên, sau một loạt tình huống xảy ra, thân phận thật của Tiểu Yêu mới thực sự được tiết lộ. Ngoài ra, trong phim còn có ba nhân vật nam chủ chốt là Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi), Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ) và Chuyên Húc (Trương Vãn Ý). Cả ba người đều có ảnh hưởng lớn đến cuộc đời của Tiểu Yêu. Mặc dù chưa rõ trong phim ai sẽ được nâng lên làm nam chính, nhưng theo nhận định của cư dân mạng, Đặng Vi là người có nhiều cảnh diễn chung cùng với Dương Tử nhất.

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