Dương Tử gây sốt với nhan sắc không thua kém 'thần tiên tỷ tỷ', đập tan tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ hỏng

Mới đây, đoàn phim Trường Tương Tư vừa tung ra tạo hình cổ trang của Dương Tử khiến cộng đồng mạng phát sốt.
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Mới đây, một đoạn vlog của phim Trường Tương Tư tung ra trên mạng đã cho thấy nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung của Dương Tử. Điều này đã thu hút được sự quan tâm đông đảo từ phía netizen. Đa phần mọi người đều dành cho nữ diễn viên những lời khen ngợi có cánh, đồng thời một vài dân tình cũng cho biết so với tạo hình hiện đại, khí chất và ngoại hình của Dương Tử tương đối phù hợp với cổ trang.
Một hai năm trở lại đây, Dương Tử thường xuyên lọt vào tầm ngắm của khán giả với vô số bài thảo luận về trạng thái và nhan sắc nữ diễn viên. Tuy nhiên hầu hết đều là những ý kiến chê bai cô xuống sắc, nụ cười đơ cứng, thậm chí có người còn nói rằng ngôi sao sinh năm 1992 “mỗi lần xuất hiện là một lần đổi mặt”, nguyên nhân cũng bởi hậu quả của việc photoshop quá tay, khuôn mặt do đó mà “biến đổi” theo.
Song, trong khoảng thời gian ngắn gần đây, trạng thái của Dương Tử rõ ràng đã cải thiện, tốt hơn trông thấy. Không chỉ có nhan sắc thăng hạng, mà phong cách ăn mặc cũng hợp nhãn netizen hơn hẳn.
Bên cạnh đó, dù vấp phải tranh cãi, tuy nhiên không thể phủ nhận bộ phim Trường tương tư là một trong những tác phẩm cổ trang được mong đợi nhất hiện nay.
Bởi những loạt ảnh đầu tiên cho thấy, phim làm tốt ở mặt tạo hình cho các nhân vật. Cộng thêm với danh tiếng của Dương Tử phần nào cũng giúp Trường tương tư tạo được sự chú ý nhất định.
Hiện Trường tương tư có thành công hay không còn chưa thể khẳng định. Tuy nhiên, với những phát ngôn từng có trong quá khứ, Dương Tử phần nào mất điểm trong lòng công chúng.
Trường Tương Tư là một trong những dự án phim đang thu hút được sự quan tâm rất lớn của khán giả. Sở hữu dàn diễn viên đẹp như Dương Tử, Trương Vãn Ý, Đặng Vi, Đàn Kiện Thứ lại thêm nguyên tác hay nên bộ phim này luôn nằm trong top phim được mong đợi lên sóng nhất.