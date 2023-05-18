Không phải Bạch Lộc hay Triệu Lộ Tư, đây mới là tiểu hoa thế hệ mới làm rúng động Cbiz

Sao quốc tế 18/05/2023 17:48

Tiểu hoa đán này đang dần được khán giả chú ý nhiều hơn.

Những cuộc thảo luận về dàn tiểu Hoa đán 95 xoay quanh Vương Sở Nhiên, Bạch Lộc, Điền Hi Vi, Triệu Lộ Tư hay Châu Dã luôn thu hút sự quan tâm của cộng đồng fan Cbiz. Nếu Bạch Lộc, Triệu Lộ Tư đạt được thành công trong dự án phim vừa phát sóng là "Trường Nguyệt Tẫn Minh", "Tinh hán xán lạn" thì "tiểu Trương Bá Chi" cũng không hề kém cạnh. 

Không phải Bạch Lộc hay Triệu Lộ Tư, đây mới là tiểu hoa thế hệ mới làm rúng động Cbiz - Ảnh 1
Bạch Lộc, Tống Tổ Nhi, Triệu Lộ Tư, lần lượt từ trái qua phải - Ảnh: Internet

Theo đó, trong thời điểm này, Tống Tổ Nhi cũng có 3 bộ phim được đánh giá rất cao như "Vô Ưu Độ", "Chiết Yêu", "Chế tạo gian nan". Đặc biệt, với những hình ảnh tạo hình của Tống Tổ Nhi trong "Chiết Yêu" được hé lộ đã đốn gục netizen.

Không phải Bạch Lộc hay Triệu Lộ Tư, đây mới là tiểu hoa thế hệ mới làm rúng động Cbiz - Ảnh 2
Tạo hình mới của Tống Tổ Nhi trong "Chiết Yêu" nhận về ngàn cơn mưa lời khen - Ảnh: Internet

Nhiều ý kiến cho rằng Tống Tổ Nhi rất phù hợp với tạo hình cổ trang trong bộ phim này. Dáng người mảnh mai cùng gương mặt nhỏ nhắn trong trang phục cổ trang càng làm mỹ nữ thế hệ 9x nổi bật ở mọi góc nhìn. Dân tình cùng người hâm mộ cũng đang nóng lòng mong chờ đợi sự thể hiện của cô trong bộ phim mới lần này. 

Không phải Bạch Lộc hay Triệu Lộ Tư, đây mới là tiểu hoa thế hệ mới làm rúng động Cbiz - Ảnh 3

 

 

Không phải Bạch Lộc hay Triệu Lộ Tư, đây mới là tiểu hoa thế hệ mới làm rúng động Cbiz - Ảnh 4
Dáng người mảnh mai cùng gương mặt nhỏ nhắn giúp Tống Tổ Nhi nổi bật trong tạo hình cổ trang - Ảnh: Internet

Tống Tổ Nhi (1998) nổi tiếng từ nhỏ, trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả đất nước tỷ dân với vai diễn Na Tra trong "Bảo Liên Đăng tiền truyện (2009)". Cô được truyền thông và công chúng hết lời khen ngợi khi sở hữu gương mặt nhỏ thanh thoát với chân mày sắc nét, đôi mắt to tròn, nét đẹp diễm lệ, thanh tao giống đàn chị Trương Bá Chi.

Không phải Bạch Lộc hay Triệu Lộ Tư, đây mới là tiểu hoa thế hệ mới làm rúng động Cbiz - Ảnh 5

Không phải Bạch Lộc hay Triệu Lộ Tư, đây mới là tiểu hoa thế hệ mới làm rúng động Cbiz - Ảnh 6

Không phải Bạch Lộc hay Triệu Lộ Tư, đây mới là tiểu hoa thế hệ mới làm rúng động Cbiz - Ảnh 7
Tống Tổ Nhi với vẻ đẹp vừa hiện đại vừa cổ điển được khán giả yêu thích - Ảnh: Internet

Bên cạnh nhan sắc nổi bật nhất trong lứa 95, diễn xuất của Tống Tổ Nhi cũng được đánh giá cao. Năm 2021, nữ diễn viên gây ấn tượng với vai diễn cô gái si tình Kiều Tứ Mỹ trong "Những đứa con nhà họ Kiều.

Không chỉ có ngoại hình xinh đẹp mà diễn xuất của Tống Tổ Nhi cũng được khán giả đánh giá tốt trong lứa tiểu hoa sinh sau 95 ở thời điểm hiện tại.

 

Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh đã cùng nhau làm một việc ngay khi Chiết Yêu đóng máy khiến dân tình phấn khích

Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh đã cùng nhau làm một việc ngay khi Chiết Yêu đóng máy khiến dân tình phấn khích

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Chiết Yêu (tên cũ: Khom Lưng) đã chính thức đóng máy. Ngay lập tức, Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh đã cùng nhau làm một việc khiến dân tình phấn khích.

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