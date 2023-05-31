Một khoảnh khắc của Dương Tử trong đêm hội Bazaar khiến dân tình nhớ đến Cẩm Mịch trong Hương Mật Tựa Khói Sương

Vừa qua, trong đêm từ thiện do tạp chí Harper's Bazaar tổ chức, Dương Tử đã gây xôn xao vì tạo hình lột xác khác hẳn so với những sự kiện trước. Tuy nhiên, cô nàng cũng nhanh chóng trở thành chủ đề gây tranh cãi khi nhan sắc giữa ảnh tại thảm đỏ và ảnh do studio của cô nàng đăng tải lại khác biệt ‘một trời một vực’, kém lung linh hơn hẳn.

Mới đây, Dương Tử lại tiếp tục gây chú ý về một trong số những bức ảnh mà studio của cô đăng tải. Theo đó, có hình ảnh Dương Tử cosplay lại dáng vẻ của nhân vật Cẩm Mịch trong Hương Mật Tựa Khói Sương do cô từng thủ vai. Được biết, đây là phân cảnh ngã xuống đầy đau khổ của Cẩm Mịch khi vừa đâm chết Húc Phượng vì hiểu lầm người cô yêu đã ra tay giết chết cha của cô.

Chuyện không có gì để nói nếu dân tình không cho rằng có tấm nhìn Dương Tử như cosplay Cẩm Mịch, có tấm lại như cosplay dáng vẻ của Mã Dung vào 5 năm trước khi cô được cho là bị chồng cũ Vương Bảo Cường bạo hành. Điều này đã gây nên làn sóng tranh cãi dữ dội và đứng đầu bảng xếp hạng tìm kiếm.

Ngay khi cư dân mạng đang tranh cãi xôn xao thì nhiếp ảnh gia của Dương Tử đã chính thức lên tiếng. Anh cho biết mục đích của những bức ảnh này để nhắc nhớ về nhân vật Cẩm Mịch, một vai diễn từng thành công của Dương Tử chứ không vì mục đích nào khác.

Năm 2018, dù lên sóng khi Diên Hi Công Lược đang gây sốt khắp châu Á nhưng Hương Mật Tựa Khói Sương vẫn thành công chinh phục khán giả. Sức hút của bộ phim cũng đã giúp cả 3 diễn viên chính là Dương Tử, Đặng Luân và La Vân Hi bứt phá trên con đường sự nghiệp. Đặc biệt đây cũng là tác phẩm giúp Dương Tử vươn lên hàng lưu lượng sau nhiều năm lăn lộn với nghiệp diễn.

Trong Hương Mật Tựa Khói Sương, Dương Tử đóng vai Cẩm Mịch, con gái của Hoa Thần có tính cách ngây thơ dễ thương. Nhờ diễn xuất thực lực, Dương Tử đã thể hiện hoàn hảo nhân vật Cẩm Mịch trong tiểu thuyết, vừa chọc cười vừa lấy nước mắt khán giả.