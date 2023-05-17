Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh đã cùng nhau làm một việc ngay khi Chiết Yêu đóng máy khiến dân tình phấn khích

Sao quốc tế 17/05/2023 12:01

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Chiết Yêu (tên cũ: Khom Lưng) đã chính thức đóng máy. Ngay lập tức, Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh đã cùng nhau làm một việc khiến dân tình phấn khích.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Chiết Yêu (tên cũ: Khom Lưng) do Tống Tổ NhiLưu Vũ Ninh đóng chính đã chính thức đóng máy sau 105 ngày quay tại Hoành Điếm. Bên cạnh đó, đoàn phim cũng phát phúc lợi cho các fan hâm mộ loạt khoảnh khắc đóng máy của bộ phim. Đáng chú ý là khoảnh khắc nhìn nhau 'tình bể bình' và đầy lưu luyến của cặp đôi chính khiến dân tình lụi tim.

Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh đã cùng nhau làm một việc ngay khi Chiết Yêu đóng máy khiến dân tình phấn khích - Ảnh 1

Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh đã cùng nhau làm một việc ngay khi Chiết Yêu đóng máy khiến dân tình phấn khích - Ảnh 2Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh đã cùng nhau làm một việc ngay khi Chiết Yêu đóng máy khiến dân tình phấn khích - Ảnh 3

Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh đã cùng nhau làm một việc ngay khi Chiết Yêu đóng máy khiến dân tình phấn khích - Ảnh 4Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh đã cùng nhau làm một việc ngay khi Chiết Yêu đóng máy khiến dân tình phấn khích - Ảnh 5Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh đã cùng nhau làm một việc ngay khi Chiết Yêu đóng máy khiến dân tình phấn khích - Ảnh 6

Ngay từ khi khởi quay đến nay, Tống Tổ Nhi nhận nhiều cơn mưa lời khen vì rất phù hợp với tạo hình cổ trang lần này. Gương mặt nhỏ nhắn, đường nét ngũ quan tinh tế, nhẹ nhàng. Đặc biệt trong bối cảnh thiên nhiên hữu tình, cô nàng Kiều Man như được tô điểm thêm, càng trở nên xinh đẹp và tỏa sáng hơn.

Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh đã cùng nhau làm một việc ngay khi Chiết Yêu đóng máy khiến dân tình phấn khích - Ảnh 7

Ngoài ra, những khung hình chung giữa Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh cũng mang đến cảm giác hòa hợp, ngập tràn chemistry. Màn hợp tác đầu tiên giữa hai người rất được khán giả mong chờ khi lên sóng.

Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh đã cùng nhau làm một việc ngay khi Chiết Yêu đóng máy khiến dân tình phấn khích - Ảnh 8

Chiết Yêu có kịch bản chuyển thể từ tiểu thuyết Khom Lưng của nhà văn Bồng Lai Khách. Nội dung xoay quanh câu chuyện tình đầy ân oán của Ngụy Thiệu (Lưu Vũ Ninh) và Kiều Man (Tống Tổ Nhi). Ngụy Thiệu vì mất cha mà trải qua nỗi đau khôn cùng, khiến anh phải dốc sức mà gồng gánh cả gia tộc. Trong thời thể loạn lạc, Ngụy Thiệu dẫn theo tộc nhân để rửa sạch mỗi thủ năm xưa nhưng trong quá trình đó lại nhận ra bách tính cần hòa binh hơn là chiến tranh và bảo thủ. Vì bách tính, anh ngỏ lời liên hôn với con gái của Kiều gia, gia tộc từng phản bội nhà họ Ngụy năm xưa. Lúc này, nữ nhi nhà họ Kiều là Kiều Man cũng bị thúc giục liên hôn.

Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh đã cùng nhau làm một việc ngay khi Chiết Yêu đóng máy khiến dân tình phấn khích - Ảnh 9

Kiều Man luôn biết rằng Ngụy Thiệu lấy mình chẳng qua cũng chỉ là kế hoãn binh, lại nghe đồn rằng Ngụy Thiệu là một ma đầu khát máu chiến tranh nên nàng sống trong Ngụy gia luôn cẩn trọng từng chút một, lúc nào cũng trong tâm thể như đi trên lớp băng mỏng. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cả hai sống chung lâu ngày dần dần đã bị thu hút bởi đối phương, cuối cùng đem lòng yêu nhau. Thế nhưng trong tình yêu của họ vẫn luôn ẩn chứa khúc mắc là ân oán của thế hệ trước, liệu họ có đủ ăn ý để hóa giải khúc mắc giữa hai gia tộc, cùng nhau viết nên câu chuyện tình đẹp.

 

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