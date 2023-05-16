Bạch Lộc hé lộ loạt khoảnh khắc hậu trường 'đám cưới bí mật' cùng trai trẻ kém 4 tuổi

'Ảnh cưới hậu trường' tràn ngập hạnh phúc của Bạch Lộc cùng 'bạn trai' khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích.
- Bí mật về cảnh hôn của La Vân Hi và Bạch Lộc trong Trường Nguyệt Tẫn Minh khiến netizen lụi tim
- Bạch Lộc tiên khí lấn át Triệu Lệ Dĩnh trong cùng tạo hình Hằng Nga?
Trên màn ảnh Hoa ngữ, Bạch Lộc có dịp hợp tác cùng nhiều "người tình màn ảnh" nổi tiếng điển trai, đa tài. Phản ứng hóa học ngọt muốn 'tiểu đường' giữa cô nàng cùng các sao nam đình đám khiến người hâm mộ không khỏi đẩy thuyền, đồn thổi tin đồn hẹn hò. Thế nhưng, từ trước đến nay, đứng trước mọi tin đồn yêu đương, Bạch Lộc đều chọn cách giữ im lặng.
Tuy nhiên, trong hoạt động mới nhất của mình, Bạch Lộc đã khiến cho netizen đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi có những cử chỉ và biểu cảm vô cùng đáng yêu trong hình ảnh mặc váy cưới cùng mỹ nam "Thương Lan quyết". Được biết, đó là hình ảnh chụp chung của cô nàng và Vương Hạc Đệ trên phim trường "Dĩ ái vi doanh". Điều mà Bạch Lộc gây chú ý đó là hình ảnh cả hai đang mặc lễ phục cưới. Nhìn những hình ảnh tràn ngập hạnh phúc của Bạch Lộc bên cạnh chàng trai trẻ khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích.
Dù có chênh lệch tuổi tác chị em đến 4 tuổi nhưng trông Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ vẫn rất đẹp đôi. Cả hai đều sở hữu ngoại hình đẹp và đặc biệt là sự chênh lệch chiều cao hoàn hảo để đóng phim ngôn tình.
Bạch Lộc (1994), tên thật là Bạch Mộng Nghiên, là một nữ diễn viên, ca sĩ và người mẫu nổi tiếng của Trung Quốc đại lục. Cô được khán giả biết đến rộng rãi qua bộ phim "Châu Sinh Như Cố". Với lợi thế nhan sắc xinh đẹp, diễn xuất tốt, hài hước, cô nàng liên tục nhận được lời mời đóng phim và có ngày càng nhiều người hâm mộ.
Vương Hạc Đệ (1998) là một diễn viên và người mẫu người Trung Quốc. Anh được biết đến với vai chính đầu tiên Đạo Minh Tự trong bộ phim "Tân vườn sao băng" năm 2018. Đặc biệt, nổi tiếng trở thành lưu lượng Cbiz sau thành công của vai Đông Phương Thanh Thương trong bộ phim "Thương Lan quyết".
Hiện cộng đồng mạng đang tràn đầy hy vọng bộ phim "Dĩ ái vi doanh" của hai người sẽ sớm qua kiểm duyệt và lên sóng. Người hâm mộ cũng mong chờ sự bức phá mới về diễn xuất của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ trong dự án phim lần này.