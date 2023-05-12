'Trai tài gái sắc' Nhậm Gia Luân và Tống Tổ Nhi khiến dân tình 'lụi tim' trong Vô Ưu Độ

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Vô Ưu Độ do Nhậm Gia Luân và Tống Tổ Nhi đã tung ra poster mới của cặp đôi nhân ngày hội chiêu thương. Có thể thấy, cặp đôi được dân tình hết lời khen ngợi về visual mãn nhãn, xứng đôi, ngập chemistry. Chính vì thế nhiều khán giả háo hức mong chờ lịch lến sóng của bộ phim. Được biết, dự án được cầm trịch bởi đạo diễn diễn nổi tiếng Lâm Ngọc Phân – người đứng sau thành công của loạt bom tấn Hoa Thiên Cốt, Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên.

Trước đó, trong loạt ảnh trên phim trường Vô Ưu Độ, Nhậm Gia Luân được khen ngợi hết lời về tạo hình. Theo đó, anh chàng diện một bộ trang phục đơn giản màu nâu. Anh chàng được chuẩn bị cho kiểu tóc búi củ hành kèm một cây trâm cài cũng tối giản chẳng kém. Dù tạo hình này đơn giản nhưng vẫn không che lấp đượ vẻ điển trai của anh chàng. Cư dân mạng cho rằng tổ trang phục đã giúp gương mặt điển trai của anh chàng trở nên trẻ trung, đáng yêu hơn.

Trong Vô Ưu Độ, Nhậm Gia Luân sẽ đảm nhận vai nam chính là một vị Âm Dương Sư có pháp lực cao cường. Nữ chính Tống Tổ Nhi vào vai cô gái sở hữu đôi mắt âm dương có thể nhìn thấy được vong hồn. Hai nhân vật này sau khi tìm được tiếng nói chung đã quyết định đồng hành cùng nhau trên đoạn đường “trừ yêu diệt ma”. Ẩn sau mỗi oán linh bị xoá sổ đều có những câu chuyện vô cùng bi thảm, hai nhân vật chính đặt ra sứ mệnh giúp những oán hồn siêu thoát trên cõi đời này.

Vô Ưu Độ được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết Bán Hạ, có đề tài xoanh quanh quỷ quái, oán linh. Nội dung phim mang yếu tố kỳ ảo đậm chất phương Đông, xoay quanh mối tình cấm kỵ giữa hắc báo yêu chuyên đưa linh hồn yêu quái qua sông và cô nương loài người mang khả năng dò thấu nội tâm yêu quái.