Photoshop khiến người hâm mộ không nhận ra, Triệu Lộ Tư lẫn Bạch Lôc bị mắng không thương tiếc

Những ngôi sao bị chỉ trích vì photoshop quá đà khiến người hâm mộ la ó.
- Dương Tử bất ngờ bị vạ lây khiến sự nghiệp gặp biến lớn
- Trường Tương Tư của Dương Tử 'nhận tin vui', nhưng hướng đi có giống phim của Bạch Lộc?
Dương Tử và Bạch Lộc lại thường xuyên sắm vai “đệ nhất mỹ nhân” khiến netizen không khỏi tranh cãi. Theo mình thấy, nhan sắc của cả hai cô nàng đều vào loại khá, nhưng để hóa thân thành những cô gái có nhan sắc đỉnh cấp như miêu tả của các tác giả thì chưa tới. Đặc biệt, các sao Cbiz này liên tục gây tranh cãi về việc photoshop ảnh quá đừ khiến người xem tá hỏa.
Đây không phải lần đầu tiên Dương Tử bị soi ảnh photoshop quá đà. Trước đó còn có thông tin tiết lộ Dương Tử yêu cầu cao trong việc chỉnh sửa các bức ảnh trước khi đăng tải trước công chúng. Không chỉ ảnh quảng cáo, ảnh sự kiện mà những hình ảnh đời thường như thế này cũng đòi hỏi sự can thiệp nhất định của công nghệ để Dương Tử giữ vững hình ảnh nữ thần thế hệ mới trong mắt công chúng.
Tương tự đó, Bạch Lộc cũng là cái tên được cư dân mạng réo nhiều nhất. Vốn có xuất phát điểm là hot girl mạng nên ngoại hình của Bạch Lộc không quá tệ nhưng cũng không xuất sắc nổi bật. Nữ diễn viên được xếp vào hàng những sao nữ có nhan sắc phổ thông của Cbiz và thường xuyên bị mỉa mai vì photoshop quá ảo.
Triệu Lộ Tư cũng không ngoại lệ khi tự chụp ảnh đăng lên trang cá nhân, nữ diễn viên đều cố gắng chỉnh sửa đẹp nhất có thể. Không ít lần người hâm mộ tá hỏa vì những bức hình khác một trời một vực của Triệu Lộ Tư. Ở những bức ảnh chưa chỉnh sửa, cô để lộ chiều cao khiêm tốn và gương mặt bầu bĩnh.