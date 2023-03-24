Bắt chộp khoảnh khắc Châu Đông Vũ chung khung hình với 'Cô gái Đan Mạch' Eddie Redmayne trong một sự kiện của nhãn hàng nổi tiếng

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh của Châu Đông Vũ trong một sự kiện của nhãn hàng đồng hồ Omega ở Luân Đôn. Theo đó, cô nàng mặc một chiếc váy thời trang cao cấp xuân hè 2022 của Ronald van der Kemp xuất hiện thanh lịch tại sự kiện ra mắt dòng đồng hồ mới.

Đáng chú ý, dân tình bắt chộp khoảnh khắc chung khung hình của Châu Đông Vũ cùng 2 diễn viên đình đám của điện ảnh Mỹ là ‘Miêu Nữ’ Zoë Kravitz và ‘Cô gái Đan Mạch’ Eddie Redmayne . Hai nhân vật này cũng từng xuất hiện trong quảng cáo toàn cầu Omega Aqua Terra Shades.

Châu Đông Vũ sẽ gia nhập hàng ngũ ngôi sao toàn cầu của Omega từ năm 2021. Bên cạnh Nicole Kidman, Cindy Crawford và Hyun Bin. Nữ diễn viên còn được biết đến với danh hiệu Tam kim Ảnh hậu trẻ nhất Trung Quốc. Châu Đông Vũ là người thứ ba nhận được cả ba giải thưởng điện ảnh cao quý nhất của đại lục là Kim Tượng, Kim Mã, Kim Kê. Trước cô, chỉ có Chương Tử Di và Châu Tấn làm được điều này.

Cô nàng được xem là một trong những diễn viên tài năng của thế hệ trẻ. Gia nhập làng giải trí từ năm 2010 với vai chính trong bộ phim Chuyện Tình Cây Táo Gai, Châu Đông Vũ đã sớm tạo được dấu ấn khó nhầm lẫn trong showbiz Hoa ngữ. Năm 2019, diễn xuất của cô bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ trong bộ phim Em Của Thời Niên Thiếu được báo chí quốc tế đánh giá cao. Bộ phim gây chú ý khi trở thành tác phẩm đầu tiên nhận đề cử Oscar sau 17 năm.

Ở mảng thời trang, Châu Đông Vũ là gương mặt được nhiều thương hiệu xa xỉ yêu thích. Châu Đông Vũ đứng thứ ba trong danh sách 100 nghệ sỹ có ảnh hưởng nhất Trung Quốc năm 2020, do tạp chí Forbes bình chọn. Cô cũng là gương mặt trang bìa cho tứ đại tạp chí thời trang danh giá của đại lục.