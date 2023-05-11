Lý do Trường tương tư của Dương Tử được kì vọng sẽ vượt Trường Nguyệt Tẫn Minh

Sao quốc tế 11/05/2023 13:45

Sau thời gian liên tục gây tranh cãi với những dự án được đầu tư, Dương Tử bị đánh giá đang tuột giảm phong độ của mình.

Tuy chưa phát sóng, nhưng Trường Tương Tư đã chính thức cán mốc 2 triệu lượt đặt xem trước trên nền tảng Tencent Video. Cùng với đó, nhà đài cũng đã tung loạt ảnh poster nhân vật do Dương Tử, Trương Vãn Ý, Đặng Vi, Đàn Kiện Thứ đóng chính để chúc mừng, thu hút được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Mặc dù so với "Trường Nguyệt Tẫn Minh" lượt đăng kí xem trước vẫn chưa bằng, tuy nhiên, khán giả cho rằng, "Trường tương tư" có nhiều yếu tố để vượt được phim của Bạch Lộc.

Trong đó, phim được thực hiện bởi những người có tay nghề, phục trang và tạo hình nhân vật khá ổn. Cộng thêm, trước khi lên sóng, tác phẩm không gây nhiều ồn ào, khiến thiện cảm khán giả dành cho phim rất lớn. Tuy nhiên, điều khiến người xem lo lắng là khả năng cao "Trường tương tư" của Dương Tử khó "bạo" khi bị cắt nhiều tập, dẫn đến tình tiết sẽ loãng như "Trường Nguyệt Tẫn Minh".

Phim được nhà sản xuất thông báo có tổng số tập là 72, dự kiến lên sóng vào mùa hè năm nay. Tuy nhiên, theo quy định của cơ quan Phát thanh và Truyền hình Quốc gia Trung Quốc (NRTA) về thời lượng của mỗi phim, các bộ phim có tổng số tập lên sóng không quá 40. Dẫu vậy, fan hâm mộ của Dương Tử vẫn kì vọng tác phẩm sẽ là cú hích để nữ diễn viên trở mình sau thời gian cô liên tục thất bại với những dự án cổ trang lẫn hiện đại.

Bội phim kể về cuộc đời của nữ chính Tiểu Yêu (Dương Tử) hay còn gọi là Cao Tân Cửu Dao, sống dưới thân phận của một thầy thuốc chữa bệnh ở một thị trấn nhỏ, trong hình dáng con trai. Tuy nhiên, sau một loạt tình huống xảy ra, thân phận thật của Tiểu Yêu mới thực sự được tiết lộ. Ngoài ra, trong phim còn có ba nhân vật nam chủ chốt là Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi), Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ) và Chuyên Húc (Trương Vãn Ý). Cả ba người đều có ảnh hưởng lớn đến cuộc đời của Tiểu Yêu. Mặc dù chưa rõ trong phim ai sẽ được nâng lên làm nam chính, nhưng theo nhận định của cư dân mạng, Đặng Vi là người có nhiều cảnh diễn chung cùng với Dương Tử nhất.

'Người tình màn ảnh của Dương Tử' Thành Nghị bất ngờ lộ ảnh ôm con, chuyện gì đang xảy ra?

'Người tình màn ảnh của Dương Tử' Thành Nghị bất ngờ lộ ảnh ôm con, chuyện gì đang xảy ra?

Mới đây, một số hình ảnh hậu trường của Thành Nghị ở Anh Hùng Chí đã được đăng tải và thu hút đông đảo sự chú ý.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Tử sao hoa ngữ sao châu á Trường Tương Tư phim của Dương Tử

TIN LIÊN QUAN

'Người tình màn ảnh của Dương Tử' Thành Nghị bất ngờ lộ ảnh ôm con, chuyện gì đang xảy ra?

'Người tình màn ảnh của Dương Tử' Thành Nghị bất ngờ lộ ảnh ôm con, chuyện gì đang xảy ra?

Lý do 'Trường tương tư' của Dương Tử đang chịu số phận giống phim của Bạch Lộc

Lý do 'Trường tương tư' của Dương Tử đang chịu số phận giống phim của Bạch Lộc

Lý do sự nghiệp của Châu Đông Vũ 'vượt xa' các hoa đán Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba

Lý do sự nghiệp của Châu Đông Vũ 'vượt xa' các hoa đán Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba

Muốn Mãi Mãi Yêu của Dương Tử và 'em trai' Phạm Băng Băng được nhiều nền tảng 'giành giựt' mua bản quyền lên sóng

Muốn Mãi Mãi Yêu của Dương Tử và 'em trai' Phạm Băng Băng được nhiều nền tảng 'giành giựt' mua bản quyền lên sóng

Dàn tiểu hoa hot nhất lứa 90: Dương Tử - Địch Lệ Nhiệt Ba góp mặt nhưng không ai giữ vị trí đầu bảng

Dàn tiểu hoa hot nhất lứa 90: Dương Tử - Địch Lệ Nhiệt Ba góp mặt nhưng không ai giữ vị trí đầu bảng

Sau Vương Sở Nhiên, Dương Tử lại dính nghi án 'bắt chước' Địch Lệ Nhiệt Ba

Sau Vương Sở Nhiên, Dương Tử lại dính nghi án 'bắt chước' Địch Lệ Nhiệt Ba

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 3 giờ 53 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 4 giờ 53 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 5 giờ 7 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 8 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 5 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu