Đại sứ toàn cầu Lưu Diệc Phi diện trang sức cao cấp của nhãn hàng lên bìa tạp chí

Sao quốc tế 19/05/2023 16:46

Loạt ảnh nhá hàng tạp chí mới của Lưu Diệc Phi nhận về cơn mưa lời khen.

Những hình ảnh nhá hàng của Lưu Diệc Phi trong bộ ảnh tạp chí mới nhận được nhiều sự chú ý của netizen trên các trang mạng xã hội. Trong ảnh, Lưu Diệc Phi diện trang sức của hãng kim hoàn Bvlgari vô cùng sang trọng và đẳng cấp.

Đại sứ toàn cầu Lưu Diệc Phi diện trang sức cao cấp của nhãn hàng lên bìa tạp chí - Ảnh 1
Nàng "Mộc Lan" xuất hiện nổi bật trên trang tạp chí Cosmopolitian. 
Đại sứ toàn cầu Lưu Diệc Phi diện trang sức cao cấp của nhãn hàng lên bìa tạp chí - Ảnh 2
Cosmopolitian được đánh giá là một trong 5 tạp chí danh giá tại Trung Quốc. 
Đại sứ toàn cầu Lưu Diệc Phi diện trang sức cao cấp của nhãn hàng lên bìa tạp chí - Ảnh 3
Đây không phải là lần đầu tiên nữ diễn viên có mặt trên trang tạp chí danh tiếng này. 

Hơn hai thập kỷ hoạt động trong đấu trường giải trí, bỏ túi cho mình những tác phẩm điện ảnh đồ sộ như Thiên long bát bộ, Tam sinh tam thế: Thập Lý Đào Hoa, Hóa ra anh vẫn ở đây, Đi đến nơi có gió ... Lưu Diệc Phi là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng nhất hiện tại của Trung Hoa Đại Lục. Với danh tiếng từ điện ảnh, cô cũng được các thương hiệu cao cấp săn đón trong vai trò gương mặt đại diện của thương hiệu.

Đại sứ toàn cầu Lưu Diệc Phi diện trang sức cao cấp của nhãn hàng lên bìa tạp chí - Ảnh 4
Nét đẹp của Lưu Diệc Phi là hiện thân của sự nữ tính đương đại và là sự lựa chọn phù hợp để đại diện cho một đế chế kim hoàn Ý.

Lưu Diệc Phi là nhân vật thứ năm gia nhập hội mỹ nhân đại sứ toàn cầu đầy khí chất trong vũ trụ BVLGARI. Trước đó, BVLGARI đã sớm chiêu mộ Anne Hathaway, Zendaya, Priyanka Chopra và thành viên nhóm BLACKPINK Lisa Manoban.

Đại sứ toàn cầu Lưu Diệc Phi diện trang sức cao cấp của nhãn hàng lên bìa tạp chí - Ảnh 5
Lưu Diệc Phi nhận cơn mưa lời khen từ sắc vóc cho đến thần thái.

Trước đó, vào đầu năm 2023, Lưu Diệc Phi cũng được nhà mốt cao cấp này tuyên là Đại sứ toàn cầu. Trong chia sẻ của mình, Lưu Diệc Phi cũng hân hoan khi trở thành 1 phần của hãng kim hoàn này.

Đại sứ toàn cầu Lưu Diệc Phi diện trang sức cao cấp của nhãn hàng lên bìa tạp chí - Ảnh 6
Lưu Diệc Phi trong các trang sức hình rắn, quảng bá cho triển lãm về biểu tượng Serpenti của BVLGARI.

 Sinh năm 1987, Lưu Diệc Phi từng xuất hiện trên nhiều tạp chí lớn tại Trung Quốc cũng như thế giới. Cô là nữ diễn viên thuộc thế hệ sau 1985 đầu tiên có mặt trên 7 tạp chí lớn nhất tại Trung Quốc. Người đẹp cũng là gương mặt quen thuộc của nhiều nhãn hiệu hàng đầu trên thế giới.

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