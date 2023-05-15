Phim còn chưa chiếu, Bạch Lộc lại sắp tham gia dự án cổ trang mới của đoàn phim Ninh An Như Mộng?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Bạch Lộc chuẩn bị tham gia đóng chính một dự án cổ trang mới của đoàn phim Ninh An Như Mộng.

Có thể nói sau Trường Nguyệt Tẫn Minh, Bạch Lộc là cái tên được khán giả quan tâm hàng đầu. Dù bộ phim gây nhiều tranh cãi nhưng không thể phủ nhận sức hút của tác phẩm đến từ việc đầu tư nghiêm túc, chỉn chu trong các khung cảnh.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Triều Tuyết Lục đang có kế hoạch khai máy vào nửa cuối năm nay. Theo đó, dự án đang nhắm tới Bạch Lộc đóng chính. Đội ngũ sản xuất phim là của bộ phim Ninh An Như Mộng, dự án sắp sửa lên sóng của cô nàng.

Về phần dự án Triều Tuyết Lục có nội dung kể về Quan Đại lý tự Thẩm Nghị bởi vì liên quan đến vụ án oan mà bị diệt môn. Con gái Thẩm Uyển may mắn được cứu sống, tái sinh dưới thân phận Tần Uyển. Muốn tìm ra sự thật và trả lại sự trong sạch cho phụ thân, nhờ y thuật cao siêu của mình. Cô đã cứu sống được Thái Trưởng Công Chúa, thuận tiện điều tra vụ án cô dâu không đầu, kết thân với nam chính Duệ Thân Vương Thái Tử, Yến Trì- thống soái quân Sóc Tây. Sau đó, cả hai bắt đầu cuộc điều tra cùng nhau.

Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng thông tin Bạch Lộc đảm nhận vai nữ chính của Triều Tuyết Lục khó có khả năng xảy ra. Được biết, cô nàng sắp vào đoàn phim Bắc Thượng, một dự án chính kịch. Bộ phim này được xem là đánh dấu bước chuyển hình của nàng tiểu hoa. Bởi sau hàng loạt các tác phẩm cổ trang tiên hiệp đã quá quen mặt với khán giả thì ở Bắc Thượng, khán giả sẽ thấy được những điều mới mẻ hơn ở Bạch Lộc.

Bí mật về cảnh hôn của La Vân Hi và Bạch Lộc trong Trường Nguyệt Tẫn Minh khiến netizen lụi tim Các cảnh hôn của La Vân Hi và Bạch Lộc có sức hút quan tâm lớn. Theo đó, nhiều khán giả cho rằng họ hôn cực kỳ đẹp mắt, tương tác cực kỳ ăn ý.

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