Đại sứ toàn cầu Lưu Diệc Phi diện trang sức cao cấp của nhãn hàng lên bìa tạp chí

Những hình ảnh nhá hàng của Lưu Diệc Phi trong bộ ảnh tạp chí mới nhận được nhiều sự chú ý của netizen trên các trang mạng xã hội. Trong ảnh, Lưu Diệc Phi diện trang sức của hãng kim hoàn Bvlgari vô cùng sang trọng và đẳng cấp.

Nàng "Mộc Lan" xuất hiện nổi bật trên trang tạp chí Cosmopolitian.

Cosmopolitian được đánh giá là một trong 5 tạp chí danh giá tại Trung Quốc.

Đây không phải là lần đầu tiên nữ diễn viên có mặt trên trang tạp chí danh tiếng này.

Hơn hai thập kỷ hoạt động trong đấu trường giải trí, bỏ túi cho mình những tác phẩm điện ảnh đồ sộ như Thiên long bát bộ, Tam sinh tam thế: Thập Lý Đào Hoa, Hóa ra anh vẫn ở đây, Đi đến nơi có gió ... Lưu Diệc Phi là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng nhất hiện tại của Trung Hoa Đại Lục. Với danh tiếng từ điện ảnh, cô cũng được các thương hiệu cao cấp săn đón trong vai trò gương mặt đại diện của thương hiệu.