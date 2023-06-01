Photoshop khiến người hâm mộ không nhận ra, Triệu Lộ Tư lẫn Bạch Lôc bị mắng không thương tiếc

Sao quốc tế 01/06/2023 15:19

Những ngôi sao bị chỉ trích vì photoshop quá đà khiến người hâm mộ la ó.

Dương Tử Bạch Lộc lại thường xuyên sắm vai “đệ nhất mỹ nhân” khiến netizen không khỏi tranh cãi. Theo mình thấy, nhan sắc của cả hai cô nàng đều vào loại khá, nhưng để hóa thân thành những cô gái có nhan sắc đỉnh cấp như miêu tả của các tác giả thì chưa tới. Đặc biệt, các sao Cbiz này liên tục gây tranh cãi về việc photoshop ảnh quá đừ khiến người xem tá hỏa.

Photoshop khiến người hâm mộ không nhận ra, Triệu Lộ Tư lẫn Bạch Lôc bị mắng không thương tiếc - Ảnh 1
Nhan sắc Dương Tử dưới ống kính camera thường và ảnh đã được chỉnh sửa thực sự khác biệt. 

Đây không phải lần đầu tiên Dương Tử bị soi ảnh photoshop quá đà. Trước đó còn có thông tin tiết lộ Dương Tử yêu cầu cao trong việc chỉnh sửa các bức ảnh trước khi đăng tải trước công chúng. Không chỉ ảnh quảng cáo, ảnh sự kiện mà những hình ảnh đời thường như thế này cũng đòi hỏi sự can thiệp nhất định của công nghệ để Dương Tử giữ vững hình ảnh nữ thần thế hệ mới trong mắt công chúng.

Photoshop khiến người hâm mộ không nhận ra, Triệu Lộ Tư lẫn Bạch Lôc bị mắng không thương tiếc - Ảnh 2
Dương Tử chỉnh sửa để có một gương mặt thon gọn và bờ vai thanh thoát hơn. 
Photoshop khiến người hâm mộ không nhận ra, Triệu Lộ Tư lẫn Bạch Lôc bị mắng không thương tiếc - Ảnh 3
Dương Tử luôn có chấp niệm với danh xưng mỹ nhân dù không có ngoại hình xuất sắc.  

Tương tự đó, Bạch Lộc cũng là cái tên được cư dân mạng réo nhiều nhất. Vốn có xuất phát điểm là hot girl mạng nên ngoại hình của Bạch Lộc không quá tệ nhưng cũng không xuất sắc nổi bật. Nữ diễn viên được xếp vào hàng những sao nữ có nhan sắc phổ thông của Cbiz và thường xuyên bị mỉa mai vì photoshop quá ảo.

Photoshop khiến người hâm mộ không nhận ra, Triệu Lộ Tư lẫn Bạch Lôc bị mắng không thương tiếc - Ảnh 4
Bạch Lộc bị cho là chỉnh ảnh quá đà.

Triệu Lộ Tư cũng không ngoại lệ khi tự chụp ảnh đăng lên trang cá nhân, nữ diễn viên đều cố gắng chỉnh sửa đẹp nhất có thể. Không ít lần người hâm mộ tá hỏa vì những bức hình khác một trời một vực của Triệu Lộ Tư. Ở những bức ảnh chưa chỉnh sửa, cô để lộ chiều cao khiêm tốn và gương mặt bầu bĩnh.

Photoshop khiến người hâm mộ không nhận ra, Triệu Lộ Tư lẫn Bạch Lôc bị mắng không thương tiếc - Ảnh 5
Triệu Lộ Tư chỉnh toàn bộ khiến fan thất vọng.
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Từ khóa:   sao Cbiz hoa ngu Triệu Lộ Tư Dương Tử Bạch Lộc

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