Triệu Lệ Dĩnh sắp sửa 'nên duyên' với 'ông hoàng phòng vé 2023' nhưng netizen vẫn lo lắng một điều?

Sao quốc tế 18/05/2023 14:05

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung truyền tay nhau thông tin dự án Mật Mã Thanh Minh Thượng Hà Đồ có kết hoạch khởi quay. Dự án nhắm tới Triệu Lệ Dĩnh và Lôi Giai Âm đóng chính nhưng vẫn khiến netizen lo lắng một điều.

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung truyền tay nhau thông tin dự án Mật Mã Thanh Minh Thượng Hà Đồ do nền tảng Youku sản xuất đang có kế hoạch khởi quay. Theo đó, dự án đang nhắm tới Triệu Lệ DĩnhLôi Giai Âm đóng chính. Bộ phim có đề tài cổ trang huyền nghi, thiên về lịch sử do đạo diễn Dương Phàm cầm trịch.

Triệu Lệ Dĩnh sắp sửa 'nên duyên' với 'ông hoàng phòng vé 2023' nhưng netizen vẫn lo lắng một điều? - Ảnh 1

Được biết, nếu thông tin trên là sự thật thì đây là bước tiến tiếp theo trong sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh. Trong năm 2022 vừa qua, nàng tiểu hoa đã chứng minh khả năng diễn xuất bứt phá với công chúng với 2 dự án chiếu đài là Hạnh Phúc Đến Vạn Gia và Gió Thổi Bán Hạ, gặt hái được nhiều thành tích tốt.

Triệu Lệ Dĩnh sắp sửa 'nên duyên' với 'ông hoàng phòng vé 2023' nhưng netizen vẫn lo lắng một điều? - Ảnh 2

Bên cạnh đó, Lôi Giai Âm là cái tên có diễn xuất thực lực trong làng giải trí Hoa Ngữ hiện nay. Anh từng ghi dấu ấn với các phim như Nửa Đời Trước Của Tôi, Võ Lâm Ngoại Truyện, Hoàng Kim Đại Kiếp Án, Phía Trên Vách Đá. Năm 2019 và 2020, anh vào top 100 Người nổi tiếng nhất Trung Quốc do tạp chí Forbes bình chọn.

Triệu Lệ Dĩnh sắp sửa 'nên duyên' với 'ông hoàng phòng vé 2023' nhưng netizen vẫn lo lắng một điều? - Ảnh 3

Không những thế, vào dịp Tết 2023, Lôi Giai Âm đã vượt mặt 2 ông hoàng phòng vé Ngô Kinh, Thẩm Đằng trở thành diễn viên chính (phiên vị 1) có doanh thu phòng vé tích lũy cá nhân cao nhất với 2 dự án Mãn Giang Hồng và Hoán Đổi Sinh Mệnh.

Triệu Lệ Dĩnh sắp sửa 'nên duyên' với 'ông hoàng phòng vé 2023' nhưng netizen vẫn lo lắng một điều? - Ảnh 4Triệu Lệ Dĩnh sắp sửa 'nên duyên' với 'ông hoàng phòng vé 2023' nhưng netizen vẫn lo lắng một điều? - Ảnh 5

Chính vì thế, nếu được hợp tác với Lôi Giai Âm trong dự án lần này sẽ là cơ hội lớn để học hỏi về diễn xuất tốt hơn trong sự nghiệp phim ảnh của Triệu Lệ Dĩnh. Bên cạnh đó, dự án hứa hẹn sẽ thành công nếu hai diễn viên thực lực này kết hợp cùng nhau.

Triệu Lệ Dĩnh sắp sửa 'nên duyên' với 'ông hoàng phòng vé 2023' nhưng netizen vẫn lo lắng một điều? - Ảnh 6

Tuy nhiên, một số khán giả lại bày tỏ sự lo lắng vì dự án Mật Mã Thanh Minh Thượng Hà Đồ do nền tảng Youku sản xuất nên có nguy cơ bị cắt xén và cái kết (OE) khi lên sóng. Trước đó, hai dự án Trường Nguyệt Tẫn Minh và Tinh Lạc Ngưng Thành Đường cũng xảy ra tình trạng như vậy nên dân tình khá lo lắng cho an nguy của dự án này, cũng như các diễn viên chính trong phim.

Dân tình phản đối Tiêu Chiến và tiểu Triệu Lệ Dĩnh 'yêu đương' trong Nắng Gắt

Dân tình phản đối Tiêu Chiến và tiểu Triệu Lệ Dĩnh 'yêu đương' trong Nắng Gắt

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Nắng Gắt được chuyển thể từ tiểu thuyết của Cố Mạn đang có kế hoạch khởi quay. Theo đó, nam nữ chính được nhắm tới sẽ do Tiêu Chiến và Điền Hi Vi đảm nhận.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Lôi Giai Âm Mật Mã Thanh Minh Thượng Hà Đồ sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

Dân tình phản đối Tiêu Chiến và tiểu Triệu Lệ Dĩnh 'yêu đương' trong Nắng Gắt

Dân tình phản đối Tiêu Chiến và tiểu Triệu Lệ Dĩnh 'yêu đương' trong Nắng Gắt

Tình bạn gần 1 thập kỷ của Triệu Lệ Dĩnh và MC Tạ Na được chứng minh qua một điều?

Tình bạn gần 1 thập kỷ của Triệu Lệ Dĩnh và MC Tạ Na được chứng minh qua một điều?

Vừa được khen hết lời trong tạo hình Thỏ Ngọc, Triệu Lệ Dĩnh nhận 'bão lời chê' trong tạo hình giáo sư tiên tri của Harry Potter vì một lý do không ngờ

Vừa được khen hết lời trong tạo hình Thỏ Ngọc, Triệu Lệ Dĩnh nhận 'bão lời chê' trong tạo hình giáo sư tiên tri của Harry Potter vì một lý do không ngờ

Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân nhận 'quả ngọt' trước thềm Dữ Phượng Hành lên sóng

Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân nhận 'quả ngọt' trước thềm Dữ Phượng Hành lên sóng

'Tiểu Triệu Lệ Dĩnh' bị bôi nhọ hình ảnh vì trang phục nhạy cảm

'Tiểu Triệu Lệ Dĩnh' bị bôi nhọ hình ảnh vì trang phục nhạy cảm

Vương Hạc Đệ sắp nên duyên với 'tiểu Triệu Lệ Dĩnh', dân tình nghi ngờ anh chàng sẽ lặp lại hành động như Ngô Lỗi đã từng?

Vương Hạc Đệ sắp nên duyên với 'tiểu Triệu Lệ Dĩnh', dân tình nghi ngờ anh chàng sẽ lặp lại hành động như Ngô Lỗi đã từng?

TIN MỚI NHẤT

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Tâm sự 45 phút trước
Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 1 giờ 30 phút trước
Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 30 phút trước
Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 2 giờ 30 phút trước
Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Tâm sự 2 giờ 45 phút trước
Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Ngoại tình 3 giờ 30 phút trước
Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 45 phút trước
Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Tâm sự 4 giờ 0 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 4 giờ 15 phút trước
Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Tâm sự gia đình 4 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu