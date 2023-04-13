Châu Huệ Mẫn 'ẩn ý' phủ nhận ly hôn với ông xã doanh nhân

Sao quốc tế 13/04/2023 17:30

Phát ngôn mới đây của nữ diễn viên Châu Huệ Mẫn được cho là lời phủ nhận gián tiếp của cô đối với tin đồn cô và ông xã đã ly hôn sau 15 năm chung sống.

Trang Sinchew đưa tin, mới đây Châu Huệ Mẫn đã đăng tải lên trang cá nhân của mình một bức ảnh chụp chim bồ câu tại căn nhà của mình. Kèm theo đó, nữ diễn viên cũng có phát ngôn gây chú ý.

"Ngoài vẹt, mới đây một con chim bồ câu cổ ngọc cũng ghé thăm nhà chúng tôi. Được ngắm chú chim bồ câu bay đến nhà khiến tôi và chồng cảm thấy rất hạnh phúc. Chúng tôi ngưỡng mộ sự vĩ đại của tạo hóa. Vợ chồng chúng tôi chào đón bạn." - Châu Huệ Mẫn viết trên trang cá nhân.

Châu Huệ Mẫn 'ẩn ý' phủ nhận ly hôn với ông xã doanh nhân - Ảnh 1

Cư dân mạng đã soi ra được Châu Huệ Mẫn đã dùng những từ như "chúng tôi" hay "vợ chồng" thay cho từ "tôi". Động thái này được cho là lời phủ nhận gián tiếp của cô với thông tin ly hôn với ông xã Nghê Chấn.

Cách đây không lâu, truyền thông Hong Kong đã rầm rộ đưa tin về việc Châu Huệ Mẫn đệ đơn ly hôn với ông xã Nghê Chấn sau 34 năm bên nhau. Theo đó, Nghê Chấn được cho là đã ngoại tình tới 8 lần trong 15 năm kết hôn, trong đó Châu Huệ Mẫn đã bắt quả tang tới 3 lần, trung bình cứ 2 năm thì doanh nhân này lại ngoại tình một lần. Tuy vậy, Châu Huệ Mẫn lại lựa chọn tha thứ và không ly hôn.

Châu Huệ Mẫn 'ẩn ý' phủ nhận ly hôn với ông xã doanh nhân - Ảnh 2Châu Huệ Mẫn 'ẩn ý' phủ nhận ly hôn với ông xã doanh nhân - Ảnh 3

Châu Huệ Mẫn sinh năm 1967, nổi tiếng từ những năm 1980, 1990 nhờ nhan sắc xinh đẹp cùng tài năng diễn xuất, ca hát của mình. Cô từng xuất hiện trong các bộ phim như Đại Thời Đại, Thế Giới 3 Người, Phong Trần Tam Hiệp, Tinh Võ Môn… Sự Nghiệp Ca Hát Của Cô Cũng Có Nhiều Dấu Ấn Với Các Ca Khúc Tự Tác Đa Tình, Con Tim Si Tình Đổi Lấy Tình Thâm, Nếu Anh Hiểu Lòng Em, Lưu Trú Thu Sắc,...

Thời mới công khai hẹn hò, mối tình của Nghê Chấn và Châu Huệ Mẫn vấp phải nhiều phản đối vì nam doanh nhân nổi tiếng đào hoa và phong lưu. Thậm chí chỉ ít ngày trước khi làm đám cưới, Nghê Chấn còn bị bắt gặp hôn môi một cô gái lạ mặt ngay trên phố.

Châu Huệ Mẫn 'ẩn ý' phủ nhận ly hôn với ông xã doanh nhân - Ảnh 4

Dẫu vậy, Châu Huệ Mẫn lại chọn tha thứ cho Nghê Chấn và ra mặt bảo vệ anh trước truyền thông. Sau khi kết hôn, trong mỗi cuộc phỏng vấn thì nữ diễn viên vẫn dành những lời khen để nói về ông xã của mình, cô còn khẳng định chồng chính là "món quà" của đời cô.

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14 năm kết hôn và hơn 30 năm bên nhau, vợ chồng Châu Huệ Mẫn vẫn tình cảm như thuở ban đầu và đặc biệt cả hai có một cuộc hôn nhân không con cái.

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