'Chú lùn TVB' Vương Tổ Lam giàu nhất nhì showbiz, có vợ là mỹ nhân xinh đẹp

Theo nhiều nguồn tin, căn hộ có diện tích mặt bằng khoảng 151 m2, là căn hộ thứ 4 Vương Tổ Lam sở hữu tại Hong Kong. Năm 2016, Vương Tổ Lam mua biệt thự sân vườn với giá 37 triệu HKD (4,7 triệu USD). Đến năm 2022, nam diễn viên bán đi với 45,8 triệu HKD để chuyển sang Thượng Hải sinh sống. Ngoài ra, tài tử Hong Kong còn mua tặng mẹ căn nhà rộng 70 m2, trị giá 1,1 triệu USD.

Mới đây, truyền thông Hong Kong đưa tin nam diễn Vương Tổ Lam chi 20 triệu HKD (hơn 2,55 triệu USD) để mua một căn hộ 3 phòng ngủ ở khu Tai Po, Hong Kong. Hiện tại, chưa rõ tài tử Lạc lối ở Nga mua bất động sản để kinh doanh hay sinh sống.

Vương Tổ Lam là ngôi sao "phát tài" nhanh nhất Hong Kong. Chỉ sau 2 năm nổi tiếng, nam diễn viên liên tiếp tậu về các bất động sản triệu USD. Theo Sina, việc nhìn thấy tiềm năng kiếm tiền của thị trường Đại lục giúp Vương Tổ Lam tích lũy được khối gia sản lớn.

Trước khi chuyển tới Đại lục, Vương Tổ Lam còn sở hữu căn hộ cao cấp rộng 312 m2 với giá 114 triệu HKD (khoảng 18 triệu USD), là tổ ấm của nam diễn viên.

Nam diễn viên rời TVB, chuyển sang Trung Quốc Đại lục phát triển sự nghiệp từ 2013 và nhanh chóng nổi tiếng sau chương trình Your Face Sounds Familiar.

Nhờ sự hài hước duyên dáng, Vương Tổ Lam trở thành ngôi sao giải trí quen mặt trên show truyền hình thực tế ở Trung Quốc Đại lục như Keep Running, Vương bài đối vương bài. Ở thời kỳ đỉnh cao danh tiếng, Vương Tổ Lam nhận mức thù lao hàng chục triệu NDT.

Vương Tổ Lam hiện là ông chủ của công ty giải trí chuyên tìm kiếm cơ hội việc cho nghệ sĩ Hong Kong ở Trung Quốc Đại lục. Năm 2021, Vương Tổ Lam được mời về TVB để hỗ trợ Tăng Chí Vỹ trong giai đoạn cải tổ đài truyền hình đình đám xứ hương cảng. Nam diễn viên tham gia sản xuất nhiều chương trình tạp kỹ. Tuy nhiên, sau một năm làm việc không hiệu quả, Vương Tổ Lam quyết định từ chức giám đốc sáng tạo và rời TVB.

Vương Tổ Lam, sinh năm 1980, là diễn viên kiêm MC, nhà sản xuất nổi tiếng của làng giải trí Hồng Kông. Anh có biệt danh là "chú lùn TVB'' và từng góp mặt trong các bộ phim của đài TVB (Hồng Kông). Sau này, anh gây dựng sự nghiệp tại đại lục và nhanh chóng chiếm được cảm tình của người hâm mộ bởi cách nói chuyện duyên dáng, hài hước.

Khác với nhiều tài tử của làng giải trí, Vương Tổ Lam không sở hữu ngoại hình nổi bật. Chiều cao của anh khá khiêm tốn nhưng cách diễn, nói chuyện của Vương Tổ Lam khiến nhiều người yêu mến anh.

Tổ ấm hạnh phúc của Vương Tổ Lam và bà xã Lý Á Nam. Ảnh: Internet

Chuyện tình cảm giữa Vương Tổ Lam và vợ - hoa hậu Lý Á Nam cũng thu hút sự quan tâm của công chúng. Cặp đôi công khai tình cảm vào tháng 11/2010 sau một năm hò hẹn bí mật. Ngoại hình đối nghịch của hai người gây ra không ít điều tiếng. Trong khi nam diễn viên chỉ cao 1,63m còn vợ anh cao 1,75m. Dù vậy, họ vẫn yêu nhau bất chấp mọi định kiến. Vợ chồng Vương Tổ Lam có hai con gái chung, con gái đầu của họ 5 tuổi và con gái thứ hai mới được 3 tuổi.