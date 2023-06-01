Photoshop khiến người hâm mộ không nhận ra, Triệu Lộ Tư lẫn Bạch Lôc bị mắng không thương tiếc

Dương Tử và Bạch Lộc lại thường xuyên sắm vai “đệ nhất mỹ nhân” khiến netizen không khỏi tranh cãi. Theo mình thấy, nhan sắc của cả hai cô nàng đều vào loại khá, nhưng để hóa thân thành những cô gái có nhan sắc đỉnh cấp như miêu tả của các tác giả thì chưa tới. Đặc biệt, các sao Cbiz này liên tục gây tranh cãi về việc photoshop ảnh quá đừ khiến người xem tá hỏa.

Nhan sắc Dương Tử dưới ống kính camera thường và ảnh đã được chỉnh sửa thực sự khác biệt.

Đây không phải lần đầu tiên Dương Tử bị soi ảnh photoshop quá đà. Trước đó còn có thông tin tiết lộ Dương Tử yêu cầu cao trong việc chỉnh sửa các bức ảnh trước khi đăng tải trước công chúng. Không chỉ ảnh quảng cáo, ảnh sự kiện mà những hình ảnh đời thường như thế này cũng đòi hỏi sự can thiệp nhất định của công nghệ để Dương Tử giữ vững hình ảnh nữ thần thế hệ mới trong mắt công chúng.