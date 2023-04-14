Lý do sự nghiệp của Châu Đông Vũ 'vượt xa' các hoa đán Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba

Sao quốc tế 14/04/2023 11:01

Châu Đông Vũ là nữ diễn viên sở hữu tài năng diễn xuất hiếm của của làng giải trí Hoa ngữ

Ngay từ những vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp, Châu Đông Vũ đã gây dấu ấn với loạt tác phẩm "xịn xò" trên màn ảnh rộng như "Chuyện tình cây táo gai" (đạo diễn Trương Nghệ Mưu), "Thất Nguyệt và An Sinh"... Đặc biệt, các đạo diễn, nhà làm phim đánh giá cao nhưng mãi đến năm 2018, tên tuổi của Châu Đông Vũ mới thực sự được khán giả Trung Quốc và Châu Á biết đến, công nhận qua bộ phim "Chúng ta của sau này".

Tác phẩm do Châu Đông Vũ và Tỉnh Bách Nhiên đóng chính khi vừa ra mắt đã nhanh chóng càn quét khắp các phòng vé xứ Trung, được xem là một trong những tác phẩm điện ảnh ăn khách nhất Châu Á năm 2018.

Theo số liệu thống kê, chỉ trong ngày đầu tiên phát hành, phim đã thu về hơn 280 triệu nhân dân tệ (hơn 1 tỉ đồng), nhận được điểm đánh giá tuyệt đối từ các nhà phê bình trên Rotten Tomatoes, đồng thời bộ phim này còn giúp Châu Đông Vũ chiến thắng hạng mục Nữ diễn viên được yêu thích nhất tại Giải thưởng Chinese Film Media Awards lần thứ 18. 

Lý do sự nghiệp của Châu Đông Vũ 'vượt xa' các hoa đán Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 1

Cùng là tiểu hoa thuộc lứa 90, nhưng Châu Đông Vũ lại lựa chọn phát triển sự nghiệp theo trường phái thực lực, thay vì theo đuổi con đường lưu lượng giống Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba hay Cúc Tịnh Y. Dù vậy, dựa theo những thành tựu mà nữ diễn viên đạt được cho tới thời điểm hiện tại, có thể nói đây là một "nước đi" sáng suốt, thông minh.

Bước sang năm 2020, Châu Đông Vũ lại một lần nữa chứng minh tài năng của bản thân khi đảm nhận vai Trần Niệm trong "Em của thời niên thiếu", sánh đôi cùng Dịch Dương Thiên Tỉ. Với tương tác tự nhiên, kỹ năng diễn xuất thần cùng tinh thần không ngại hi sinh hình tượng vì vai diễn, Châu Đông Vũ đã chính thức chạm tới danh hiệu Tam Kim Ảnh Hậu trẻ tuổi nhất lịch sử Trung Quốc, điều mà trước đây chỉ có Châu Tấn và Chương Tử Di làm được.

Lý do sự nghiệp của Châu Đông Vũ 'vượt xa' các hoa đán Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 2Lý do sự nghiệp của Châu Đông Vũ 'vượt xa' các hoa đán Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 3

Không chỉ vậy, nhờ có vai diễn Trần Niệm, Châu Đông Vũ còn mang về nhiều giải thưởng danh giá khác như Bách Hoa, Giải thưởng Điện ảnh Châu Á 2020 (Asian Film Awards),… Doanh thu phòng vé "Em của thời niên thiếu" vượt mốc 1,5 tỉ nhân dân tệ. Nữ diễn viên còn liên tiếp góp mặt trong những tác phẩm lớn được đầu tư trọng điểm như "Năm tháng sóng gió vĩnh hằng", "Moses trên đồng bằng", "Fangirl lãng mạn"... 

Không sở hữu ngoại hình lung linh, cực phẩm, thậm chí cô còn từng phải đối diện với vô vàn lời miệt thị về ngoại hình từ "miệng lưỡi" thế gian. Song, vượt trên tất cả những điều không vui đó, Châu Đông Vũ vẫn rất được lòng khán giả nhờ lối diễn xuất có hồn, giàu cảm xúc, cùng tinh thần không ngại làm xấu hình tượng vì vai diễn. 

Lý do sự nghiệp của Châu Đông Vũ 'vượt xa' các hoa đán Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 4

Dù đóng vai chính hay phụ, Châu Đông Vũ cũng thành công ghi được dấu ấn riêng, không thể trộn lẫn trong lòng khán giả. Thậm chí, Châu Đông Vũ đã có cho mình một sự nghiệp mà nhiều người hằng mơ ước với ba giải thưởng Kim Mã năm 2016 và giải Kim Kê, Kim Tượng năm 2020 – đều là các giải thưởng điện thưởng quan trọng của điện ảnh Trung Quốc.

Ngoài ra, ngôi sao sinh năm 1992 còn là con cưng, gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu, nhãn hàng thời trang lớn trên thế giới cùng lượng người hâm mộ đông đảo.

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