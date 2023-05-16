Bạch Lộc hé lộ loạt khoảnh khắc hậu trường 'đám cưới bí mật' cùng trai trẻ kém 4 tuổi

Trên màn ảnh Hoa ngữ, Bạch Lộc có dịp hợp tác cùng nhiều "người tình màn ảnh" nổi tiếng điển trai, đa tài. Phản ứng hóa học ngọt muốn 'tiểu đường' giữa cô nàng cùng các sao nam đình đám khiến người hâm mộ không khỏi đẩy thuyền, đồn thổi tin đồn hẹn hò. Thế nhưng, từ trước đến nay, đứng trước mọi tin đồn yêu đương, Bạch Lộc đều chọn cách giữ im lặng.

Đứng trước mọi tin đồn yêu đương, Bạch Lộc đều chọn cách giữ im lặng - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, trong hoạt động mới nhất của mình, Bạch Lộc đã khiến cho netizen đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi có những cử chỉ và biểu cảm vô cùng đáng yêu trong hình ảnh mặc váy cưới cùng mỹ nam "Thương Lan quyết". Được biết, đó là hình ảnh chụp chung của cô nàng và Vương Hạc Đệ trên phim trường "Dĩ ái vi doanh". Điều mà Bạch Lộc gây chú ý đó là hình ảnh cả hai đang mặc lễ phục cưới. Nhìn những hình ảnh tràn ngập hạnh phúc của Bạch Lộc bên cạnh chàng trai trẻ khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích.