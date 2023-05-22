Cuộc chiến không hồi kết của fandom 2 nhà Triệu Lệ Dĩnh và Dương Tử

Dương Tử và Triệu Lệ Dĩnh đều là 2 nàng tiểu hoa hàng đầu của làng giải trí Hoa Ngữ hiện nay, có chỗ đứng trong lòng khán giả với nhiều bộ phim điểm mặt gọi tên. Tuy nhiên, những ngày qua, fandom 2 nhà Dương Tử và Triệu Lệ Dĩnh lại gây chiến với nhau trên mạng xã hội khiến khiến thành tích điểm Douban của những bộ phim do hai nàng tiểu hoa đóng chính trở thành chủ đề để so kè thành tích với nhau.

Được biết, Dương Tử và Triệu Lệ Dĩnh từng hợp tác trong dự án Tru Tiên : Thanh Vân Chí (2016). Kể từ đó, fandom của 2 nhà thường xuyên xảy ra mâu thuẫn trong suốt 7 năm qua.

Theo đó, những bộ phim gần đây của Triệu Lệ Dĩnh có điểm douban khá cao, lần lượt là: Dã Man Sinh Trưởng (8.2 điểm), Hạnh Phúc Đến Vạn Gia (7.1 điểm), Ai Là Hung Thủ (6.2 điểm). Trong khi đó, Dương Tử lại thua kém hơn đàn chị rất nhiều khi các tác phẩm trong 3 năm trở lại đây của cô bị đánh giá có chất lượng không tốt. Cụ thể, Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn (6.0 điểm), Trầm Vụn Hương Phai (5,9 điểm) và Nữ Bác Sỹ Tâm Lý (5.2 điểm)

Nguyên nhân là vào thời điểm phim vừa chuyển thể, Triệu Lệ Dĩnh lúc này có danh tiếng, địa vị cao hơn so với Dương Tử nên fandom cho rằng Triệu Lệ Dĩnh nghiễm nhiên là nữ chính, có nhiều đất diễn hơn. Tuy nhiên, fan của Dương Tử phản đối cho rằng nhân vật của idol mình mới là nữ chính.

Cuộc chiến càng mãnh liệt khi trong buổi họp báo của phim, Triệu Lệ Dĩnh bị tố kênh kiệu, ngạo mạn khi phớt lờ Dương Tử đang cố gắng đưa micro cho cô. Tuy nhiên, sau đó, fan của Triệu Lệ Dĩnh đã đưa đoạn video chứng minh Triệu Lệ Dĩnh chỉ cầm micro chậm một nhịp, không có ý thể hiện thái độ với Dương Tử.

Fan Triệu Lệ Dĩnh cũng không vừa khi liên tục công kích Dương Tử và fandom của cô. Trong một buổi họp báo khác, Dương Tử bật khóc xin lỗi vì đã không thể bảo vệ chính fan của mình. Nhưng hành động của Dương Tử bị đánh giá là đổ dầu vào lửa vì vốn nghệ sĩ không tham gia vào các cuộc tranh cãi của fan, càng không nên tỏ ra mình và fan là người bị hại.

Bên cạnh đó, Dương Tử còn bị chê "vô duyên" khi gọi Triệu Lệ Dĩnh là "chị gái đầu to", trong khi ngoại hình của Dương Tử mũm mĩm hơn. Mặc dù những trận chiến của fan thuộc vấn đề riêng nhưng 2 nàng tiểu hoa này ít khi tương tác công khai với nhau. Dương Tử cũng không thoải mái khi bị đánh giá là người tiếp nối Triệu Lệ Dĩnh.