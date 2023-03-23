Từng tuyên bố chọn nuôi mèo thay vì sinh con, 'ngọc nữ' Châu Huệ Mẫn giờ có hôn nhân viên mãn bên ông xã doanh nhân

Sao quốc tế 23/03/2023 11:26

14 năm kết hôn và hơn 30 năm bên nhau, vợ chồng Châu Huệ Mẫn vẫn tình cảm như thuở ban đầu và đặc biệt cả hai có một cuộc hôn nhân không con cái.

Truyền thông Hong Kong đưa tin, Châu Huệ Mẫn và ông xã doanh nhân, nhà văn Nghê Chấn rất êm đềm và hạnh phúc. Vì không sinh con, cả hai dành toàn thời gian bên nhau và chăm sóc cho thú cưng của mình.

Từng tuyên bố chọn nuôi mèo thay vì sinh con, 'ngọc nữ' Châu Huệ Mẫn giờ có hôn nhân viên mãn bên ông xã doanh nhân - Ảnh 1

Châu Huệ Mẫn có thói quen thường xuyên chia sẻ những mẩu chuyện vụn vặt của mình và chồng lên trang cá nhân. Gần đây, cô viết: "Hôm nay chúng tôi không ra ngoài, chỉ muốn ở bên chú mèo vừa tròn 12 tuổi. Buổi chiều, cả nhà nhộn nhịp hơn. Ba chim vẹt bay tới làm khách, tôi, chồng và mèo Mike cùng ngắm những chú chim. Mike rất thích. Vợ chồng tôi đều cảm thấy ấm áp, mãn nguyện. Niềm vui chỉ là đơn giản vậy thôi".

Trong một lần khác, Châu Huệ Mẫn kể rằng cô và ông xã thường xuyên ngắm chim đậu ở ban công và ghi lại các bức ảnh từ những "vị khách này". Cặp đôi còn rất thích quẩn quanh vật nuôi của mình, Châu Huệ Mẫn còn đặt tên cho mèo cưng là Châu Huệ Báo, cùng họ với cô.

Từng tuyên bố chọn nuôi mèo thay vì sinh con, 'ngọc nữ' Châu Huệ Mẫn giờ có hôn nhân viên mãn bên ông xã doanh nhân - Ảnh 2

Trong một cuộc phỏng vấn từ vài năm trước, Châu Huệ Mẫn từng nêu quan điểm của mình về một cuộc hôn nhân không con cái. Cô cho biết bản thân là một người không thích trẻ con vì chúng khiến cô cảm thấy đau đầu, may mắn thay là gia đình hai bên đều chưa từng ép hai vợ chồng cô phải sinh con.

"Nếu chọn giữa chăm sóc 20 con mèo và một em bé, tôi sẽ không ngần ngại chọn mèo. Trẻ nhỏ thường làm tôi đau đầu còn khi ở với mèo, tôi thấy nhẹ nhõm." - Châu Huệ Mẫn nói.

Từng tuyên bố chọn nuôi mèo thay vì sinh con, 'ngọc nữ' Châu Huệ Mẫn giờ có hôn nhân viên mãn bên ông xã doanh nhân - Ảnh 3

Chia sẻ về cách giữ lửa hôn nhân, Châu Huệ Mẫn cho biết giữa cô và chồng luôn có sự thấu hiểu và cũng sẵn sàng cho đối phương không gian riêng khi cần thiết: "Sở thích và tính cách của chúng tôi có thể khác biệt. Tuy nhiên, chúng tôi luôn tôn trọng nhu cầu của đối phương. Chúng tôi luôn chia sẻ mọi chuyện trải qua trong cuộc sống nhưng khi cần tôi và Nghê Chấn cũng cho nhau không gian riêng. Một khi cả hai thấu hiểu lẫn nhau, tình cảm sẽ gắn bó bền chặt và tốt đẹp hơn".

Thời mới công khai hẹn hò, mối tình của Nghê Chấn và Châu Huệ Mẫn vấp phải nhiều phản đối vì nam doanh nhân nổi tiếng đào hoa và phong lưu. Thậm chí chỉ ít ngày trước khi làm đám cưới, Nghê Chấn còn bị bắt gặp hôn môi một cô gái lạ mặt ngay trên phố.

Dẫu vậy, Châu Huệ Mẫn lại chọn tha thứ cho Nghê Chấn và ra mặt bảo vệ anh trước truyền thông. Sau khi kết hôn, trong mỗi cuộc phỏng vấn thì nữ diễn viên vẫn dành những lời khen để nói về ông xã của mình, cô còn khẳng định chồng chính là "món quà" của đời cô.

Từng tuyên bố chọn nuôi mèo thay vì sinh con, 'ngọc nữ' Châu Huệ Mẫn giờ có hôn nhân viên mãn bên ông xã doanh nhân - Ảnh 4

Châu Huệ Mẫn sinh năm 1967, nổi tiếng từ những năm 1980, 1990 nhờ nhan sắc xinh đẹp cùng tài năng diễn xuất, ca hát của mình. Cô từng xuất hiện trong các bộ phim như Đại thời đại, Thế giới 3 người, Phong trần tam hiệp, Tinh võ môn… Sự nghiệp ca hát của cô cũng có nhiều dấu ấn với các ca khúc Tự tác đa tình, Con tim si tình đổi lấy tình thâm, Nếu anh hiểu lòng em, Lưu trú thu sắc,...

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