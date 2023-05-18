Triệu Lệ Dĩnh sắp sửa 'nên duyên' với 'ông hoàng phòng vé 2023' nhưng netizen vẫn lo lắng một điều?

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung truyền tay nhau thông tin dự án Mật Mã Thanh Minh Thượng Hà Đồ do nền tảng Youku sản xuất đang có kế hoạch khởi quay. Theo đó, dự án đang nhắm tới Triệu Lệ Dĩnh và Lôi Giai Âm đóng chính. Bộ phim có đề tài cổ trang huyền nghi, thiên về lịch sử do đạo diễn Dương Phàm cầm trịch.

Được biết, nếu thông tin trên là sự thật thì đây là bước tiến tiếp theo trong sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh. Trong năm 2022 vừa qua, nàng tiểu hoa đã chứng minh khả năng diễn xuất bứt phá với công chúng với 2 dự án chiếu đài là Hạnh Phúc Đến Vạn Gia và Gió Thổi Bán Hạ, gặt hái được nhiều thành tích tốt.

Bên cạnh đó, Lôi Giai Âm là cái tên có diễn xuất thực lực trong làng giải trí Hoa Ngữ hiện nay. Anh từng ghi dấu ấn với các phim như Nửa Đời Trước Của Tôi, Võ Lâm Ngoại Truyện, Hoàng Kim Đại Kiếp Án, Phía Trên Vách Đá. Năm 2019 và 2020, anh vào top 100 Người nổi tiếng nhất Trung Quốc do tạp chí Forbes bình chọn.

Không những thế, vào dịp Tết 2023, Lôi Giai Âm đã vượt mặt 2 ông hoàng phòng vé Ngô Kinh, Thẩm Đằng trở thành diễn viên chính (phiên vị 1) có doanh thu phòng vé tích lũy cá nhân cao nhất với 2 dự án Mãn Giang Hồng và Hoán Đổi Sinh Mệnh.

Chính vì thế, nếu được hợp tác với Lôi Giai Âm trong dự án lần này sẽ là cơ hội lớn để học hỏi về diễn xuất tốt hơn trong sự nghiệp phim ảnh của Triệu Lệ Dĩnh. Bên cạnh đó, dự án hứa hẹn sẽ thành công nếu hai diễn viên thực lực này kết hợp cùng nhau.

Tuy nhiên, một số khán giả lại bày tỏ sự lo lắng vì dự án Mật Mã Thanh Minh Thượng Hà Đồ do nền tảng Youku sản xuất nên có nguy cơ bị cắt xén và cái kết (OE) khi lên sóng. Trước đó, hai dự án Trường Nguyệt Tẫn Minh và Tinh Lạc Ngưng Thành Đường cũng xảy ra tình trạng như vậy nên dân tình khá lo lắng cho an nguy của dự án này, cũng như các diễn viên chính trong phim.