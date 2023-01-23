'Ngọc nữ' Hong Kong Châu Huệ Mẫn diện váy từ 30 năm trước, sắc vóc U60 gây chú ý

Cô chia sẻ: "Tết Nguyên Đán lại đến rồi, bạn đã có dịp sum vầy cùng gia đình mình chưa? Trong vài năm qua, tôi biết rằng việc quây quần là điều không dễ dàng, chúng ta phải trân trọng và biết ơn vì có thể ở bên nhau.

Mới đây, Châu Huệ Mẫn chia sẻ loạt ảnh mới chào mừng Tết Nguyên Đán. Trong những bức ảnh, ngôi sao đình đám một thời diện lại bộ váy sườn xám từ 30 năm trước.

Cách đây một thời gian, tôi đến nhà mẹ tôi và thấy một bộ sườn xám mà tôi rất thích, nó đã gần 30 năm rồi, tôi rất vui khi mặc nó và nó vẫn vừa vặn, tôi cũng chụp một vài bức ảnh cho mọi người".

Những người bạn đang trải qua kỳ nghỉ lễ một mình, xin đừng cảm thấy cô đơn, tôi hy vọng tôi có thể cùng bạn ăn mừng năm mới ở đây. Xin kính chúc mọi người tràn đầy niềm vui, bình an và sức khỏe .

Nhiều cư dân mạng bày tỏ vô cùng ngỡ ngàng khi Châu Huệ Mẫn nay 56 tuổi lại có thể diện vừa in bộ váy từ 30 năm trước. Có thể thấy dù thời gian trôi qua, vóc dáng và khí chất tao nhã, xinh đẹp của cô vẫn không hề thay đổi.

Để giữ được vóc dáng, Châu Huệ Mẫn giữ nguyên tắc ăn no 80%, chế độ ăn ít dầu mỡ, ít đường. Theo nữ diễn viên, cội nguồn của sự trẻ trung là tâm hồn vui vẻ, vì thế cô không tạo cho bản thân quá nhiều áp lực, chẳng hạn không đóng phim hay ra album dồn dập. "Tôi không ép bản thân đạt vị trí như thế nào, bằng lòng với cuộc sống đơn giản, tùy duyên, biết đủ", Châu Huệ Mẫn nói.

Vào thập niên 80-90, với gương mặt thanh thoát, dịu dàng, Châu Huệ Mẫn được mệnh danh là "ngọc nữ" hàng đầu của làng giải trí Hồng Kông, được xem là người tình trong mộng của đàn ông châu Á. Nữ diễn viên sinh năm 1967 lớn lên trong một gia đình đơn thân và là người con hiếu thảo.

Năm 1988, Châu Huệ Mẫn góp mặt trong bộ phim Thế giới ba người. Bộ phim mang về cho Châu Huệ Mẫn giải thưởng Diễn viên mới xuất sắc tại lễ trao giải Kim Tượng.

Nhờ tài năng và nhan sắc, Châu Huệ Mẫn nổi đình nổi đám trong những năm 1990 và là nữ thần trong lòng nhiều người. Cô được biết đến qua loạt phim như Đại thời đại, Võ Trạng Nguyên, Phú quý cát tường…

Bên cạnh diễn xuất, Châu Huệ Mẫn còn có sự nghiệp ca hát thành công vang dội.

Là nữ nghệ sĩ tài năng, xinh đẹp hàng đầu xứ Hương Cảng, được nhiều người đàn ông theo đuổi nhưng Châu Huệ Mẫn lại có trái tim chung tình. Năm 1996, khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, cô từ bỏ tất cả để đến bên Nghê Chấn - một nhà văn có thói trăng hoa.

Châu Huệ Mẫn lặng lẽ rút lui khỏi làng giải trí, chuyển tới Canada để toàn tâm toàn ý chăm sóc cho người mình yêu. Dù Nghê Chấn không cho cô danh phận, cô vẫn vui vẻ, không oán thán. Cô học nữ công gia chánh để vun vén cho gia đình nhỏ. Chuyện tình trắc trở của Huệ Mẫn từng xuất hiện trên khắp các tờ báo ở Hong Kong.

Sau nhiều năm bên nhau, cặp đôi quyết định không sinh con. Vợ chồng cô sống trong căn hộ cao cấp cùng với 5 chú mèo và dành thời gian chăm sóc, vui đùa cùng chúng mỗi ngày. "Nếu chọn giữa chăm sóc 20 con mèo và một em bé, tôi sẽ không ngần ngại chọn mèo. Trẻ nhỏ thường làm tôi đau đầu còn khi ở với mèo, tôi thấy nhẹ nhõm", Châu Huệ Mẫn nói.