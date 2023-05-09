Ngô Cẩn Ngôn lao đao cố cứu vãn sự nghiệp đang dần lụi tàn

Ngô Cẩn Ngôn sinh năm 1990, nổi tiếng từ năm 2018 với tác phẩm cổ trang cung đấu ăn khách Diên Hi công lược. Đây là cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của nữ diễn viên bởi sau đó cô được biên kịch vàng Vu Chính ra sức nâng đỡ. Tuy nhiên, kể từ đó đến nay, Ngô Cẩn Ngôn không có thêm bất kỳ phim truyền hình nổi bật nào khác.

Sohu cho hay, Ngô Cẩn Ngôn đang trải qua giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp nghệ thuật. Tính đến hiện tại, đã 27 tháng cô nàng chưa đóng phim mới. 'Tôi tưởng cô ấy đã hết thời và rời ngành giải trí ', một khán giả bình luận về sự mờ nhạt của Ngô Cẩn Ngôn trong giai đoạn hiện tại.

Hơn hai năm qua, Ngô Cẩn Ngôn bị nhà sản xuất ghẻ lạnh. Cô đến đóng vai phụ cũng không có suất. Việc nữ diễn viên không có phim để quay phần lớn xuất phát từ năng lực yếu kém của cô. Người đẹp bị xếp vào nhóm "bình hoa di động", hố đen diễn xuất mãi không tiến bộ.

Thất bại gần nhất là Thượng thực hay Gia truyền khiến Cẩn Ngôn thêm bế tắc. Danh tiếng nữ diễn viên không đủ để bù đắp cho chất lượng đáng thất vọng hay duy trì tỷ suất người xem khả quan cho phim.

Kỹ năng diễn xuất của cô chỉ quanh đi quẩn lại hai thái cực: khoa trương quá mức hoặc đơ cứng. Nam diễn viên Nhiếp Viễn từng công khai phàn nàn Ngô Cẩn Ngôn đọc thoại kém, nói không rõ ràng và thiếu cảm xúc. Anh cho rằng với nghệ sĩ tốt nghiệp khoa Diễn xuất của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh như Cẩn Ngôn, đây là việc khó chấp nhận.

Kỹ năng diễn xuất của cô chỉ quanh đi quẩn lại hai thái cực: khoa trương quá mức hoặc đơ cứng

Thỉnh thoảng, nữ diễn viên cũng có tham gia show giải trí như Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng, nhưng không gây được tiếng vang. Trước sự lo lắng và thúc giục Ngô Cẩn Ngôn đi đóng phim của người hâm mộ, biên kịch Vu Chính cho biết nữ diễn viên vẫn đang lựa chọn kịch bản.

Cô muốn mang đến một bộ phim chất lượng thay vì liên tục vào đoàn phim nhưng lại tham gia những dự án "rác". Song, lời giải thích này không được fan chấp nhận bởi địa vị của Ngô Cẩn Ngôn ngày càng xuống dốc.

Vào tháng 9/2021, phim truyền hình Nữ hoàng trả giá do Ngô Cẩn Ngôn và Lâm Canh Tân đóng chính nhận nhiều phản hồi tiêu cực. Trên trang Douban, tác phẩm bị đánh giá một sao kèm những bình luận chê bai. Thất bại của bộ phim kéo danh tiếng của dàn diễn viên và ê-kíp đi xuống. Trong đó, Ngô Cẩn Ngôn trở thành tâm điểm bàn tán.

Nữ diễn viên bị soi xét về kỹ năng diễn xuất yếu kém, một màu dù rất được nâng đỡ

Sau thành công của Diên Hy Công Lược, 3 năm qua cô không tìm được cho mình một vai diễn nào đủ thuyết phục khán giả. Một số tác phẩm Cẩn Ngôn tham gia như Nói đi là đi nhưng đừng nói tạm biệt, Hạo Lan truyện, Giữa thanh xuân... đều bị đánh giá không hiệu quả.

Thậm chí, Ngô Cẩn Ngôn liên tiếp bị chê bai dù có hơn 10 năm kinh nghiệm đóng phim. 'Với lối diễn xuất vô hồn, chỉ biết trừng mắt và bĩu môi này, tôi cho rằng cô ta sẽ khó trụ trong làng giải trí trong vài năm nữa', vị biên kịch nói.

Ngoài thực lực gây tranh cãi, Ngô Cẩn Ngôn cũng bị tố có thái độ khinh thường người khác, làm việc thiếu chuyên nghiệp. Đài CCTV - cơ quan phát ngôn của Chính phủ Trung Quốc từng đăng bài viết chỉ đích danh nữ diễn viên "bệnh ngôi sao", "thiếu đạo đức nghề nghiệp". Ngô Cẩn Ngôn sau đó phải lên tiếng xin lỗi, hứa rút kinh nghiệm.

Ngô Cẩn Ngôn cũng bị tố có thái độ khinh thường người khác, làm việc thiếu chuyên nghiệp

Được biết, thời gian qua, Ngô Cẩn Ngôn đã dành thời gian trau dồi kỹ năng diễn xuất cùng đàn chị Hách Lôi, quan sát cuộc sống, bồi dưỡng đời sống tinh thần và rèn luyện sức khỏe.

Nữ diễn viên không lo lắng bị lãng quên bởi cô tin việc học hỏi tạo nền tảng cho công việc sau này. Cô muốn cải thiện khuyết điểm và ngày càng trưởng thành hơn. Theo Vu Chính, Ngô Cẩn Ngôn hài lòng với cuộc sống như "học sinh" hiện tại. Nữ diễn viên hy vọng ngày trở lại sẽ thể hiện vai diễn có chiều sâu hơn và được công nhân năng lực.