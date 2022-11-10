'Ngụy Anh Lạc' Ngô Cẩn Ngôn đẹp ngất ngây, khoe trọn nhan sắc mỏng manh trong tạo hình cổ trang

Sao quốc tế 10/11/2022 18:13

Khán giả không tiếc lời khen ngợi vì nhan sắc trong veo mà thoát tục "Ngụy Anh Lạc" Ngô Cẩn Ngôn trong bộ ảnh mới nhất.

Mới đây, thông qua trang cá nhân của mình, nữ diễn viên Ngô Cẩn Ngôn đã cho đăng tải bộ ảnh mới trong tạo hình cổ trang vô cùng xinh đẹp. Người đẹp được nhận xét là vừa thước tha, vừa yêu kiều trong trang phục nhà Hán.

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Ngô Cẩn Ngôn thước tha và dịu dàng trong bộ ảnh cổ trang Hán phục - Ảnh: Internet

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Trong bộ ảnh lần này, Ngô Cẩn Ngôn đã diện tới hai màu sắc trang phục là tím và trắng, kết hợp với các phụ kiện là hoa, ô và khay trà. Bên cạnh đó, cô cũng để tóc nử búi nửa thả, hệt như các khuê nữ ngày xưa.

Nhiều cư dân mạng tinh ý nhận ra Ngô Cẩn Ngô đã tăng thêm kha khá cân nặng so với thời đóng Diên Hi Công Lược. Nữ diễn viên được khen là có khí chất hơn hẳn, các đường nét cũng thanh tú và mặn mà thêm nhiều phần.

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Khi hóa thân vào vai diễn Ngụy Anh Lạc của Diên Hi Công Lược, Ngô Cẩn Ngôn từng bị đả kích rất nhiều vì ngoại hình, thậm chí có ý kiến cho rằng cô có nhan sắc kém nhất trong dàn diễn viên nữ. Tuy vậy, ít ai biết được rằng việc Ngô Cẩn Ngôn gầy như vậy hoàn toàn là dụng ý của biên kịch Vu Chính.

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Ngô Cẩn Ngô đã tăng thêm kha khá cân nặng so với thời đóng Diên Hi Công Lược - Ảnh: Internet

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"Khi tìm Ngô Cẩn Ngôn để bàn về vai diễn trong Diên Hi Công Lược, tôi đã chê cô ấy không đủ gầy, tôi hy vọng cô ấy có thể khiến bản thân mình trông gầy như que củi. Diên Hi Công Lược là câu chuyện về một người phụ nữ dựa vào chính sức lực và sự thông minh của mình để đứng lên mặc dù không có thế mạnh nhan sắc. Qua đó, muốn truyền tải cho tất cả phụ nữ trên thế giới này một động lực.

Ngô Cẩn Ngôn vì vai diễn này mà đã giảm cân rất nhiều, khiến cho bản thân mình thành một Nguỵ Anh Lạc đích thực. Sau đấy vì lượng công việc quá cao nên nhiều năm rồi mà vẫn chưa thể trở lại trạng thái ban đầu được. Năm ngoái cô ấy đã dừng lại hết tất cả công việc để tu dưỡng và đã hồi phục lại được giống như lúc tôi gặp cô ấy lần đầu tiên." - Vu Chính tâm sự.

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Không ngoa khi nói Diên Hi Công Lược chính là "công thần" giúp tên tuổi của Ngô Cẩn Ngôn được nhiều khán giả biết tới hơn. Tuy nhiên, tác phẩm này lại là cái bóng quá lớn khiến cho các vai diễn sau này của cô đều không mấy thành công, thậm chí nữ diễn viên còn bị nhận xét là quá "lố" và đơ cứng trong biểu đạt cảm xúc. Gần đây, cô có tham gia vào chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng nhưng bị loại sớm và cũng không ghi được dấu ấn gì đặc biệt.

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Với việc nâng cấp về ngoại hình, khán giả hy vọng rằng trong tương lai sẽ thấy một Ngô Cẩn Ngôn trau chuốt hơn trong diễn xuất và có nhiều tác phẩm đặc sắc hơn.

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