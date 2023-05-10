Dương Tử gây sốt với nhan sắc không thua kém 'thần tiên tỷ tỷ', đập tan tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ hỏng

Mới đây, một đoạn vlog của phim Trường Tương Tư tung ra trên mạng đã cho thấy nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung của Dương Tử. Điều này đã thu hút được sự quan tâm đông đảo từ phía netizen. Đa phần mọi người đều dành cho nữ diễn viên những lời khen ngợi có cánh, đồng thời một vài dân tình cũng cho biết so với tạo hình hiện đại, khí chất và ngoại hình của Dương Tử tương đối phù hợp với cổ trang.

So với tạo hình hiện đại, khí chất và ngoại hình của Dương Tử tương đối phù hợp với cổ trang

Một hai năm trở lại đây, Dương Tử thường xuyên lọt vào tầm ngắm của khán giả với vô số bài thảo luận về trạng thái và nhan sắc nữ diễn viên. Tuy nhiên hầu hết đều là những ý kiến chê bai cô xuống sắc, nụ cười đơ cứng, thậm chí có người còn nói rằng ngôi sao sinh năm 1992 “mỗi lần xuất hiện là một lần đổi mặt”, nguyên nhân cũng bởi hậu quả của việc photoshop quá tay, khuôn mặt do đó mà “biến đổi” theo.