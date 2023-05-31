Một khoảnh khắc của Dương Tử trong đêm hội Bazaar khiến dân tình nhớ đến Cẩm Mịch trong Hương Mật Tựa Khói Sương

Sao quốc tế 31/05/2023 12:09

Mới đây, Dương Tử gây chú ý trong đêm hội Bazaar khi có hình ảnh gợi nhớ đến nhân vật Cẩm Mịch trong Hương Mật Tựa Khói Sương.

Vừa qua, trong đêm từ thiện do tạp chí Harper's Bazaar tổ chức, Dương Tử đã gây xôn xao vì tạo hình lột xác khác hẳn so với những sự kiện trước. Tuy nhiên, cô nàng cũng nhanh chóng trở thành chủ đề gây tranh cãi khi nhan sắc giữa ảnh tại thảm đỏ và ảnh do studio của cô nàng đăng tải lại khác biệt ‘một trời một vực’, kém lung linh hơn hẳn.

Một khoảnh khắc của Dương Tử trong đêm hội Bazaar khiến dân tình nhớ đến Cẩm Mịch trong Hương Mật Tựa Khói Sương - Ảnh 1

Mới đây, Dương Tử lại tiếp tục gây chú ý về một trong số những bức ảnh mà studio của cô đăng tải. Theo đó, có hình ảnh Dương Tử cosplay lại dáng vẻ của nhân vật Cẩm Mịch trong Hương Mật Tựa Khói Sương do cô từng thủ vai. Được biết, đây là phân cảnh ngã xuống đầy đau khổ của Cẩm Mịch khi vừa đâm chết Húc Phượng vì hiểu lầm người cô yêu đã ra tay giết chết cha của cô.

Một khoảnh khắc của Dương Tử trong đêm hội Bazaar khiến dân tình nhớ đến Cẩm Mịch trong Hương Mật Tựa Khói Sương - Ảnh 2

Một khoảnh khắc của Dương Tử trong đêm hội Bazaar khiến dân tình nhớ đến Cẩm Mịch trong Hương Mật Tựa Khói Sương - Ảnh 3

Chuyện không có gì để nói nếu dân tình không cho rằng có tấm nhìn Dương Tử như cosplay Cẩm Mịch, có tấm lại như cosplay dáng vẻ của Mã Dung vào 5 năm trước khi cô được cho là bị chồng cũ Vương Bảo Cường bạo hành. Điều này đã gây nên làn sóng tranh cãi dữ dội và đứng đầu bảng xếp hạng tìm kiếm.

Một khoảnh khắc của Dương Tử trong đêm hội Bazaar khiến dân tình nhớ đến Cẩm Mịch trong Hương Mật Tựa Khói Sương - Ảnh 4

Ngay khi cư dân mạng đang tranh cãi xôn xao thì nhiếp ảnh gia của Dương Tử đã chính thức lên tiếng. Anh cho biết mục đích của những bức ảnh này để nhắc nhớ về nhân vật Cẩm Mịch, một vai diễn từng thành công của Dương Tử chứ không vì mục đích nào khác.

Một khoảnh khắc của Dương Tử trong đêm hội Bazaar khiến dân tình nhớ đến Cẩm Mịch trong Hương Mật Tựa Khói Sương - Ảnh 5

Năm 2018, dù lên sóng khi Diên Hi Công Lược đang gây sốt khắp châu Á nhưng Hương Mật Tựa Khói Sương vẫn thành công chinh phục khán giả. Sức hút của bộ phim cũng đã giúp cả 3 diễn viên chính là Dương Tử, Đặng Luân và La Vân Hi bứt phá trên con đường sự nghiệp. Đặc biệt đây cũng là tác phẩm giúp Dương Tử vươn lên hàng lưu lượng sau nhiều năm lăn lộn với nghiệp diễn.

Một khoảnh khắc của Dương Tử trong đêm hội Bazaar khiến dân tình nhớ đến Cẩm Mịch trong Hương Mật Tựa Khói Sương - Ảnh 6

Trong Hương Mật Tựa Khói Sương, Dương Tử đóng vai Cẩm Mịch, con gái của Hoa Thần có tính cách ngây thơ dễ thương. Nhờ diễn xuất thực lực, Dương Tử đã thể hiện hoàn hảo nhân vật Cẩm Mịch trong tiểu thuyết, vừa chọc cười vừa lấy nước mắt khán giả.

Lột xác với phong cách mới, Dương Tử lại để lộ nhan sắc 'thật' trong loạt ảnh chưa qua chỉnh sửa trên thảm đỏ đêm hội Bazaar

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Chuyện không có gì để nói nếu dân tình không soi được điểm khác biệt ‘một trời một vực’ giữa ảnh tại thảm đỏ và ảnh do studio của Dương Tử đăng tải.

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