Sự nghiệp mãi 'giậm chân tại chỗ', 'con gái cưng của Vu Chính' lợi dụng Bạch Lộc để nổi tiếng?

Sao quốc tế 20/05/2023 07:30

Sau khi nổi tiếng nhờ Diên Hi Công Lược, Ngô Cẩn Ngôn lại không thể vươn lên hàng lưu lượng đình đám.

Sau khi nổi tiếng nhờ Diên Hi Công LượcNgô Cẩn Ngôn lại không thể vươn lên hàng lưu lượng đình đám. Sự nghiệp của nữ diễn viên ngày càng có dấu hiệu xuống dốc đỉnh điểm là việc hơn 2 năm không tham gia bất kỳ dự án phim nào.

Tuy nhiên, mới đây, Ngô Cẩn Ngôn đã chính thức tái xuất với một dự án cổ trang mới. Cụ thể, cô đã được giao cho vai nữ chính trong dự án cổ trang Mặc Vũ Vân Gian có nguyên tác là Đích Gả Thiên Kim của Thiên Sơn Trà Khách. Những tạo hình cổ trang đầu tiên của cô nàng trong dự án này được đánh giá rất cao. Vẻ đẹp xinh xắn, trẻ trung của Ngô Cẩn Ngôn hiện tại được nhận xét là hơn hẳn lúc đóng Diên Hi Công Lược.

 Sự nghiệp mãi 'giậm chân tại chỗ', 'con gái cưng của Vu Chính' lợi dụng Bạch Lộc để nổi tiếng? - Ảnh 1

Trong dự án Mặc Vũ Vân Gian, Ngô Cẩn Ngôn hợp tác đóng chính của nam diễn viên Vương Tinh Việt. Anh chàng được chú ý nhiều nhất khi liên tiếp đóng vai phụ có tình cảm với nữ chính trong phim của Bạch Lộc. Trước là Lưu Tử Hành ở Châu Sinh Như Cố, hiện tại Vương Tinh Việt lại tiếp tục đảm nhận vai nam phụ Trương Già trong Ninh An Như Mộng. Ngoài ra, nữ phụ của Ninh An Như Mộng là Lưu Tá Ninh cũng tham gia Mặc Vũ Vân Gian.

Sự nghiệp mãi 'giậm chân tại chỗ', 'con gái cưng của Vu Chính' lợi dụng Bạch Lộc để nổi tiếng? - Ảnh 2

Ngô Cẩn Ngôn sinh năm 1990, nổi tiếng từ năm 2018 với tác phẩm cổ trang cung đấu ăn khách Diên Hi công lược. Đây là cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của nữ diễn viên bởi sau đó cô được biên kịch vàng Vu Chính ra sức nâng đỡ. Tuy nhiên, kể từ đó đến nay, Ngô Cẩn Ngôn không có thêm bất kỳ phim truyền hình nổi bật nào khác.

Hơn hai năm qua, Ngô Cẩn Ngôn bị nhà sản xuất ghẻ lạnh. Cô đến đóng vai phụ cũng không có suất. Việc nữ diễn viên không có phim để quay phần lớn xuất phát từ năng lực yếu kém của cô. Người đẹp bị xếp vào nhóm "bình hoa di động", hố đen diễn xuất mãi không tiến bộ.

Kỹ năng diễn xuất của cô chỉ quanh đi quẩn lại hai thái cực: khoa trương quá mức hoặc đơ cứng. Nam diễn viên Nhiếp Viễn từng công khai phàn nàn Ngô Cẩn Ngôn đọc thoại kém, nói không rõ ràng và thiếu cảm xúc. Anh cho rằng với nghệ sĩ tốt nghiệp khoa Diễn xuất của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh như Cẩn Ngôn, đây là việc khó chấp nhận.

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Ngô Cẩn Ngôn lao đao cố cứu vãn sự nghiệp đang dần lụi tàn

Ngô Cẩn Ngôn từng là nữ diễn viên được yêu thích, săn đón trong giới giải trí sau thành công của bộ phim "Diên Hi công lược". Thế nhưng hơn 2 năm qua, cô nàng vẫn chưa có tác phẩm mới nào.

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